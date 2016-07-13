Красногорск, 13 июля, 2016, 12:55 — ИА Регнум. 13 июля в Московском областном суде начались предварительные слушания по уголовному делу так называемой «банды GTA». Обвинение предъявлено девятерым членам банды. Их обвиняют сразу по нескольким статьям УК РФ: за бандитизм, убийство, разбой, незаконный оборот оружия и незаконное изготовление оружия. Об ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

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Как отмечает руководитель управления взаимодействия со СМИ Следственного комитета Российской Федерации Владимир Маркин, вычислить членов «банды GTA», совершавшей нападения на территории Москвы, Московской и Калужской областей, было сложно из-за их неприметного образа жизни.

«Все ее члены беспрекословно подчинялись лидеру, имели хорошую физическую подготовку, продумывали средства конспирации. Можно сказать, что вели себя неприметно, занимались частным извозом, строительством, работали сторожами, то есть ни чем не отличались от других трудовых мигрантов из среднеазиатских республик. Кстати, многие имели семьи. Именно в силу такого образа жизни, в совокупности с продуманной системой планирования нападений, банду было крайне сложно вычислить, на это понадобилось значительное время», — отметил Маркин, подчеркнув, что в ближайшее время все участники банды предстанут перед судом.

Напомним, участники банды подозреваются в нападениях на владельцев автотранспорта. Жертв поджидали в засаде у дороги, выкладывая на трассу шипы. После того, как автомобиль останавливался, соучастники расстреливали водителя и пассажиров, затем обыскивали транспортное средство в поисках наживы.

Банда орудовала почти два с половиной года, начиная с 2012 года. За это время на территории Москвы, Московской и Калужской областей были убиты 17 человек и двое ранены. Сейчас в числе обвиняемых 9 участников банды. Их лидер Ибайдулло Субханов был ликвидирован во время задержания.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением было направлено в суд для рассмотрения по существу», — заключил Маркин.

Также продолжается расследование в отношении четверых участников банды, которые скрылись и в связи с этим были объявлены в международный розыск.