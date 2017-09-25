Дело «Оборонсервиса»
Большинство нарушений в сфере госзакупок происходят в ВПК, уверены эксперты
Махинации в сфере госзакупок ежегодно выводят из бюджета миллионы рублей. Наибольшие злоупотребления, по оценке экспертов, осуществляются в сферах, связанных с обороной страны. Из-за особой специфики за этим сектором не может наблюдать общественный контроль, что дает благоприятную почву для...
25 сентября 2017
СМИ: Сердюков уволился с поста гендиректора компании, входящей в «Ростеха»
Печально известный экс-министр обороны Российской Федерации Анатолий Сердюковбыл отправлен в отставку с поста генерального директора Федерального исследовательского испытательного центра машиностроения (ФИИЦ М), который входил в структуру «Ростеха». Об этом сегодня, 19 октября, сообщает телеканал...
19 октября 2016
Суд вынес жесткий приговор фигурантам дела «Славянки»
Тверской районный суд Москвы сегодня, 5 августа, вынес приговор четверым фигурантам уголовного дела ОАО «Славянка» — одного из подразделений печально известного «Оборонсервиса». Фигурантам дела были предъявлены обвинения в многомиллионном мошенничестве, коммерческом подкупе и легализации денежных...
5 августа 2016
Шестую подлодку проекта «Ясень» заложат в Архангельской области
29 июля 2016 года накануне празднования Дня военно-морского флота в Северодвинске на судостроительном заводе «Севмаш» будет заложена уже шестая по счету атомная подводная лодка проекта 885 «Ясень». Эту информацию корреспонденту ИА REGNUM сообщил источник на предприятии. Подводная лодка получит...
26 июля 2016
Фигурант дела «Оборонсервиса» выйдет на свободу по УДО
Кирово-Чепецкий райсуд Кировской области принял решение об условно-досрочном освобождении (УДО) фигуранта дела «Оборонсервиса» Максима Закутайло. Об этом, как передает РАПСИ, сообщил адвокат осужденного Олег Бессонов. «Ходатайство Закутайло об УДО судом удовлетворено», — сказал защитник. При этом...
15 июля 2016
Фигурантка дела «Оборонсервиса» Сметанова осуждена условно
Одна из ключевых обвиняемых по уголовному делу «Оборонсервиса» Екатерина Сметанова признана виновной в мошенничестве и подкупе. Сметанова осуждена на четыре года условно. Об этом сообщила пресс-секретарь Пресненского суда Нина Юркова, передаёт НТВ. «Приговором суда Сметанова признана виновной в...
21 апреля 2016
СМИ: Васильевой возвращена недвижимость и крупная сумма денег
Ранее арестованное имущество Евгении Васильевой, в числе которого шесть объектов недвижимости и крупная сумма денег, возвращено владелице, сообщает 30 марта LifeNews со ссылкой на источник в следственных органах. В ходе громкого процесса, известного как «Дело Оборонсервиса», на сумму в 325 млн...
30 марта 2016
Дело последней фигурантки «Оборонсервиса» вернули в прокуратуру
Пресненский суд Москвы вернул в прокуратуру дело одной из фигуранток дела «Оборонсервиса» и подруги Евгении Васильевой — Екатерины Сметановой, пишет «Коммерсантъ». По словам пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Нины Юрковой, дело возвращено по ст. 237 УПК РФ для устранения недостатков. По...
11 февраля 2016
Начались судебные слушания по последней фигурантке дела «Оборонсервиса»
В Пресненском суде Москвы 10 февраля начнется слушание уголовного дела последней фигурантки дела «Оборонсервиса» — Екатерины Сметановой, сообщает «Эхо Москвы». Сметанова обвиняется в мошенничестве и коммерческом подкупе. Это предварительные слушания, которые пройдут в закрытом режиме. Ранее...
10 февраля 2016
Арест имущества Васильевой: суд решил «не нагнетать»
Отказ Пресненского суда Москвы снять обеспечительный арест с имущества экс-руководителя департамента имущественных отношений Минобороны России Евгении Васильевой может быть связан с раздражением в обществе, которое вызвало условно-досрочное освобождении фигурантки дела «Оборонсервиса», заявил...
30 сентября 2015
Имущество Васильевой останется под арестом — Пресненский суд
Пресненский суд Москвы не стал снимать обеспечительный арест с имущества экс-главы департамента имущественных отношений Минобороны РФ Евгении Васильевой, сообщают «Вести». Под арестом останутся пять объектов недвижимости, в том числе две квартиры в Санкт-Петербурге и квартира в Москве, банковские...
29 сентября 2015
Васильеву проверят на причастность к другим хищениям в Минобороны
Следствие проверяет экс-главу департамента имущественных отношений Минобороны РФ Евгению Васильеву на причастность к совершению иных преступлений по делу «Оборонсервиса», сообщает радиостанция «Говорит Москва». Уточняется, что срок следствия по делу о хищениях при продаже имущества Минобороны...
29 сентября 2015
Васильева и прокуроры не явились в Пресненский суд
Сегодня, 28 сентября, в Пресненском суде Москвы рассматривался вопрос о снятии ареста с имущества главной фигурантки дела «Оборонсервиса» бывшей чиновнице министерства обороны Евгении Васильевой. Однако в суд не явились представители прокуратуры. Судья Татьяна Васюченко пояснила, что представители...
28 сентября 2015
УДО Васильевой восприняли отрицательно 71% жителей России: опрос
За коррупционным делом «Оборонсервиса» наблюдали четверо из десяти жителей России (41%), в том числе 14% — внимательно, 27% — от случая к случаю. Каждый третий (34%) за ходом расследования не следил, но слышал о судебном процессе. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного...
9 сентября 2015
Минюст не располагает данными о нарушениях в УДО Евгении Васильевой
Министр юстиции РФ Александр Коновалов заявил журналистам 2 сентября, что данными о нарушении каких-либо норм законов при условно-досрочном освобождении экс-чиновницы Минобороны Евгении Васильевой министерство пока не располагает. «Проверка проводилась, на первый взгляд нарушений не видим», —...
2 сентября 2015
На рейтинг Путина повлиял рост цен и УДО Васильевой
Если бы в ближайшие выходные состоялись выборы президента, то за Владимира Путина проголосовали бы 72% жителей России. Таковы данные опроса Фонда «Общественное мнение». В апреле и мае эта цифра была выше — 76%. Снизилось и число тех, кто доверяет президенту — в мае таких было 42%, в августе — 37%...
28 августа 2015
70% жителей России против УДО Васильевой
Против условно-досрочного освобождения экс-главы департамента имущественных отношений Минобороны Евгении Васильевой высказались 70% жителей России. Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центром». Одобряют данное решение суда лишь 8% респондентов. 13% заявили, что ничего не слышали о чиновнице...
27 августа 2015
«Википедию» — запретить, Васильеву — отпустить. Главное 25 августа
Свободу Анджеле Дэвис! Экс-глава департамента имущественных отношений Минобороны Евгения Васильева выйдет на свободу по УДО. Такое решение 25 августа принял Судогодский районный суд Владимирской области. Суд принял во внимание, что Васильева «имеет хорошие характеристики», «проявляет интерес к...
25 августа 2015
Сеул и Пхеньян у опасной черты — Главное 20 августа
Цель — громкоговоритель? Сегодня военнослужащие Северной и Южной Кореи обменялись артиллерийским огнем в районе границы, сообщает южнокорейское агентство «Ренхап». Отмечается, что первой обстрел произвела КНДР. Министерство национальной обороны Южной Кореи заявило, что снаряд приземлился на...
20 августа 2015
Расширение продэмбарго — Главное 13 августа
следним данным, от взрыва и последовавшего за ним пожара погибло 50 человек, ожоги разной степени тяжести получили около 700 человек, из них 66 — в критическом состоянии. 36 человек до сих пор числятся пропавшими без вести. Читайте также: Место взрыва в Китае с воздуха снял дрон — видео Очевидцы...
13 августа 2015