Москва, 5 августа, 2016, 20:01 — ИА Регнум. Тверской районный суд Москвы сегодня, 5 августа, вынес приговор четверым фигурантам уголовного дела ОАО «Славянка» — одного из подразделений печально известного «Оборонсервиса». Фигурантам дела были предъявлены обвинения в многомиллионном мошенничестве, коммерческом подкупе и легализации денежных средств.

George Hodan Суд

Как пишут сегодня «Известия», по приговору суда бывший начальник текущего ремонта ОАО «Славянка» Константин Лапшин получил 9 лет колонии строго режима и штраф 450 млн рублей, временно исполняющий обязанности начальника хозяйственного управления Минобороны России Николай Рябых получил пять лет колонии общего режима и штраф 700 тысяч рублей, фактическая исполняющая обязанности помощника генерального директора ОАО «Славянка» Юлия Ротанова получила шесть лет колонии общего режима и штраф 500 млн рублей.

Бывший директор ОАО «Славянка» и учредитель ЗАО «Безопасность и связь» Александр Елькин приговорен к 11 годам колонии строго режима и штрафу 500 млн рублей.

Все фигуранты дела «Славянки» до последнего твердили о своей невиновности.

По решению суда у всех фигурантов конфисковали их земельные участки в Москве, Подмосковье и Кирове, а также дома и машины. В пользу государства были изъяты денежные суммы — собственные средства обвиняемых, деньги на их банковских счетах и в ячейках.

Елькин был лишен воинского звания полковника запаса и на три года лишен права занимать руководящие посты и права заниматься коммерческой деятельностью. Остальные фигуранты также лишены своих воинских и гражданских званий, а также права заниматься коммерческой деятельностью.