Южно-Сахалинск, 15 марта, 2017, 06:41 — ИА Регнум. Суд над обвиняемыми в катастрофе траулера «Дальний Восток», в результате которой погибли 69 моряков, а 22 пострадали, пройдет в Южно-Сахалинске. Ранее городской суд Южно-Сахалинска пытался передать слушание дела в Ольский районный суд Магаданской области. Областной суд решение отменил, передает корреспондент ИА REGNUM.

George Hodan Суд

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В ночь на 2 апреля 2015 года траулер «Дальний Восток», на борту которого находилось 78 российских моряков и 54 иностранных, затонул в Охотском море. В ходе расследования катастрофы, вызвавшей массовую гибель людей, выяснилось, что кораблекрушение произошло по вине коррупционеров, выпустивших аварийное судно в море. У траулера были измененные конструктивные элементы, у судна не было необходимых документов.

Большинство семей погибших моряков проживают на Сахалине.

Тем не менее, городской суд принял решение передать дело в Ольский суд Магаданской области. Решение суд обосновал тем, что «преступление на территории Сахалинской области не совершалось». Проще говоря, по версии городского суда, раз судно затонуло в непосредственной близости к Магадану, то и рассматривать дело следует там.

Решение вызвало протесты со стороны родственников погибших моряков, государственных обвинителей и даже адвокатов обвиняемых. Просто потому, что оно практически лишало всех возможности присутствовать на этом процессе. Чтобы добраться с Сахалина в Магадан, даже не в Ольский район, в село Ямск, которое указал в решении суд Южно-Сахалинска, а в столицу области, нужно сначала улететь в Хабаровск. Там дождаться рейса на Магадан. А оттуда еще нужно суметь добраться до Ольского районного суда. Для прокуроров и адвокатов задача не из легких, а для вдов и детей погибших моряков — практически невыполнимая.

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Решение более чем странное. Судовладелец — ООО «Магеллан» находится на Сахалине. Порт приписки погибшего судна — на Сахалине. А морское судно — на то и морское судно, чтобы совершать рейсы в морях и океанах по всему миру.

Тут уместно будет вспомнить еще одно «морское» дело, не так давно рассмотренное судом в Южно-Сахалинске. ИА REGNUM сообщало о деле сахалинского судовладельца Ивана Пивнева, оставившего без заработной платы десятки моряков по всему Дальнему Востоку. Судовладелец совершал, если пользоваться логикой южно-сахалинских судей, по всему Дальнему Востоку, порты приписки его судов находятся в Приморье, моряки, которым не заплатил Пивнев, в основном тоже живут на материке. Но не смотря на многочисленные просьбы, южно-сахалинский суд стоял «насмерть»: единственное уголовное дело, возбужденное после многочисленных жалоб в различные инстанции, включая Генпрокуратуру России, было рассмотрено в Южно-Сахалинске. Моряки не получили ничего, а судовладелец — штраф.

В случае же с траулером «Дальний Восток» сахалинская «прописка» и судовладельца и судна не послужили основанием для рассмотрения дела на Сахалине.

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Сахалинский областной суд решение нижестоящего — городского — отменил.

«Апелляционная инстанция Сахалинского областного суда признала незаконным и необоснованным решение нижестоящего суда. Ни статья 32 Уголовно-процессуального кодекса РФ, ни иные законодательные или нормативные акты не предписывают в качестве правила определения территориальной подсудности установление расстояния от расположения самого близкого судебного органа к месту морской акватории крушения судна. В то же время статья 32 Уголовно-процессуального кодекса РФ, определяющая территориальную подсудность уголовного дела, содержит часть 2, указывающую: «Если преступление было начато в месте, на которое распространяется юрисдикция одного суда, а окончено в месте, на которое распространяется юрисдикция другого суда, то данное уголовное дело подсудно суду по месту окончания преступления», и часть 3, указывающую: «Если преступления совершены в разных местах, то уголовное дело рассматривается судом, юрисдикция которого распространяется на то место, где совершено большинство расследованных по данному уголовному делу преступлений или совершено наиболее тяжкое из них», — сообщила пресс-служба Сахалинского областного суда.

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Трое из пяти обвиняемых по делу также проживают в Южно-Сахалинске, преступные деяния они совершали также — на Сахалине. Южно-Сахалинск является местом проведения итоговой стадии следственных действий.

В своем решении областной суд указал и на то, что права потерпевших в России охраняются законом. Закон же предписывает обеспечить потерпевшим доступ к правосудию и скорейшую компенсацию причиненного им вреда. А судебные и административные процедуры в большей степени должны отвечать их потребностям.

Не сложно понять: если бы дело слушалось в Ольском районе Магаданской области, несчастные вдовы и дети погибших по вине коррупционеров моряков вряд ли получили бы «скорейший доступ к правосудию».

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Решением областного Сахалинского суда дело о крушении траулера «Дальний Восток» будет рассмотрено в городском суде Южно-Сахалинска. Но уже — с новым составом судей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM после крушения «Дальнего Востока», унесшей жизни 69 моряков, губернатор Сахалина Олег Кожемяко пообещал изменить морской регламент. Прежде всего глава региона обещал усилить контроль за состоянием судов и экипажей. Между тем, рыбопромысловая и судоходная отрасль Сахалина по-прежнему остаются самыми проблемными в ДФО. Старые суда выходят в море в аварийном состоянии, моряки хронически не получают зарплату и обивают пороги судов, а успеха добиваются лишь объявляя забастовки в иностранных портах. Председатель дальневосточного отделения Российского профсоюза моряков Николай Суханов в одном из интервью ИА REGNUM, рассказал, что работавшего ранее представителя РПСМ на Сахалине под угрозой смерти выжили из региона. В настоящее время на Сахалине представителей морского профсоюза нет.