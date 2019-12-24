Крушение буровой платформы «Кольская»
Осужденный за крушение «Кольской» платформы вышел по УДО
Бывший заместитель генерального директора «Арктиморнефтегазразведка» Борис Лихван, осужденный за несоблюдение правил безопасности при транспортировке платформы «Кольская», досрочно вышел из колонии, пишут мурманские СМИ. Решение по УДО Лихвана принял Оленегорский районный суд. Новость об...
24 декабря 2019
Родные жертв крушения платформы «Кольская» снова готовы идти в суд
Апелляционная инстанция Мурманского областного суда рассмотрела уголовное дело о крушении буровой платформы «Кольская». Как сообщает сегодня, 17 августа, ИА REGNUM, процесс показал, что в рядах родственников погибших произошёл раскол. Одна из сторон уверена, что осуждённых по делу Бориса Лихвана и...
17 августа 2017
Мурманский суд вернётся к рассмотрению дела о гибели буровой “Кольская”
Мурманский областной суд известил о рассмотрении уголовного дела о крушении буровой платформы «Кольская» в Охотском море в апелляционной инстанции. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, в соцсетях сообщила жена погибшего старшего механика СПБУ «Кольская» Ильи Карташева Елена Богуш. «Я...
7 августа 2017
Родные погибших на «Кольской» обжаловали приговор мурманского суда
Родные погибших и пропавших без вести при крушении буровой «Кольская» обжаловали приговор Первомайского суда Мурманска. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, сообщается на странице в соцсети, посвящённой гибели экипажа. «12 мая в Мурманский областной суд были отправлены апелляционные...
15 мая 2017
Потерпевшие в деле о крушении “Кольской” намерены обжаловать решение суда
Потерпевшие в деле о крушении буровой платформы «Кольская» намерены обжаловать решение мурманского суда. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил сын пропавшего без вести судового врача СПБУ «Кольская» Николая Свистунова Дмитрий Свистунов. «Надежда на правосудие всё же была, но в основном в начале...
4 мая 2017
Суд вынес приговор фигурантам дела о крушении буровой платформы «Кольская»
Суд в Мурманске признал виновными фигурантов дела о крушении буровой платформы «Кольская» в декабре 2011 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила 3 мая дочь погибшего начальника Службы эксплуатации флота и безопасности мореплавания Михаила Терсина — Наталья Дмитриева. «Приговором суда...
3 мая 2017
В Мурманске оглашают приговор по делу о крушении буровой “Кольская»
В Первомайском суде Мурманска началось оглашение приговора по делу о крушении СПБУ «Кольская». Об этом ИА REGNUM сообщила дочь погибшего начальника Службы эксплуатации флота и безопасности мореплавания Михаила Терсина Наталья Дмитриева. «В руках у судьи папка с листами, распечатанными с двух сторон...
2 мая 2017
В мае мурманский суд вынесет приговор подозреваемым в крушении «Кольской»
Накануне в Первомайском суде Мурманска с последним словом выступил подозреваемый в крушении СПБУ «Кольская», руководитель АМНГР (ОАО «Арктикморнефтегазразведка» — компания-судовладелец СПБУ «Кольская») — бывший временно исполняющий обязанности заместителя генерального директора Борис Лихван. Как...
19 апреля 2017
Гособвинение попросило виновным в гибели “Кольской” по 5 лет колонии
На прошедшем в Мурманске заседании по делу о крушении СПБУ «Кольская» стало известно, что судебное следствие является оконченным и суд переходит к прениям сторон. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила дочь погибшего начальника Службы эффективности флота и безопасности мореплавания Михаила...
15 февраля 2017
Дочь погибшего на “Кольской” написала письмо президенту
Дочь погибшего во время крушения СПБУ «Кольская» начальника Службы эффективности флота и безопасности мореплавания Михаила Терсина Наталья Дмитриева написала письмо президенту. В нём, как передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ, женщина повествует о затянувшихся разбирательствах в...
25 января 2017
За фальсификации в деле буровой “Кольская” возбудили уголовное дело
Дальневосточное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбудило уголовное дело по факту фальсификации доказательств по уголовному делу, которое было возбуждено после крушения буровой платформы «Кольская». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил сын...
28 января 2016
Потерпевшие при крушении «Кольской» заявили о новой фальсификации в деле
В Мурманске выявлена очередная фальсификация в деле по факту крушения буровой платформы «Кольская». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила дочь погибшего начальника Службы эффективности флота и безопасности мореплавания Михаила Терсина Наталья Дмитриева. «Я заявила ходатайство об осмотре фото с...
16 декабря 2015
“В деле о крушении “Кольской” свидетели боятся оказаться обвиняемыми”
В Мурманске продолжаются слушания по уголовному делу о гибели СПБУ «Кольская». На минувшем заседании выступил бывший заместитель генерального директора «по флоту», назначенное лицо компании «АМНГР» Василий Васецкий, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Потерпевшие ждали его выступления — он, по их...
1 октября 2015
Заключение о годности к плаванию “Кольской” вызывает сомнения у потерпевших
Первомайский районный суд Мурманска продолжает рассматривать уголовное дело о гибели СПБУ «Кольская», сегодня был опрошен инженер-инспектор Магаданского участка Северо-Восточного отделения Дальневосточного филиала РМРС — он выдал акт освидетельствования судна в Магадане и признал судно годным к...
29 сентября 2015
“Дело о крушении платформы «Кольская» отправлять на доследование рано”
«Я, сделав выводы по всему процессу, считаю, что на доследование дело отправлять пока рано, — заявила, как передаёт корреспондент ИА, дочь погибшего начальника Службы эффективности флота и безопасности мореплавания Михаила Терсина Наталья Дмитриева. — Я убеждена, что необходимо вскрыть все...
22 сентября 2015
«Ремонт буровой Кольская не гарантировал качества проведённых работ»
Первомайский районный суд г. Мурманска продолжил рассматривать уголовное дело о гибели СПБУ «Кольская», сегодня был опрошен старший мастер, который руководил сварочными работами в августе 2011 года в Магадане, передаёт корреспондент ИА REGNUM. «Следствие никак не прояснило состояние буровой, —...
22 сентября 2015
«Руководители судовладельца затонувшей «Кольской» решили сэкономить денег»
Первомайский районный суд города Мурманска продолжает рассматривать уголовное дело о гибели СПБУ «Кольская». По итогам очередного заседания дочь погибшего во время крушения дочь погибшего начальника Службы эффективности флота и безопасности мореплавания «Кольской» Михаила Терсина Наталья Дмитриева...
26 августа 2015
Мурманский суд отказал родственникам погибших на «Кольской» в доследовании
Первомайский районный суд в очередной раз отказался вернуть на доследование уголовное дело о гибели СПБУ «Кольская». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила дочь погибшего во время крушения капитана СПБУ «Кольская» Михаила Терсина Наталья Дмитриева. «В ходатайстве возврата дела на доследование...
19 августа 2015
Вернут ли на доследование дело о гибели «Кольской» суд решит 19 августа
Удовлетворять просьбу потерпевшей или нет, мурманский суд решит завтра, 19 августа. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. «Сегодня в заседании суда я, а также моя мама осмотрели в материалах уголовного дела заявления, которые ранее были написаны мной «О прекращении уголовного преследования в...
18 августа 2015
«Очередное заседание по гибели буровой «Кольская» превзошло все ожидания»
«Сегодняшнее заседание в лучших традициях превзошло все ожидания, — прокомментировала корреспонденту ИА REGNUM слушания по уголовному делу о катастрофе СПБУ «Кольская» жена погибшего старшего механика Ильи Карташева Елена Богуш. — Меня допрашивали как потерпевшую. На заседание в Мурманск я привезла...
18 августа 2015