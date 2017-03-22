Южно-Сахалинск, 22 марта, 2017, 09:14 — ИА Регнум. В городском суде Южно-Сахалинска начались слушания по уголовному делу о крушении большого морозильного траулера (БАТМ) «Дальний Восток», в результате которого 69 моряков погибли, еще 22 пострадали, передает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) jarmoluk Фемида

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Капитан БАТМ «Дальний Восток», теперь уже бывший, Анатолий Борисов, является одним из обвиняемых и находится на скамье подсудимых. Вместе с ним — сотрудники компании — судовладельца — ООО «Магеллан» — первый заместитель генерального директора Алексей Васин, заместитель по безопасности мореплавания Александр Кудрицкий. В числе обвиняемых — сотрудник ФГБУ «Сахалинрыбвод» Росрыболовства Николай Харченко, а также госинспектор СВТУ Росрыболовства Александр Никодименко. Последний, в частности, по данным следствия, разрешил выход в рейс заведомо аварийному судну за взятку в 500 долларов США — по 7,3 доллара за жизнь каждого из 69 погибших моряков.

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Подсудимым предъявлены обвинения по статьям «Халатность», «Получение взятки», «Злоупотребление должностными полномочиями», «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее городской суд Южно-Сахалинска пытался передать уголовное дело о гибели траулера «Дальний Восток» в Ольский районный суд Магаданской области, на том основании, что кораблекрушение произошло в непосредственной близости к данному району. Однако вышестоящий суд решение отменил, как незаконное. Сразу после крушения БАТМ «Дальний Восток» губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко обещал изменить морской регламент. Прежде всего глава островного региона обещал усилить контроль за состоянием судов и экипажей. Между тем, судоходная и рыбопромысловая отрасли по-прежнему остаются самыми проблемными в ДФО.