Челябинск, 17 апреля, 2018, 20:43 — ИА Регнум. В Челябинской области на прошедшей неделе (с 9 по 15 апреля) два громких судебных процесса завершились обвинительными приговорами. Спустя пять с половиной лет оглашены сроки наказаний участникам бунта в исправительной колонии №6 города Копейска. Также стал известен приговор бывшему руководителю компании «Гринфлайт» Сергею М., который, как посчитало следствие, причастен к 10-миллиардному ущербу дольщикам и организации.

Плата за бунт

Напомним, в колонии Копейска бунт произошёл 24−26 ноября 2012 года. Ранее по этому делу был осуждён бывший начальник учреждения Денис М. Его признали виновным в злоупотреблении полномочиями. Суд назначил Денису М. три года условно.

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А в пятницу, 13 апреля, Челябинский областной суд вынес приговор 17 участникам беспорядков. На момент бунта они отбывали в этой колонии наказания за тяжкие и особо тяжкие преступления. Своей вины граждане не признали и заявили, что проводили мирную акцию в защиту своих прав. Поводом стало то, что некоторые сотрудники колонии потребовали от сидельцев денег под видом добровольной помощи.

Тем не менее их привлекли к ответу. Кого-то за организацию массовых беспорядков, кого-то за участие в таковых, а одного за применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти. Суд установил, что подсудимые не желали соблюдать правила внутреннего распорядка и добивались увольнения руководства колонии. С этой целью они договорились организовать в учреждении массовые беспорядки и участвовать в них. Организаторам бунта удалось объединить порядка 1100 заключённых. Кроме того, к беспорядкам были привлечены и лица, находившиеся по ту сторону, на воле. С ними организаторы бунта договорились о том, что 24 ноября те придут к колонии с битами, палками, бутылками и другими предметами, чтобы мешать сотрудникам спецподразделений подавить бунт.

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Бунт начался 24 ноября 2012 года. После условного сигнала заключённые отказались подчиняться сотрудникам колонии, взобрались на крышу и развесили провокационные плакаты. Также они криками призывали поддержать их действия и применять насилие к тем заключённым, которые сотрудничали с администрацией и не поддержали протест.

Кроме того, осуждённые открыли ворота локальных участков, вышли в режимный коридор и получили возможность беспрепятственно ходить по территории колонии. А с наружной стороны у них сформировалась группа поддержки из 250 человек (друзья, родственники, знакомые). Они бросали в сотрудников ОМОНа куски наледи, камни и бутылки, а также пытались перевернуть автомобиль полиции.

С помощью мобильной связи группировки внутри и снаружи колонии координировали свои действия. Среди сотрудников силовых структур не обошлось без пострадавших. Но вольница длилась недолго. Часть из тех, кто протестовал снаружи, задержали. А затем добрались и до тех, кто находился внутри колонии. 26 ноября бунт был окончен.

Произошедшее в колонии вызвало широкий резонанс. Ситуацию взяли на свой контроль правозащитники и депутаты Госдумы. Также с ними встретился уполномоченный по правам человека Челябинской области, которому они пожаловались на пытки и вымогательство.

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Отреагировал на произошедшее и губернатор Челябинской области Михаил Юревич. Он назвал бунт результатом порочности системы исполнения наказаний.

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После бунта следователи СКР возбудили шесть уголовных дел, в том числе и по факту превышения должностных полномочий. Выяснилось, что незаконные действия со стороны представителей администрации предпринимались с 2008 года. А 25 декабря стало известно о том, что задержан начальник колонии Денис М. Позднее ему предъявили обвинение в превышении должностных полномочий.

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Развязка для Дениса М. наступила 22 декабря 2014 года. Его приговорили к трём годам условно и лишили права на три года занимать руководящие должности в правоохранительных органах и ФСИН. Впрочем, позднее областной суд отменил запрет на работу руководителем. Но наказание три года условно было сохранено.

При этом потерпевшие и их представители требовали реального срока. А сам Денис М. утверждал, что не видит за собой особой вины.

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В пятницу, 13 апреля, развязка наступила и для участников протеста в колонии. Один из них отправлен на пять лет в колонию особого режима, ещё двое будут отбывать наказание на общем. Остальные осуждены к колонии строгого режима. Сроки наказания — от двух лет восьми месяцев до пяти лет.

Цена злоупотребления

Также на прошедшей неделе был вынесен приговор в отношении бывшего руководителя компании «Гринфлайт» Сергея М. Его осудили на два года и шесть месяцев колонии общего режима.

Приговор вынес Центральный районный суд Челябинска. Экс-директора обвиняли в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. Следствие посчитало, что из-за его действий дольщикам и ООО «Гринфлайт» был причинён ущерб на общую сумму более 10 млрд.

Суд установил, что Сергей М. заключил ряд заведомо невыгодных сделок. По этой причине права и законные интересы граждан и самого ООО «Гринфлайт» были нарушены. 4200 дольщиков не смогли вовремя заехать в новое жильё.

Отметим, в ходе расследования Сергей М. возместил ущерб на сумму более 5,7 млрд. рублей. Кроме того, большая часть дольщиков «Гринфлайта» уже обрели жильё. Остальным его обещают до конца 2018 года. Однако от наказания его это не спасло.

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Голодовка тренеров

Ещё одной резонансной темой недели стала голодовка сотрудников спортивной школы «Конас». Она началась ещё 4 апреля. А 13-го благополучно завершилась.

Напомним, 26 марта стало известно о том, что городское управление спорта увольняет директора школы «Конас» Олега Строгонова. Эту новость ему лично сообщил начальник управления Евгений Иванов. Причин увольнения объяснено не было — просто так, без видимого повода. По словам Иванова, трудовое законодательство России это позволяет.

Олег Строгонов не просто известный и уважаемый в Челябинске тренер. Он ещё и один из тех, кто ровно 30 лет назад создал «Конас» с нуля. Известие о его грядущем увольнении вызвало протесты и у сотрудников, и у учащихся, и у родителей. 3 апреля пикет в защиту директора собрал порядка 300 человек. А 4-го сотрудники школы начали голодовку. Они требовали вернуть Строгонова, уволить Иванова и отменить планы по оптимизации школ города, озвученные летом 2017 года.

Не обошлось без провокаций против протестующих. Кроме того, несколько человек были вынуждены выйти из голодовки — здоровье сильно пошатнулось. Но оставшиеся стояли до конца. Чиновники заявили, что директором школы Строгонов всё рано не останется, а оснований для увольнения Иванова нет. Казалось, компромисс невозможен.

Однако 13 апреля голодовка была прекращена. Олег Строгонов останется в школе, правда, на позиции заместителя директора. Как будет развиваться ситуация в дальнейшем, покажет время.