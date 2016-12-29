Теракты в Волгограде
Память о жертвах теракта на железнодорожном вокзале почтили в Волгограде
В Волгограде с самого утра к железнодорожному вокзалу — месту трагедии, всколыхнувшей город три года назад — волгоградцы несут живые цветы. Здесь же у мемориальной доски при входе в здание состоялся и траурный митинг, передает корреспондент ИА REGNUM 29 декабря. В память о каждом погибшем зажгли...
29 декабря 2016
Взрыв в автобусе в Волгограде: три года со дня трагедии
В Волгограде сегодня, 21 октября, ровно через три года после трагических событий вспомнят жертв теракта, передает корреспондент ИА REGNUM. Родственники и друзья погибших соберутся возле Мемориального креста около остановки «Лесобаза» в Красноармейском районе. Гражданская панихида в память о...
21 октября 2016
60% жителей России боятся стать жертвами терактов: опрос
Более половины жителей России (60%) считают возможным повторение в нашей стране трагедии, случившейся во Франции. Страх стать жертвой теракта сегодня находится на уровне ноября 2015 г. и января 2014 г. (после терактов в Париже и Волгограде). Опасения относительно себя или близких сегодня испытывают...
3 августа 2016
Два года назад Волгоград всколыхнули страшные теракты: память жива
В последние дни уходящего года Волгоград вспоминает жертв двух страшных трагедий, разыгравшихся два года назад. Сегодня, 30 декабря, у гранитного камня в Дзержинском районе областного центра состоится памятная церемония по погибшим при взрыве в троллейбусе на улице Качинцев, который унес жизни 16...
30 декабря 2015
МВД России отмечает рост терроризма и экстремизма в Самарской области
В МВД России пессимистично оценивают результаты борьбы полиции в Самарской области с преступлениями экстремистского и террористического характера. В ГУ МВД России по Cамарской области 22 января прошло заседание коллегии с участием первого заместителя начальника Следственного департамента МВД России...
23 января 2015
В Волгограде вспоминают жертв декабрьских терактов
Ровно год прошел с момента терактов в Волгограде. Сегодня, 29 декабря, в областном центре начинаются траурные мероприятия в память о жертвах террористических актов, потрясших наш город в конце 2013 года. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии города, вспоминать погибших будут и завтра. Днем в...
29 декабря 2014
Свыше 2 млн рублей компенсаций направят жертвам терактов в Волгограде
Пострадавшие от террора в конце прошлого года волгоградцы получат компенсации. Речь идет о сумме, превышающей два миллиона рублей. Распоряжение о выделение средств подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев. «Выделить правительству Волгоградской области на финансовое обеспечение расходов...
24 декабря 2014
Суд приговорил виновных в терактах в Волгограде к 19 годам лишения свободы
Дзержинский районный суд Волгограда вынес приговор четырем фигурантам уголовного дела о террористических актах в городе Волгограде в декабре 2013 года. Согласно приговору Алаутдину Дадаеву и Ибрагиму Магомедову назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы каждому с отбыванием в колонии...
5 декабря 2014
В Волгограде сегодня огласят приговор по делу о терактах, совершенных в декабре 2013 года
В Волгограде сегодня, 5 декабря, состоится оглашение приговора по делу о терактах, совершенных в конце прошлого года. На обвинения в организации терактов на волгоградском вокзале и в троллейбусе № 15 а ответят четверо уроженцев Дагестана: братья Тагир и Магомеднаби Батировы, Алаутдин Дадаев и...
5 декабря 2014
Следствие установило всех лиц, причастных к теракту в Волгограде
Все лица, причастные к теракту в Волгограде в 2013 году, установлены. «В результате тесного взаимодействия Следственного комитета и ФСБ России были полностью установлены обстоятельства терактов, совершенных в Волгограде в конце 2013 года, а также установлены все лица, причастные к ним», — заявил...
5 декабря 2014
Память жертв декабрьского теракта в Волгограде увековечили в памятнике
В Дзержинском районе Волгограда на месте взрыва троллейбуса, произошедшего в декабре прошлого года, состоялось открытие мемориального знака. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии областного центра 5 июня, теперь о трагических событиях и о погибших волгоградцах будет напоминать гранитная плита...
5 июня 2014
Обновленный после теракта вокзал в Волгограде распахнул свои двери
В Волгограде после окончания восстановительных работ полностью открыт железнодорожный вокзал, пострадавший от теракта 29 декабря 2013 года. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы и правительства региона 8 мая, накануне на торжественной церемонии глава области Андрей Бочаров поблагодарил всех...
8 мая 2014
Глава ФСБ: Теракты в Волгограде и Пятигорске раскрыты
Террористические акты, организованные в Волгограде и Пятигорске, раскрыты. Об этом в ходе на заседании Национального антитеррористического комитета заявил руководитель ФСБ Александр Бортников, пишет "Российская газета" 8 апреля. По словам главы ведомства, "органами безопасности совместно с...
8 апреля 2014
Пострадавший при взрыве в Волгограде житель Удмуртии выписан домой
Последний пациент, пострадавший в результате декабрьских терактов в Волгограде выписан накануне, 25 марта, из столичной клиники. Домой в Удмуртию отправился Егор Повышен, получивший минно-взрывную травму в результате теракта 30 декабря в волгоградском троллейбусе. Кроме того, у него была...
26 марта 2014
Память о жертвах теракта в Волгограде увековечат в памятном знаке
В Волгограде на месте трагедии, унесшей в декабре прошлого года жизни 14 человек, будет установлен памятный знак. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-служеб мэрии областного центра 19 марта, он появится на улице Качинцев. Городские власти уже приступили к предварительной подготовке территории. По...
19 марта 2014
Предварительное следствие по делу о терактах в Волгограде продлено
Продлен срок следствия по делу о взрывах в Волгограде, совершенных террористами в конце декабря прошлого года, пишет "Российская газета" 19 марта. Обычно на предварительное расследование отводится два месяца. По истечении этого времени было издано постановление о продлении срока следствия...
19 марта 2014
Пятигорский санаторий примет на лечение 30 пострадавших в теракте в Волгограде
Санаторий "Пятигорский нарзан" (Ставропольский край, регион Кавказские Минеральные Воды) примет на лечение 30 пострадавших в теракте в Волгограде, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 19 марта в пресс-службе губернатора Ставрополья. К руководству санатория обратились Ставропольский краевой совет...
19 марта 2014
Шесть пострадавших от теракта в Волгограде продолжают лечение в стационарах
В Волгограде врачи приступили к реабилитации ещё 21 пострадавшего в результате терактов, совершенных в Волгограде в конце декабря 2013 года. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы и правительства региона 18 марта, курс интенсивного восстановительного лечения они будут проходить до 25 мая в...
18 марта 2014
Погибшему при теракте на вокзале в Волгограде полицейскому установлена мемориальная доска
В Волгограде увековечили память старшего сержанта транспортной полиции Дмитрия Маковкина, погибшего при исполнении служебных обязанностей во время теракта на железнодорожном вокзале 29 декабря 2013 года. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии областного центра 24 февраля, торжественное...
24 февраля 2014
В Дагестане убит лидер "кадарской" бандгруппы, готовивший смертников для Волгограда
В дагестанском городе Избербаш нейтрализованы двое боевиков. Один из убитых опознан как Джамалдин Мирзаев, лидер так называемой "кадарской" бандгруппы. Именно он направил террористов-смертников, осуществивших подрывы в Волгограде, пишет "Российская газета" 5 февраля. Напомним, как сообщало ИА...
5 февраля 2014