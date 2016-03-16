Ярославль, 16 марта, 2016, 15:57 — ИА Регнум. Спортивная повесть Эдуарда Тополя «Стрижи» на льду» посвящена погибшему в авиакатастрофе ярославскому хоккеисту Ивану Ткаченко. Самолет с командой «Локомотив» потерпел крушение в 2011 году под Ярославлем. Презентация книги состоялась 15 марта 2016 года в московском Доме книги, сообщает телеканал ОТР.

«Когда я узнал, что Иван в течение нескольких лет анонимно перевёл тяжело больным детям почти 10 миллионов рублей, и что эти деньги спасли жизнь восьми детям, я поехал в Ярославль к родителям Ивана, нырнул в хоккейные баталии и написал сценарий, а затем и повесть, в которых Иван продолжает жить и помогать юным хоккеистам», — рассказал Эдуард Тополь.

Действие повести разворачивается в Ярославле. Главный герой — 12-летний мальчик-инвалид Егор видит во сне хоккеиста Ивана Ткаченко. Егор был следующим в списке детей, которым Иван анонимно перечислял деньги на лечение. Но катастрофа не дала довести дело до конца. Теперь мальчик может увидеть своего кумира разве что во сне.

По книге написан и сценарий к фильму. Эдуард Тополь и сценарист Артур Пинхасов ищут инвесторов для съемок. Весь гонорар за эту книгу, по словам Тополя, авторы намерены передать семье Ивана Ткаченко.

Как рассказал корреспонденту ИА REGNUM отец Ивана Ткаченко Леонид Владимирович, на презентации в Москве он не был, но с Эдуардом Тополем ранее встречался в Ярославле и наброски к книге читал.

«Книга хорошая, у нас мало детской литературы, а для мальчишек 12−17 лет это будет интересно», — поделился мнением Леонид Ткаченко. По его словам, свой сценарий фильма об Иване есть и у режиссера Владимира Морозова. Министерство культуры выражало готовность оказать финансовую поддержку этой постановке.