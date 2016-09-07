Крушение Як-42 с хоккеистами «Локомотива» под Ярославлем
Ярославль помнит и скорбит: фоторепортаж
7 сентября траурными церемониями Ярославль поминает жертв авиакатастрофы, 5 лет назад унесшей жизни игроков и персонала хоккейной команды «Локомотив»
7 сентября 2016
В день памяти ХК «Локомотив» в Ярославль приедут члены семей погибших
7 сентября 2016 года в Ярославле пройдут памятные мероприятия, приуроченные к 5-й годовщине трагической гибели команды «Локомотив». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в хоккейном клубе «Локомотив». В 10.30 в Успенском соборе Ярославля состоится панихида по погибшим, в 12.00 панихида начнется...
5 сентября 2016
Родственники погибших хоккеистов «Локомотива» обратились в ЕСПЧ
Родственники хоккеистов клуба «Локомотив», погибших в катастрофе Як-42 под Ярославлем в 2011 году, подали жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), говорится в сообщении на официальном на сайте коллегии адвокатов «Трунов, Айвар и партнеры», представляющих интересы потерпевших. По мнению...
4 июля 2016
Вышла в свет повесть о ярославском хоккеисте Иване Ткаченко
Спортивная повесть Эдуарда Тополя «Стрижи» на льду» посвящена погибшему в авиакатастрофе ярославскому хоккеисту Ивану Ткаченко. Самолет с командой «Локомотив» потерпел крушение в 2011 году под Ярославлем. Презентация книги состоялась 15 марта 2016 года в московском Доме книги, сообщает телеканал...
16 марта 2016
По делу о крушении самолета с ярославским «Локомотивом» вынесен приговор
В Ярославле сегодня, 23 сентября, вынесен приговор обвиняемому по делу о крушении самолета Як-42 экс-заместителю гендиректора по организации летной работы авиакомпании «Як Сервис» Вадиму Тимофееву. Как уже сообщалось ИА REGNUM, Тимофеев оказался единственным обвиняемым по делу о катастрофе 7...
23 сентября 2015
Тимофеев признан виновным по делу о гибели хоккеистов «Локомотива»
В среду, 23 сентября, Ярославский районный суд признал виновным бывшего замглаву авиакомпании «Як Сервис» Вадима Тимофеева по делу об авиакатастрофе, в результате которой 7 сентября 2011 года погибли игроки и персонал хоккейного клуба «Локомотив». Суд приговорил Тимофеева к пяти годам и тут же его...
23 сентября 2015
В Ярославле оглашают приговор по делу о гибели хоккеистов «Локомотива»
В Ярославле сегодня, 21 сентября, началось оглашение приговора обвиняемому по делу о крушении самолета Як-42 с хоккеистами «Локомотива» экс-замдиректора по организации летной работы авиакомпании «Як Сервис» Вадиму Тимофееву. Как уже сообщалось ИА REGNUM, Тимофеев является единственным обвиняемым по...
21 сентября 2015
Ярославская область 7 сентября: памяти «Локомотива»
В Ярославле прошли мероприятия памяти команды «Локомотив», погибшей 7 сентября 2011 года в авиакатастрофе в аэропорту «Туношна». Открылись памятные мероприятия литургией и панихидой по погибшим в Успенском соборе Ярославля. Церемонии возложения цветов прошли на Леонтьевском кладбище, где похоронены...
8 сентября 2015
В Ярославле вспоминают погибших хоккеистов «Локомотива»
Четыре года со дня гибели хоккеистов ярославской команды «Локомотив» в авиакатастрофе исполняется сегодня, 7 сентября. В связи с годовщиной в Ярославле и районах области проходят памятные мероприятия, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Памятные мероприятия открылись литургией и панихидой по погибшим...
7 сентября 2015
Родные погибших хоккеистов просят условного срока для обвиняемого
Родные хоккеистов команды ХК «Локомотив», погибших в сентябре 2011 года в авиакатастрофе под Ярославлем, попросили суд назначить единственному обвиняемому по этому делу Вадиму Тимофееву наказание, не связанное с лишением свободы. Прения сторон начались в Ярославском районном суде 25 августа и...
27 августа 2015
Ярославль: Для обвиняемого в гибели «Локомотива» требуют шесть лет колонии
Шесть лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении попросил государственный обвинитель для единственного обвиняемого по делу о крушении самолета с ярославскими хоккеистами в сентябре 2011 года — бывшему заместителю генерального директора по организации летной работы авиакомпании...
25 августа 2015
По делу гибели ярославского «Локомотива» требуют назначить новую экспертизу
Потерпевшие по делу о гибели при крушении самолета Як-42 хоккеистов ярославской команды «Локомотив» требуют провести дополнительную экспертизу стойки шасси. Ходатайство было заявлено сегодня, 14 августа. Как сообщили «Ярновости», сторона потерпевших просит установить, какие повреждения имелись на...
14 августа 2015
Обвиняемый по делу о гибели ярославских хоккеистов не признал вину
Вадим Тимофеев, единственный обвиняемый по делу о крушении самолета Як-42, в котором находилась команда хоккейного клуба «Локомотив», свою вину не признал. Тимофеев был допрошен судом сегодня, 7 июля. Тимофеев также не признал гражданские иски, предъявленные ему ХК «Локомотив» за утраченное в...
7 июля 2015
Родные погибших в авиакатастрофе под Ярославлем получат по 26 тыс. рублей
26 тысяч рублей вместо требуемого миллиона рублей выплатит страховая компания родным членов хоккейной команды «Локомотив», погибших в результате авиакатастрофы под Ярославлем в 2011 году. Решение об этом вынесено Басманным судом Москвы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в коллегии адвокатов «Трунов...
15 июня 2015
Суд по делу о гибели ярославского «Локомотива» может завершиться в июне
Процесс по делу о крушении самолета Як-42, на котором летела команда ярославского хоккейного клуба «Локомотив», может завершиться до конца июня. «Если не будет заявлено дополнительных свидетелей и экспертов либо ходатайств о перенесении судебных заседаний, то процесс по этому делу может быть...
26 мая 2015
В Ярославле возобновляется суд по делу о гибели хоккеистов «Локомотива»
Суд продолжит допрос свидетелей по делу Слушания по делу об авиакатастрофе самолета Як-42 с хоккеистами ярославского клуба «Локомотив» на борту возобновляются в Ярославле с 6 мая, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Ярославском районном суде. Суд выслушает показания свидетеля — эксперта в области...
6 мая 2015
Суд допросит свидетелей по делу о гибели ярославских хоккеистов
Всего по делу о крушении самолета с ярославскими хоккеистами планируется допросить около 100 свидетелей Суд по делу о крушении самолета Як-42 с хоккеистами ярославской команды «Локомотив» на борту возобновится сегодня, 25 марта, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Как сообщили в Ярославском райсуде...
25 марта 2015
Свидетель: отказ тормозной системы не мог стать причиной крушения самолета с ярославскими хоккеистами
Отказ тормозной системы не мог стать причиной крушения самолета Як-42, на котором разбились хоккеисты ярославского «Локомотива». Об этом 6 марта на заседании суда заявил начальник отдела исследований аварийной и отказавшей техники Государственного центра безопасности полетов Александр Тушенцов. «Мы...
6 марта 2015
Свидетель: Пилоты Як-42, разбившегося под Ярославлем, не могли жать на тормоза при взлете
Пилоты Як-42, разбившегося в сентябре 2011 году в районе ярославского аэродрома «Туношна», не могли жать на тормоза при взлете, как ранее показала экспертиза. Об этом 16 февраля на заседании Ярославского районного суда заявил командир звена самолетов Як-42 компании «Як-Сервис» Андрей Знаменский...
17 февраля 2015
Обвиняемый в крушении самолета с ярославскими хоккеистами уверен, что причиной аварии стала перегрузка
Причиной крушения самолета Як-42, на борту которого находились хоккеисты ярославского «Локомотива», могло стать нарушение центровки груза, а не ошибка пилотов. Об этом 12 февраля на заседании суда заявил обвиняемый по делу об авиакатастрофе Вадим Тимофеев. Как сообщают Ярновости, эту версию...
12 февраля 2015