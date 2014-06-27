70-летие снятия блокады Ленинграда
Именем создателя Дороги жизни назовут улицу в Петербурге
Инициатива петербуржцев присвоить одной из улиц города имя создателя Дороги жизни инженера Ивана Зубкова получила поддержку в топонимической комиссии Санкт-Петербурга. Как рассказал корреспонденту ИА REGNUM один из авторов инициативы историк Егор Яковлев сегодня, 27 июня, улица Ивана Зубкова...
27 июня 2014
Эксперты: Для историков блокады Ленинграда не должно быть секретных архивов
Мы никогда не посчитаем количество жертв Ленинградской блокады, например, нет данных о том, сколько людей из полумиллиона эвакуированных действительно живыми доехали до места и не умерли там. Как сообщает сегодня, 24 июня, корреспондент ИА REGNUM, такое мнение высказала накануне в Музее...
24 июня 2014
Еще один уникальный блокадный дневник издан в Санкт-Петербурге
"Только блокадные дневники могут дать картину стратегии выживания отдельной семьи, дать картину быта в тех условиях. Без этих записей нам не обойтись - ни историкам, ни обществу". Как сообщает сегодня, 20 июня, корреспондент ИА REGNUM, такое мнение высказал на представлении нового издания...
20 июня 2014
В выставочном зале "Смольный" пролегла "Дорога жизни" (Петербург и Ленобласть)
В выставочном зале " Смольный " в Санкт-Петербурге открылась выставка архивных документов, посвященная работе военно-автомобильной дороги 101/102 - "Дороги жизни". Об этом сегодня, 10 июня, корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Ленинградской области. В основу...
10 июня 2014
Депутат Борис Вишневский: "Решение признать Блокадную подстанцию в Петербурге памятником пересмотрено не будет"
Решение признать Блокадную подстанцию на набережной Фонтанки памятником не будет пересмотрено, - об этом сообщил сегодня, 20 мая, корреспонденту ИА REGNUM депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский ( "Яблоко" ). По словам депутата, такое решение принято сегодня на совещании...
20 мая 2014
Музей обороны Ленинграда впервые примет посетителей ночью (Санкт-Петербург)
Впервые в общегородской акции "Ночь Музеев", которая пройдет в Петербурге с 17 на 18 мая, примет участие Музей обороны и блокады Ленинграда. Как сообщает сегодня, 15 мая, корреспондент ИА REGNUM, об этом сообщил директор экспозиции Сергей Курносов. По его словам, с 18 до 23 часов музей проведет...
15 мая 2014
Общественники Петербурга вновь "агитируют" губернатора за бесплатный проезд ветеранов в городском транспорте
Лидеры общественных движений вновь обратились к губернатору Санкт-Петербурга Георгию Полтавченко с инициативой сделать проезд для ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда бесплатным на всех видах общественного транспорта на постоянной основе. Об этом сегодня, 14 мая...
14 мая 2014
В Симферополе ветеранам блокады Ленинграда вручили памятные медали
Сегодня, 5 мая, в Симферополе прошла церемония вручения памятных медалей "В честь 70-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады" членам Симферопольского городского общества "Жители блокадного города-героя Ленинграда". От имени губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко...
5 мая 2014
"Детский проект" и судьбу Музея обороны и блокады Ленинграда обсудили в Петербурге
К 70-летию Победы, которое будет отмечаться 9 Мая 2015 года, Президентская библиотека имени Б.Н.Ельцина в Петербурге и Музей обороны и блокады Ленинграда готовят новый совместный проект, который сделает доступными для широкой аудитории уникальные документы, рассказывающие о героизме жителей города...
28 апреля 2014
В Петербурге - 22 тысячи человек, воевавших в Великую Отечественную
В Санкт-Петербурге проживают более 188 тысяч участников Великой Отечественной войны и малолетних узников фашистских концлагерей. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 28 апреля, на пресс-конференции рассказала первый зампредседателя комитета по социальной защите мегаполиса Галина...
28 апреля 2014
Петербургские депутаты сочли, что город ничего не должен инвестору за работы вокруг "Блокадной подстанции"
На заседании постоянной комиссии Законодательного собрания Санкт-Петербурга по городскому хозяйству, градостроительству и земельным вопросам депутаты сегодня, 24 апреля, приняли единогласное решение не вносить поправку в городской бюджет-2014, чтобы компенсировать затраты ООО "Ройял Гарденс Отель"...
24 апреля 2014
Губернатор: Петербург расселил в 2013-м рекордное количество коммунальных квартир
В 2013 году в Петербурге расселено рекордное для постсоветского периода количество коммуналок - 6064, из которых выехали 10334 семьи. Об этом, как сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 23 апреля, заявил губернатор Георгий Полтавченко, отчитываясь перед депутатами Законодательного собрания о...
23 апреля 2014
Глава бюджетного комитета парламента Петербурга: История с блокадной подстанцией - плохой сигнал инвесторам
Ситуация вокруг блокадной подстанции на набережной Фонтанки в Петербурге, которая после вложения около 400 млн рублей Группой ЛСР была признана объектом культурного наследия, - плохой сигнал для инвесторов. Об этом, как сообщает корреспондент ИА REGNUM, сегодня, 21 апреля, заявил глава...
21 апреля 2014
Смольный: воинские захоронения на Пискаревском кладбище будут приведены в порядок (Санкт-Петербург)
Воинские захоронения на Пискаревском мемориальном кладбище будут приведены в порядок, реконструированы - работы начнутся в мае. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 17 апреля, отвечая на вопросы депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга в Мариинском дворце, заявил...
17 апреля 2014
На месте будущего города-спутника Южного обнаружены останки красноармейцев (Санкт-Петербург)
Поисковики отряда "Ингрия" исторического факультета Санкт-Петербургского государственного Университета обнаружили останки четырех непогребенных красноармейцев. У одного обнаружена медаль "За оборону Ленинграда", у другого - ее колодка, а также предметы снаряжения и амуниции. Об этом корреспонденту...
16 апреля 2014
Блокадный трамвай Ленинграда вышел на маршрут в память о восстановлении движения весной 1942-го
Сегодня, 15 апреля, в Петербурге проходит акция памяти, посвященная возобновлению пассажирского трамвайного движения в осажденном Ленинграде весной 1942 года. По традиции на улицы города выйдут вагоны военного времени, чтобы напомнить горожанам об особой роли трамвая в страшные дни блокады, -...
15 апреля 2014
Петербургские поисковики вновь работают на территории будущего города-спутника Южного
Поисковики отряда "Ингрия", действующего при историческом факультете Санкт-Петербургского государственного Университета, в апреле возобновили поисковые работы в районе поселка Кондакопшино, где предполагается 19 лет строить город-спутник Южный. Как сообщили сегодня, 15 апреля, корреспонденту ИА...
15 апреля 2014
Пушкинский Дом в Петербурге хранит, изучает и показывает блокадные дневники ленинградцев
В Санкт-Петербурге сегодня, 10 апреля, в Институте русской литературы (Пушкинский Дом) РАН проходит конференция "Бытописатели блокады". Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в научном учреждении, темой конференции стала рукописная и книжная культура блокадных дней, а предметом исследования ученых -...
10 апреля 2014
Мемориалы Дороги жизни объединят в единый федеральный комплекс (Петербург и Ленобласть)
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Василий Кичеджи и заместитель министра культуры России Елена Миловзорова поддержали идею создания музея "Дорога жизни" федерального подчинения. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM сегодня, 28 марта, в пресс-службе Смольного, это предложение будет разослано на...
28 марта 2014
"Блокадную подстанцию" в Петербурге пока не сносят - демонтирован строительный забор
В Санкт-Петербурге вокруг находящейся под угрозой сноса тяговой подстанции на набережной реки Фонтанки - "Блокадной подстанции" - демонтировали строительное ограждение. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили сегодня, 26 марта, в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции...
26 марта 2014