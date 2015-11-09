Москва, 9 ноября, 2015, 08:22 — ИА Регнум. Приговор по делу об аварии в метро города Москвы, которая случилась 15 июля 2014 года и привела к гибели 24 человек, будет оглашён 9 ноября. Статья обвинения — ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации метрополитена, повлекшее смерть двух и более лиц), сообщили в пресс-службе Дорогомиловского суда Москвы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Цветы у станции метро Парк Победы

Уточняется, что в судебном деле фигурируют четыре обвиняемых: мастер дорожных путей Валерий Башкатов, помощник мастера Юрий Гордов, а также заместитель начальника дистанции капитального ремонта службы пути ГУП «Московский метрополитен» Алексей Трофимов и директор по производству субподрядной организации ООО «Спецтехреконструкция» Анатолий Круглов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, крушение поезда в московском метро произошло утром 15 июля 2014 года на перегоне между станциями метро «Парк Победы» и «Славянский бульвар», погибли 24 пассажира. Обвиняемыми по делу стали специалисты, обслуживающие пути.

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