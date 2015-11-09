Авария в московском метро 15 июля 2014 года
Авария в московском метро: адвокаты против закрытия дела
Закрыть дело об аварии в московском метро, которая произошла 15 июля 2014 года на перегоне тоннеля между станциями «Парк победы» и «Славянский бульвар», на факте осуждения четырех виновных нельзя, заявил корреспонденту ИА REGNUM адвокат Илья Рейзер, комментируя решение Дорогомиловского суда...
9 ноября 2015
Виновники крупнейшей аварии в московском метро получили реальные сроки
Дорогомиловский суд Москвы сегодня, 9 ноября, удовлетворил иски потерпевших по делу об аварии в Московском метрополитене 15 июля 2014 года. Об этом сегодня, 9 ноября, пишет «Взгляд». Напомним, крупнейшая за всю историю московского метрополитена авария произошла 15 июля 2014 года. Три вагона поезда...
9 ноября 2015
Фигуранты по делу об аварии в метро получили до 6 лет
9 ноября Дорогомиловский суд признал виновными четырех фигурантов по делу об аварии на Арбатско-Покровской линии московского метро, сообщает «Агенство Москва» из зала суда. По решению суда дорожный мастер службы пути ГУП «Московский метрополитен» Валерий Башкатов приговорен к 5 годам и 6 месяцам...
9 ноября 2015
Дело об аварии в метро: обвиняемым дадут «закономерные сроки»
Суд, скорее всего, поддержит установленные прокурором сроки, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор юридической компании URVISTA Алексей Петропольский, комментируя решение прокуратуры приговорить к срокам от 5,5 до 6,5 года лишения свободы четырех фигурантов дела об аварии в метро, которая...
9 ноября 2015
Суд в Москве выносит приговор фигурантам дела об аварии в метро
Дорогомиловский суд Москвы выносит четырем фигурантам уголовного дела об аварии в московском метро в 2014 году обвинительный приговор, говорится в мотивировочной части приговора суда. Приговор зачитал судья Антон Толстой. Суд установил, что помощник мастера Юрий Гордов, его непосредственный...
9 ноября 2015
В деле об аварии в московском метро могут появиться новые фигуранты
Новые фигуранты могут появиться в уголовном деле об аварии, которая случилась метро города Москвы 15 июля 2014 года и привела к гибели 24 человек, сообщил 9 ноября официальный представитель СК РФ Владимир Маркин. Он уточнил, что вина новых подозреваемых в настоящее время находится в рассмотрении у...
9 ноября 2015
Сегодня суд огласит приговор по делу об аварии в московском метро
Приговор по делу об аварии в метро города Москвы, которая случилась 15 июля 2014 года и привела к гибели 24 человек, будет оглашён 9 ноября. Статья обвинения — ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации метрополитена, повлекшее смерть двух и более лиц), сообщили в...
9 ноября 2015
В аварии в московском метро виновата стрелка: эксперты
Неправильно закрепленная деталь была если не единственной, то одной из причин ЧП 15 июля 2014 года Экспертная комиссия подтвердила версию следствия о неисправности стрелки во время аварии 15 июля 2014 года в московском метрополитене, пишет 19 марта портал «M24» со ссылкой на слова члена комиссии...
19 марта 2015
Обвиняемым по делу об аварии в метро Москвы сообщили об окончании следствия
Следственный комитет России завершил предварительное следствие по уголовному делу против сотрудников метрополитена, обвиняемых в аварии в московском метро. Теперь обвиняемые и их адвокаты приступят к изучению материалов, после чего подследственным будет предъявлено обвинение в окончательных...
9 декабря 2014
Фигурант дела о трагедии в московском метро хочет пойти на сделку
Обвиняемый по делу о крушении поезда в московском метро в середине июля директор ООО «Спецтехреконструкция» Анатолий Круглов заявил о намерении заключить сделку со следствием и признать свою вину, пишут «Известия». «Он готов сообщить принципиальные подробности по другим эпизодам преступной...
19 ноября 2014
Авария в московском метро: виноват не стрелочник
По результатам экспертизы, инициированной департаментом строительства Москвы, причиной крушения поезда стала неисправность подвижного состава, а именно отвалившийся между тележками первого вагона узел, который ударил в неподвижную часть стрелки и заблокировал вагон, пишет газета «Известия». К...
29 октября 2014
Эхо трагедии в московском метро: силовики обыскали свердловский завод
В городе Артёмовском Свердловской области сегодня, 16 октября, прошли обыски на одном из местных предприятий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили жители города. Как пояснили в свердловской полиции, обыски были связаны с делом по факту трагедии в московском метро, которая произошла в июле. По...
16 октября 2014
Суд продлил заключение двух обвиняемых в аварии в московском метро
Мосгорсуд признал законным решение Басманного суда о продлении ареста четырех фигурантов дела об аварии на Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена, пишет «Российская газета». Мастер дорожных путей метро Валерий Башкатов и его помощник Юрий Гордов останутся под арестом до 15 января 2014...
8 октября 2014
Точку в деле о трагедии в Московском метро сможет поставить только суд
В настоящий момент следственные органы производят все необходимые мероприятия для выяснения причин и определения виновных в одной из самых серьезных трагедий за всю историю Московского метрополитена, произошедшей 15 июля. Однако внутреннее расследование самого метрополитена также не стоит на месте...
12 сентября 2014
Метрополитен выплатил более 175 млн рублей пострадавшим в аварии 15 июля (Москва)
201 человек получил от Московского метрополитена денежные компенсации на общую сумму 175 миллионов 260 тысяч рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе метрополитена. «48 миллионов 104 тысячи рублей выплачены наличными средствами и 127 миллионов 156 тысяч рублей поступили на...
22 августа 2014
В работе службы путей имелись серьезные нарушения: начальник московского метро об аварии 15 июля
Начальник московского метрополитена Дмитрий Пегов заявил, что вероятными причинами аварии на Арбатско-Покровской линии 15 июля стали "халатность и серьёзные нарушения в работе персонала". Об этом он заявил 15 августа. По словам Пегова, 15 августа состоялся технический разбор обстоятельств трагедии...
15 августа 2014
В московских больницах остаются 8 пострадавших в аварии в метрополитене
По состоянию на 15 августа в стационарах Москвы находятся 8 пострадавших в аварии на Арбатско-Покровской линии московского метро, из ранее госпитализированных выписано 128 пострадавших. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы. "В состоянии...
15 августа 2014
Число жертв аварии в московском метро достигло 24 человек
В Москве скончалась 24-я жертва аварии в московском метро 15 июля. Женщина, находившаяся в тяжелом состоянии и остававшаяся все это время на искусственной вентиляции легких, умерла вечером 13 августа. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городского департамента здравоохранения, в...
13 августа 2014
В московских больницах остаются 15 пострадавших в аварии в метрополитене
По состоянию на понедельник, 11 августа, я в стационарах Москвы находятся 15 пострадавших в аварии на Арбатско-Покровской линии московского метро, из ранее госпитализированных выписано 122 пострадавших. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы...
11 августа 2014
Метрополитен выплатил более 106 млн компенсаций пострадавшим в аварии 15 июля (Москва)
В настоящее время в работе у комиссии по выплатам компенсаций пострадавшим в результате аварии на Арбатско-Покровской линии находятся 165 заявлений от пассажиров. По заявлениям в скором времени будут произведены денежные выплаты, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Московского...
8 августа 2014