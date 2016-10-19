Москва, 19 октября, 2016, 22:18 — ИА Регнум. Печально известный экс-министр обороны Российской Федерации Анатолий Сердюковбыл отправлен в отставку с поста генерального директора Федерального исследовательского испытательного центра машиностроения (ФИИЦ М), который входил в структуру «Ростеха». Об этом сегодня, 19 октября, сообщает телеканал RT.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Сердюков

Сообщается, что Сердюков сам уволился с поста гендиректора ФИИЦ М из-за того, что он совмещал этот пост с должность индустриального директора и члена правления «Ростеха».

Известно, что Сердюков уже год занимает должность индустриального директора авиационного кластера в «Ростехе» и теперь экс-министр хотело бы сосредоточится на этой работе, поэтому и ушел в отставку с поста гендиректора ФИИЦ М.

В декабре 2015 года Сердюков вошел в совет директоров компании «Вертолеты России», которая входит в структуру «Ростеха».

Напомним, Сердюков был министром обороны России с 2007 по 2012 годы. Он стал фигурантом громкого уголовного дела о коррупции в министерстве обороны — так называемому «деле Оборонсервиса». По этому делу были осуждены ряд высокопоставленных сотрудников Минобороны РФ, однако, сам Сердюков, избежал наказания.

В феврале 2014 года главное военное следственное управление ГВСУ СК России решило прекратить следствие в отношении Сердюкова, так как он попадал под амнистию к 20-летию Конституции Российской Федерации, будучи признан «защитником отечества», главная военная прокуратура подтвердила правомочность такого решения.

После этого Сердюков стал работать в структурах «Ростеха», при этом СМИ указывали, что глава «Ростеха» — Сергей Чемезов находится в крайне напряженных отношениях с Сердюковым. Также бывший министр обороны стал председателем товарищества собственников жилья элитного жилого комплекса «Молочный-6» в Москве.