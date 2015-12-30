Волгоград, 30 декабря, 2015, 10:00 — ИА Регнум. В последние дни уходящего года Волгоград вспоминает жертв двух страшных трагедий, разыгравшихся два года назад. Сегодня, 30 декабря, у гранитного камня в Дзержинском районе областного центра состоится памятная церемония по погибшим при взрыве в троллейбусе на улице Качинцев, который унес жизни 16 человек, еще 28 пострадали, передает корреспондент ИА REGNUM.

volgadmin.ru В Волгограде вспоминают жертв терактов 2013 года

А накануне волгоградцы почтили память жертв теракта, прогремевшего 29 декабря 2013 года на железнодорожном вокзале. У мемориальной доски в память о каждом погибшем два года назад зажглись восемнадцать свечей. На траурный митинг у здания вокзала собрались родственники и друзья тех, чья жизнь трагически оборвалась, очевидцы теракта, жители Волгограда, сотрудники правоохранительных органов и работники железнодорожной отрасли, представители областной и городской власти.

На фоне «Позывных Волгограда» прозвучали имена всех, кто оказался в эпицентре взрыва и стал жертвой теракта. Их память почтили минутой молчания. Сотни цветов легли к памятному знаку. Панихиду по погибшим отслужил митрополит Волгоградский и Камышинский Герман. Заупокойные службы прошли во всех храмах Волгоградской области.

Напомним, два года назад Волгоград подвергся серии террористических актов. Взрыв, прогремевший на железнодорожном вокзале Волгограда 29 декабря 2013 года, унес жизни 18 человек — жителей и гостей города. В основном это были молодые люди в возрасте от 20 до 30 лет. Среди погибших и двое детей — мальчики 11 и 12 лет.

Оба взрыва устроили террористы-смертники. В декабре прошлого года в Волгограде были осуждены четыре фигуранта уголовного дела о декабрьских террористических актах. Дзержинский районный суд приговорил Алаутдина Дадаева и Ибрагима Магомедова к 19 годам лишения свободы каждому с отбыванием в колонии строгого режима, братьев Магомеднаби и Тагира Батировых — к 3 годам 10 месяцам с отбыванием в колонии строгого режима, всем — с последующим ограничением свободы сроком на два года. Дадаев и Магомедов признаны виновными в участии в незаконном вооруженном формировании и содействии в террористической деятельности, Батировы — в пособничестве участникам НВФ.