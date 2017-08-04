Дело «банды GTA»
Атака «банды GTA» — главное в Подмосковье за неделю
Международные военные игры, развитие рыбоводства, грибной сезон, усиление контроля за свалками, перестрелка в Мособлсуде, взимание долгов, масштабная выставка, первый онлайн-кинотеатр, Всемирный фестиваль уличного кино — в специальном обзоре ИА REGNUM. АрМИ-2017 В Московской области на полигоне...
4 августа 2017
Видео перестрелки в Мособлсуде: зал заседаний превратился в поле боя
Видеозапись, на которой отражена сцена перестрелки в зале Московского областного суда, опубликована телекомпанией РЕН ТВ. Видео взято с камер наблюдения, установленных в зале. На кадрах можно увидеть, что предшествовало началу перестрелки. Видеозапись начинается с момента, когда бандиты еще не...
3 августа 2017
Видео перестрелки с «бандой GTA» в Мособлсуде появилось в сети
Начало перестрелки членов «банды GTA» в Московском областном суде попало на видео. На видео — зал заседания суда на третьем этаже. Сотрудники полиции, зная о том, что в зал могут ворваться бандиты, находится наготове с оружием. В какой-то момент полицейские скрываются за стойками и столами. Затем...
3 августа 2017
Глава Росгвардии сообщил о нарушениях при конвоировании членов «банды GTA»
Грубейшие нарушения всех инструкций были допущены в Московском областном суде во время конвоирования 5 фигурантов дела «банды GTA». Об этом, как передает НТВ, сообщил директор Росгвардии Виктор Золотов. «Это грубейшее нарушение всех инструкций, по которым должны действовать конвоиры, — говорит...
2 августа 2017
Четвертый стрелок из «банды GTA» умер в больнице
Один из участников перестрелки «банды GTA» в здании Московского областного суда умер в больнице, передает 2 августа «Пятый канал». Еще один участник перестрелки остался жив. Напомним, 1 августа в здании Московского областного суда, где слушалось дело «банды GTA», произошла перестрелка. Подсудимые...
2 августа 2017
СК РФ: Днем «банда GTA» вела себя как обычные гастарбайтеры
Участники преступного сообщества, известного как «банда GTA», вели двойную жизнь, днем выдавая себя за обычных работников-мигрантов, а ночью совершая убийства, рассказал официальный представитель СК РФ Владимир Маркин в эфире радиостанции «ВестиFM». По словам Маркина, злоумышленники действовали...
22 августа 2016
Судебный процесс над «бандой ГТА»: Фигуранты частично признали вину
Члены так называемой «банды ГTA», которые подозреваются в серии убийств водителей на дорогах Подмосковья и Калужской области, частично признали свою вину. Об этом передает «Агентство Москва» из зала Московского областного суда (Мособлсуда), который 1 августа приступил к рассмотрению дела по...
1 августа 2016
СКР объявил о начале предварительных слушаний по делу банды GTA
Московский областной суд сегодня, 13 июля, начал проведение предварительных слушаний по уголовному делу о преступной деятельности «банды GTA». Об этом сообщил официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин. Отмечается, что дело банды GTA расследовалось Главным следственным...
13 июля 2016
Московский областной суд начал рассмотрение дела «банды GTA»
13 июля в Московском областном суде начались предварительные слушания по уголовному делу так называемой «банды GTA». Обвинение предъявлено девятерым членам банды. Их обвиняют сразу по нескольким статьям УК РФ: за бандитизм, убийство, разбой, незаконный оборот оружия и незаконное изготовление оружия...
13 июля 2016
Бастрыкин: жертвами «банды ГТА» стали 17 человек
Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин в своем докладе для Совета Федерации рассказал подробности расследования дела так называемой «банды ГТА». По данным СКР, преступники убили 17 человек на территории Москвы, Подмосковья и Рязанской области. «В качестве обвиняемых по делу...
18 декабря 2014
Эксперт: Огромная масса людей находится на территории Подмосковья нелегально
Огромное количество людей находится на территории Московской области без официальной регистрации и это не может не влиять на ситуацию в регионе. Об этом в интервью телеканалу «Подмосковье. 360» рассказал председатель комиссии общественной палаты Московской области по миграционной политике Алексей...
25 ноября 2014
Банда GTA готовила серию терактов на массовых мероприятиях Москвы
Убийцы водителей в Подмосковье из банды GTA готовили серию терактов в Москве и Подмосковье, пишет газета «Известия» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По словам источника, в одном из тайников банды сотрудники правоохранительных органов обнаружили несколько сотен килограммов...
17 ноября 2014
Маркин: Задержание остальных участников «банды ГТА» — лишь вопрос времени
Следствие получило доказательства причастности так называемой банды ГТА к убийствам водителей в Москве и Подмосковье — об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СКР 14 ноября. «По данным следствия, в эту преступную группировку входило не менее 10 человек. Один из организаторов при...
14 ноября 2014
Сотрудник Генпрокуратуры РФ, проходящий по делу «банды ГТА», отстранен от должности
Руководителя управления делами Генпрокуратуры Алексея Староверова временно отстранили от должности решением руководителя надзорного ведомства Юрия Чайки, передает РСН. Сегодня, 13 ноября, Староверова был вызван на допрос в качестве подозреваемого по делу так называемой «банды ГТА». А ранее в...
13 ноября 2014
Главу управделами Генпрокуратуры РФ допрашивают по делу «банды ГТА»
Руководитель управделами Генпрокуратуры РФ Алексей Староверов сегодня, 13 ноября, явился на допрос в качестве подозреваемого по делу о незаконном хранении оружия. Староверов допрашивается в качестве подозреваемого по делу «банды ГТА», пишет газета ""КоммерсантЪ". Уголовное дело по ст. 222 УК РФ...
13 ноября 2014
СКР: Подмосковная «банда ГТА» руководствовалась исключительно корыстными мотивами
Следователям и полицейским удалось установить состав преступной группы, совершавшей убийства, в том числе водителей, на дорогах Москвы и Подмосковья — об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного комитета России 12 ноября. В настоящее время начаты первые задержания и...
13 ноября 2014
Президент России поблагодарил главу МВД за раскрытие громких дел
Накануне Дня сотрудников органов внутренних дел президент России Владимир Путин поздравил главу МВД РФ Владимира Колокольцева с раскрытием последнего громкого дела и поздравил личный состав министерства с профессиональным праздником. Встреча прошла вечером 7 ноября, сообщает пресс-служба Кремля. В...
8 ноября 2014
Задержана банда убийц водителей на подмосковных трассах
В Подмосковье сотрудники правоохранительных органов провели спецоперацию, в ходе которой были задержаны члены банды автоманьяков ГТА, которая несколько месяцев наводила ужас на водителей, передают «Вести». По предварительным данным следствия, на ее счету 15 жертв. Сотрудники полиции выслеживали...
6 ноября 2014
Двух жителей подмосковного Ногинска расстреляли из АКМ
Сегодня, 9 октября около 5:00 в подмосковном Ногинске расстрелян автомобиль местного жителя, в котором он ехал вместе с водителем. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного следственного управления СКР. По машине выстрелили более 10 раз, предположительно из автомата...
9 октября 2014
Депутат Мособлдумы: По делу «автоманьяков банды ГТА» собрано очень много информации
Руководство ГУВД Московской области сознательно уходит от авторства, распространяя на юге и юго-востоке региона объявления с фотороботами предполагаемых преступников, нападающих по ночам на водителей. Дело находится на особом контроле, в плановом порядке им занимаются специальные группы. В...
3 октября 2014