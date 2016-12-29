Волгоград, 29 декабря, 2016, 17:06 — ИА Регнум. В Волгограде с самого утра к железнодорожному вокзалу — месту трагедии, всколыхнувшей город три года назад — волгоградцы несут живые цветы. Здесь же у мемориальной доски при входе в здание состоялся и траурный митинг, передает корреспондент ИА REGNUM 29 декабря.

Никитенко Эмилия ИА REGNUM Железнодорожный вокзал в Волгограде

В память о каждом погибшем зажгли свечи. Всего 18 — по количеству погибших. Почтить память жертв страшного теракта собрались сотрудники правоохранительных органов и работники железнодорожной отрасли, представители областной и городской власти и жители Волгограда.

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Ровно в 12: 37 — время, когда в Волгограде произошел взрыв, унесший невинные жизни — на фоне «Позывных Волгограда» прозвучали имена всех, кто оказался тогда в эпицентре взрыва. Все замерли, склонив головы в минуте молчания. К памятному знаку возложили цветы. Панихиду по погибшим отслужил митрополит Волгоградский и Камышинский Герман. Заупокойные службы проходят сегодня во всех храмах Волгоградской области.

Напомним, три года назад Волгоград подвергся серии террористических актов. Взрыв, прогремевший на железнодорожном вокзале Волгограда 29 декабря 2013 года, унес жизни восемнадцати человек. Большинство из них — молодые люди, которым не исполнилось и 30 лет, а также двое детей.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году также три года исполнилось со дня еще одной трагедии. Тогда — 21 октября 2013 года — жертвами теракта в автобусе № 29, следовавшем в Красноармейский район Волгограда, стали семь человек. Бомбу привела в действие смертница.