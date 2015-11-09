Москва, 9 ноября, 2015, 10:36 — ИА Регнум. Новые фигуранты могут появиться в уголовном деле об аварии, которая случилась метро города Москвы 15 июля 2014 года и привела к гибели 24 человек, сообщил 9 ноября официальный представитель СК РФ Владимир Маркин.

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Он уточнил, что вина новых подозреваемых в настоящее время находится в рассмотрении у следствия. Эти работники метрополитена должны были «организовать и осуществлять строительный контроль за работами по укладке стрелочного перевода, но не сделали этого». Фамилии новых возможных фигурантов пока не разглашаются.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, приговор по делу об аварии в метро города Москвы, которая случилась 15 июля 2014 года и привела к гибели 24 человек, будет оглашён 9 ноября. Статья обвинения — ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации метрополитена, повлекшее смерть двух и более лиц), сообщили в пресс-службе Дорогомиловского суда Москвы.

В судебном деле фигурируют четыре обвиняемых: мастер дорожных путей Валерий Башкатов, помощник мастера Юрий Гордов, а также заместитель начальника дистанции капитального ремонта службы пути ГУП «Московский метрополитен» Алексей Трофимов и директор по производству субподрядной организации ООО «Спецтехреконструкция» Анатолий Круглов.

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