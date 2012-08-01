Террористический акт в метро в Минске 11 апреля 2011
Социологи: Большинство белорусов не доверяет Лукашенко
В белорусском обществе нарастает недоверие к властям и президенту в частности. Об этом говорится в опубликованном июньском отчете базирующегося в Вильнюсе белорусского "Независимого института социально-экономических и политических исследований" (НИСЭПИ). По данным социологов, количество не...
1 августа 2012
Теракт в Минском метро: Интерпол против Би-Би-Си
Созданный британской телерадиовещательной корпорацией Би-Би-Си (ВВС) документальный фильм о теракте 11 апреля в минском метро является результатом "предвзятых спекуляций". Об этом говорится в специальном заявлении Интерпола, опубликованном 30 июля на официальном сайте международной полицейской...
1 августа 2012
Повторится ли в Белоруссии прецедент "дела пуховичского поджигателя"?
Вечером 20 июля два пастуха совершили в деревне Бояры (Оршанский район Витебской области Белоруссии) совершили убийство супругов-пенсионеров, сообщили представители Следственного комитета республики. Двойное убийство было совершено в доме пенсионеров. Пастухи в поиске спиртного нанесли...
23 июля 2012
Польский евродепутат: Лукашенко - хозяин государства-банкрота
У Европейского союза существует достаточно возможностей для того, чтобы способствовать переменам в Белоруссии. Об этом заявил депутат Европарламента от Польши Марек Мигальски в интервью Deutsche Welle. По словам депутата, ситуация с демократией в Белоруссии все еще очень сложная. "Белоруссия - это...
10 июля 2012
Алексей Полозов: Белоруссия вынуждена пересмотреть свою политику на границе с ЕС
В последнее время из Польши и Литвы всё чаще раздаются обвинения в адрес Белоруссии о том, что она ослабила пограничный контроль на границах с Евросоюзом. Оказывается, данная информация, несмотря на то, что белорусские власти её прямо не подтверждают, в определённой мере соответствует...
3 июля 2012
ООН призывает Белоруссию незамедлительно реабилитировать оппозиционеров и журналистов
После президентской кампании 2010 года власти Белоруссии осуществили серьёзные нарушения демократических прав и свобод граждан. Об этом говорится в докладе верховного комиссара ООН по правам человека. Доклад подготовлен к 20-й сессии Совета ООН по правам человека (состоится 18 июня) и рассматривает...
5 июня 2012
Amnesty International: Белоруссия - "последний палач Европы"
Международная правозащитная организация Amnesty International обнародовала отчет о соблюдении прав человека в 2011 году, в котором подвергла критике ситуацию в Белоруссии, передает корреспондент ИА REGNUM. Согласно отчёту организации, Белоруссия является единственной страной Европы, где приводятся...
24 мая 2012
В Польше собрали подписи за отмену смертной казни в Белоруссии
В ходе визита в Польшу Любовь и Татьяна Ковалевы - мать и сестра одного из расстрелянных по обвинению в терроризме после взрыва в минском метро 11 апреля 2011 года, приняли участие в кампании за отмену смертной казни в Белоруссии. Об этом 21 мая сообщил белорусский правозащитный центр "Весна"...
21 мая 2012
Родственники расстрелянного белоруса борются за отмену смертной казни
Мать и сестра расстрелянного по обвинению в терроризме белоруса Владислава Ковалева - Любовь и Татьяна Ковалевы - 14 мая начали недельный визит в Польшу по приглашению телеканала TVN в рамках акции "Стоп смертной казни в Белоруссии". По информации журналистов, в ходе визита 15 мая запланирована...
15 мая 2012
Белорусские "пропагандисты" и родственники "террористов" могут встретиться в суде
Мать расстрелянного по обвинению в терроризме Владислава Ковалева требует от " Белтелерадиокомпании " предоставить информацию о создателях фильма "Метро", который был продемонстрирован в годовщину взрыва на станции "Октябрьская" в Минске. Об этом 13 мая сообщил правозащитный центр "Весна". По...
14 мая 2012
Лукашенко: Страны, отменившие смертную казнь, "влезли в дерьмо"
Сохранение смертной казни как высшей меры наказания в Белоруссии сохранится. Об этом 8 мая заявил Александр Лукашенко, отвечая на вопросы после оглашения послания к белорусскому народу и Национальному собранию, передает корреспондент ИА REGNUM. "Парламент не компетентен мораторий на смертную казнь...
9 мая 2012
В Белоруссии проходят антитеррористические учения
В белорусском Гомеле проходят региональные межведомственные командно-штабные учения по теме "Организация и осуществление мер государственного реагирования на акты терроризма". Об этом 19 апреля сообщила пресс-служба КГБ Белоруссии. По информации пресс-службы, в антитеррористических учениях...
19 апреля 2012
Освобождённый белорусский оппозиционер заявил о готовности покончить с собой
Сотрудники КГБ демонстрируют полную профнепригодность при проведении спецмероприятий с белорусскими националистами. Об этом 17 апреля на пресс-конференции в Минске заявил глава избирательного штаба экс-кандидата в президенты Белоруссии Андрея Санникова - Дмитрий Бондаренко, сообщает корреспондент...
18 апреля 2012
Западные дипломаты возложили цветы к памятнику жертвам теракта в минском метро
Представители посольств ЕС и США в Белоруссии возложили цветы к памятному знаку на станции метро "Октябрьская" в Минске. Об этом 12 апреля сообщил корреспондент ИА REGNUM. Напомним, официальное открытие мемориального знака "Река памяти" с указанием имён погибших в теракте 11 апреля 2011 года...
12 апреля 2012
В Белоруссии почтят жертв теракта в минском метро
Официальные мероприятия, приуроченные ко Дню памяти погибших в результате теракта 11 апреля 2011 в минском метрополитене на станции "Октябрьская" пройдут сегодня вечером в 17:50 в столице Белоруссии. Об этом 11 апреля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Мингорисполкоме. По информации сотрудников...
11 апреля 2012
В Минске отметят годовщину теракта 11 апреля
В столице Белоруссии 11 апреля пройдут памятные мероприятия, приуроченные к годовщине теракта на станции "Октябрьская" Минского метрополитена, сообщает пресс-служба Мингорисполкома. Траурные мероприятия пройдут в Минске с участием общественности и церкви. "В 17.50 у Храма-памятника в честь Всех...
10 апреля 2012
Власти Белоруссии не признают решения ООН
Власти Белоруссии не признают юридическую силу решений комитета ООН по правам человека по жалобам белорусских общественных активистов. Об этом говорится в письме управления верховного комиссара в Комитете ООН по правам человека на жалобу белорусского оппозиционера Ивана Крука. Активист...
9 апреля 2012
Почему власти утверждают, что большинство белорусов поддерживает смертную казнь?
Подавляющее большинство граждан Белоруссии выступает за сохранение смертной казни как высшей меры наказания. Об этом 8 апреля сообщила Белтелерадиокомпания со ссылкой на данные социологических исследований Оперативно-аналитического центра при президенте Республики Беларусь и социологов БГУ...
9 апреля 2012
СК Белоруссии: Следствие совершенствуется, репрессии нарастают
В 2011 году правоохранительными органами Белоруссии незаконно привлечены к уголовной ответственности 426 человек - почти в два раза больше, чем в 2010 году. Об этом 5 апреля в Минске заявил первый заместитель председателя Следственного комитета Белоруссии Андрей Швед. Выступая на международной...
7 апреля 2012
СМИД ЕС одобрил санкции против Белоруссии и предложил ей помощь
Евросоюз осуждает политические репрессии в Белоруссии и призывает официальный Минск выполнять взятые на себя обязательства в рамках международного права. Об этом говорится в опубликованном 23 марта постановлении Совета министров иностранных дел стран Евросоюза, передаёт корреспондент ИА REGNUM. По...
24 марта 2012