Массовое убийство на Кубани
Бастрыкин затребовал доклад по убийству главы Кущевского района Кубани
Доклад по расследованию уголовного дела об убийстве главы администрации муниципального округа Кущевский район Краснодарского края, совершённом в 2002 году, затребовал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Об этом 8 февраля сообщили в пресс-службе СКР. Ранее в СМИ появилась...
8 февраля 2022
Материалы по делу Цапков – Цеповязов затребовал центральный аппарат СК
Новая информация о расследовании преступлений банды Цапков — Цеповязов, обвиняемых в массовом убийстве в станице Кущевская, может появиться в ближайшее время. Об этом пишет «Российская газета» в публикации, полный текст которой предлагаем вашему вниманию. «В ближайшее время могут прозвучать новые...
1 ноября 2021
СМИ: Сенатор Афанасьева просит у Бастрыкина контроля за «делом Стришней»
Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Елена Афанасьева считает, что от главы СКР Александра Бастрыкина и от Центрального аппарата СКР РФ требуется поддержка и контроль за расследованием уголовных дел, составляющих шлейф так называемого...
25 октября 2021
Кущёвский бандит Цеповяз помещён под госзащиту
Член кущёвской «банды Цапка» Вячеслав Цеповяз помещён под госзащиту Центральным аппаратом СКР. Цеповяз проходит свидетелем по делу бывшего начальства амурской колонии, связанному с «застольями» заключённых, сообщил 5 марта РИА Новости адвокат Генрих Хачатуров. По словам адвоката, Цеповяз находится...
5 марта 2020
В Краснодаре суд арестовал имущество «бухгалтера» Цапков
Арбитражный суд Краснодарского края наложил арест на имущество индивидуального предпринимателя Федора Стрельцова — обеспечительные меры наложены в рамках банкротства. Под арест попали шесть нежилых зданий в селе Успенском, участок площадью 780 кв. м в станице Кущевской, частный дом площадью 540 кв...
19 февраля 2020
Цеповяза доставили из омской колонии в Ростовскую область
Член «банды Цапков», осуждённый на 19 лет тюрьмы, Вячеслав Цеповяз доставлен из колонии в Омске в следственный изолятор в Ростовской области. Как пояснил адвокат, представляющий интересы ряда потерпевших, Генрих Хачатуров, такая необходимость возникла в связи с проведением следственных действий по...
21 января 2020
СМИ: Трагедия Кущевки может повториться
Участию московского адвоката Мурада Мусаева в деле банды Сергея Цапка посвящен сюжет, вышедший на НТВ под заголовком «Жертвы «цапков» пожаловались на новые угрозы». «Александр Исюк не может избавиться от мысли — всё это с ним уже было, когда вздрагивал от каждого телефонного звонка и боялся выйти...
16 декабря 2019
Экс-начальник Кущевского РОВД Кубани найден мёртвым
Бывший начальник отдела внутренних дел Кущевского района Краснодарского края найден мёртвым у себя дома. «Коммерсантъ-Юг» сообщает, что тело Владимира Финько было обнаружено в его доме в Краснодаре, по предварительным данным, имеются признаки насильственной смерти. Как сообщает Интерфакс со ссылкой...
28 ноября 2019
Ростовский суд продлил арест экс-супруге Цеповяза
Ростовский суд продлил арест бывшей жене осуждённого по делу о массовом убийстве Вячеслава Цеповяза — Наталье Стришней. Обвиняемая в вымогательстве проведёт под стражей ещё два месяца — до 23 октября 2019 года. Агентству ТАСС адвокат Стришней сообщил, что защита намерена обжаловать решение...
20 августа 2019
В Сочи задержали похожего на главаря банды Цапков мужчину
В Сочи сотрудники полиции задержали мужчину, похожего на умершего главаря кущевской банды Сергея Цапка, сообщил 27 июня представитель прокуратуры Краснодарского края. «Находящийся в федеральном розыске 32-летний Виталий Никифоров задержан», — цитирует РИА Новости представителя надзорного ведомства...
27 июня 2019
В Краснодарском крае установили личность похожего на Цапка мужчины
Прокуратура Краснодарского края установила личность мужчины, похожего на умершего главаря кущевской банды Сергея Цапка, сообщили 13 июня в пресс-службе регионального надзорного ведомства. «Оказался им некий Никифоров Виталий Витальевич, уроженец Бишкека. Находится в федеральном розыске за кражу», —...
13 июня 2019
Главарь банды Цапков жив? Прокуроров просят проверить смерть Сергея Цапка
Прокуратуру Сочи просят проверить информацию о неожиданном «воскрешении» лидера кущёвской ОПГ Сергея Цапка. Очевидцы сообщают о том, что 4 июня в Сочи на месте ДТП, где автомобиль BMW врезался в отбойник, видели человека, очень похожего на главаря банды, который, по официальной информации, еще в...
13 июня 2019
Из СИЗО Хабаровска Цеповяза отправили в колонию
Вячеслав Цеповяз, приговорённый к длительному сроку заключения по уголовному делу банды Цапков, отправлен из следственного изолятора Хабаровска в колонию. Об этом сообщила председатель Общественной наблюдательной комиссии Хабаровского края Виктория Макарчук. Читайте также: В сети появилось видео...
14 марта 2019
В сети появилось видео «усадьбы» Цеповяза в колонии
В сети появилось очередное видео красивой и комфортной жизни члена «банды Цапков» Вячеслава Цеповяза, который отбывает срок в колонии строгого режима в Амурской области. На этот раз пользователь YouTube Сергей Перин опубликовал ролик с видом на обширные «угодья» на пасеке. Читайте также...
13 февраля 2019
Общественница, назвавшая Цеповяза «меценатом», покинула пост главы ОНК
В Амурской области прекратила свою деятельность общественная наблюдательная комиссия. Полномочия сложила председатель региональной ОНК Наталья Охотникова, которая ранее на своей странице в социальной сети назвала осуждённого по делу «банды Цапков» Вячеслава Цеповяза «меценатом, известным...
16 ноября 2018
Запись общественницы о «предпринимателе» Цеповязе удалена в соцсети
Председатель общественной наблюдательной комиссии Амурской области Наталья Охотникова опубликовала на своей странице в соцсети Instagram неоднозначный пост, который спустя некоторое время был удален. Об этом сообщает РИА Новости. По данным агентства, женщина обнародовала фотографию осужденного по...
14 ноября 2018
Экс-супруга Цеповяза рассказала о тратах на его содержание в колонии
Бывшая супруга Вячеслава Цеповяза, осуждённого к длительному сроку заключения за массовое убийство в составе банды Цапка в станице Кущевской на Кубани, Наталья Стришняя готова предоставить сотрудникам прокуратуры номера всех банковских карт, а также сведения о денежных переводах на счета...
8 ноября 2018
Ростовский суд поддержал снятие ареста с Porsche и дома из наследства Цапка
Ростовский областной суд оставил в силе решение о снятии ареста с иномарки и особняка по иску вдовы главаря Кущевской банды Сергея Цапка. Судебная коллегия решение Железнодорожного райсуда оставила без изменения, сообщили в пресс-службе облсуда. Такое решение принято в связи с тем, что дом и...
10 октября 2018
Кубань: Пострадавшим от банды Цапка не удалось взыскать 130 млн рублей
Октябрьский районный суд Краснодара отказал в удовлетворении иска потерпевших по делу банды Цапка к вдове лидера банды. Решение вынесено 4 октября. 18 пострадавших от действий группировки требовали компенсацию морального вреда на общую сумму в 130 млн рублей. По информации «Коммерсантъ-Кубань», в...
4 октября 2018
Кубань: Потерпевшие по делу Кущевской ОПГ пытаются взыскать 130 млн рублей
Иск от 18 потерпевших по делу Кущевской ОПГ направлен в Октябрьский районный суд Краснодара. Общая сумма иска составляет около 130 млн рублей. По информации «Коммерсантъ-Кубань», взыскать деньги потерпевшие хотят со счета, открытого на имя вдовы главаря банды, арестованном еще в 2010 году, в рамках...
12 сентября 2018