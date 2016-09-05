Ярославль, 5 сентября, 2016, 17:20 — ИА Регнум. 7 сентября 2016 года в Ярославле пройдут памятные мероприятия, приуроченные к 5-й годовщине трагической гибели команды «Локомотив». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в хоккейном клубе «Локомотив».

памятник «Хоккейное братство» у «Арены-2000»

В 10.30 в Успенском соборе Ярославля состоится панихида по погибшим, в 12.00 панихида начнется на территории мемориального комплекса на Леонтьевском кладбище, где похоронены ярославцы — игроки и члены команды. К могилам погибших будут возлагать цветы.

В 13.00 состоится возложение цветов к памятнику «Хоккейное Братство» около «Арены-2000». В 15.50 начнутся официальные памятные мероприятия на территории мемориального комплекса в поселке Туношна, где разбился самолет: там также пройдут панихида и возложение цветов.

«Ожидается, что в Ярославль приедут родственники погибших хоккеистов из других городов России и стран ближнего зарубежья. Около 10 семей примут участие в траурных мероприятиях», — рассказали корреспонденту ИА REGNUM в хоккейном клубе Локомотив.

Многие ярославцы собираются посетить места, связанные с хоккейной командой и вне официальных мероприятий: принести цветы, зажечь свечи, помолиться и просто вспомнить героев льда, чья жизнь трагически оборвалась из-за авиакатастрофы.

7 сентября пройдет велопробег. Велосипедисты планируют стартовать в 16.00 от Советской площади в центре Ярославля и доехать колонной до места трагедии в Туношне. Также ожидается мотопробег с флагами «Локомотива».

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Ярославской области, врио губернатора Дмитрий Миронов примет участие в траурных мероприятиях, но выступать не будет.