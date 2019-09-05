Бунт в колонии Копейска
Верховный суд утвердил приговор участникам бунта в колонии Копейска
Верховный суд России утвердил приговор, вынесенный организаторам и участникам беспорядков в колонии челябинского Копейска. Приговор вступил в силу, сообщили журналистам в суде. Обжаловать его пытались 17 осуждённых. Но высшая судебная инстанция не стала менять акт. Бунт произошёл в ноябре 2012 года...
5 сентября 2019
Бунтующая спортшкола и угроза отставок: апрель в Челябинске
В Челябинской области мэры двух городов могут лишиться своей должности. Не по своей воле. Также местные СМИ муссировали слухи о грядущей отставке одного из министров, а к концу апреля в Челябинске разгорелся грандиозный скандал. Подробности — в материале ИА REGNUM. Бунтующий «Конас» Начался апрель...
3 мая 2018
Неделя протеста и расплаты: главное в Челябинске
В Челябинской области на прошедшей неделе (с 9 по 15 апреля) два громких судебных процесса завершились обвинительными приговорами. Спустя пять с половиной лет оглашены сроки наказаний участникам бунта в исправительной колонии №6 города Копейска. Также стал известен приговор бывшему руководителю...
17 апреля 2018
Экс-начальнику челябинской бунтовавшей колонии частично изменили приговор
Срок наказания оставлен прежним Челябинский областной суд 23 апреля частично изменил приговор бывшему начальнику исправительной колонии № 6 Копейска Денису Механову. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе облсуда. Ему сохранено условное лишение свободы на три года с запретом на...
23 апреля 2015
За беспорядки в челябинской колонии привлекли 18 человек
Бывший начальник колонии уже осуждён условно 18 обвиняемых в беспорядках на территории исправительной колонии №6 Челябинской области в ближайшее время предстанут перед областным судом. Об этом 17 марта корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном следственном управлении. Напомним, что бунт в...
17 марта 2015
В Челябинской области предъявлены обвинения еще одному фигуранту по делу о беспорядках в ИК№6
В Челябинской области задержан еще один подозреваемый в организации беспорядков в исправительной колонии №6 в Копейске. Как сообщили 29 марта корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного комитета РФ, ему предъявлены обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 212 УК РФ...
29 марта 2013
Заключенные бунтовавшей челябинской колонии жалуются на прокуратуру
В колонию №6 Копейска Челябинской области приезжают сотрудники прокуратуры и в личных беседах просят осужденных отказаться от своих показаний против бывшего руководства колонии, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель Уральского демократического фонда Николай Щур. Правозащитник приводит...
20 февраля 2013
По факту беспорядков в колонии Копейска возбуждено уголовное дело
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Уральскому федеральному округу возбуждено уголовное дело по факту массовых беспорядков, повлекших за собой дезорганизацию деятельности ФКУ ИК-6 (Копейск, Челябинская область), а также нарушение общественного порядка на...
18 февраля 2013
Начальнику Копейской колонии №6 предъявлено обвинение (Челябинская обл.)
Следственными органами СК РФ по Челябинской области предъявлено обвинение начальнику Копейской исправительной колонии №6 регионального управления ФСИН России Денису Механову в совершении преступлений, предусмотренных п."а" 286 УК РФ (превышение служебных полномочий). Об этом 26 декабря сообщили...
26 декабря 2012
Задержан начальник колонии №6, где бунтовали заключенные (Челябинская обл.)
В Челябинской области по подозрению в превышении должностных полномочий задержан начальник Копейской исправительной колонии №6 Денис Механов. Об этом 25 декабря сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Следственного комитета РФ. Следственными органами СК РФ по Челябинской области...
25 декабря 2012
Проводятся обыски в местах проживания сотрудников колонии №6 (Челябинская обл.)
В Челябинской области продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного п.п."а,в" ч.3 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий) по факту заявлений заключенных Копейской исправительной колонии №6 о вымогательстве денежных средств...
21 декабря 2012
Следователи не формально относятся к расследованию дела о бунте в челябинской колонии №6: СК РФ
Сведения, распространяемые рядом электронных СМИ со ссылкой на правозащитников о формальном расследовании уголовного дела по заявлениям осужденных Копейской исправительной колонии №6 Челябинской области, являются недостоверными и не соответствуют действительности. Об этом 12 декабря сообщили...
12 декабря 2012
В отношении реформы в системе ФСИН Медведев остается разумным оптимистом
Изменения в системе ФСИН начались, но реформу невозможно провести за 2-3 года. Об этом заявил премьер РФ Дмитрий Медведев в ходе интервью представителям пяти телеканалов 7 декабря. Журналист отметил, что премьер говорил ранее о гуманизации системы ФСИН, а в действительно пока мало что изменилось, а...
7 декабря 2012
В челябинской колонии №6 без разрешения производили ножи и сабли: СК РФ
В Челябинской области расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного п.п."а,в" ч.3 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий) по факту заявлений заключенных Копейской исправительной колонии о вымогательстве денежных средств сотрудниками колонии. Об этом...
7 декабря 2012
В челябинской колонии №6 проводятся обыски и выемка документов
В Челябинской области в рамках расследования уголовного дела по заявлениям осужденных Копейской исправительной колонии №6 проводятся обыски в исправительном учреждении. Об этом 5 декабря сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления Следственного комитета РФ по...
5 декабря 2012
"Внимание общественности даст толчок к установлению законности в колониях": челябинский губернатор
Сегодня, 4 декабря, губернатор Челябинской области Михаил Юревич принял участие в работе Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора Челябинской области, в рабочую группу вошли общественники...
4 декабря 2012
Проверки по заявлениям заключенных ИК-6 не формальные: СК РФ по Челябинской области
В Челябинской области в колонии №6 в г.Копейске следственной группой, работающей в исправительном учреждении принято более 120 заявлений заключенных, во многих из которых имеется информация о вымогательстве у заключенных сотрудниками исправительного учреждения в период с 2008 по ноябрь 2012 гг...
4 декабря 2012
Кровопролития не было благодаря выдержке осуждённых: бунт в копейской колонии глазами правозащитника
Кровопролития в копейской колонии №6 Челябинской области не произошло исключительно благодаря выдержке осуждённых, которые проявили редкое для них самообладание. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал челябинский правозащитник Николай Щур, который лично посетил колонию и провёл беседы с...
28 ноября 2012
Возбуждено 6 уголовных дел по фактам беспорядков в колонии челябинского г.Копейска
В Челябинской области возбужден ряд уголовных дел в ходе проведения проверки причин неповиновения заключенных в Копейской исправительной колонии №6. Об этом 28 ноября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления Следственного комитета РФ по Челябинской области. Так...
28 ноября 2012
Ситуация в колонии в г.Копейске под контролем администрации: челябинское УФСИН
В настоящее время ситуация в исправительной колонии №6 г.Копейска Челябинской области, где 24 ноября произошел бунт, стабильная и полностью находится под контролем администрации учреждения. Об этом сегодня, 27 ноября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУФСИН по Челябинской области...
27 ноября 2012