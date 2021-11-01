Москва, 1 ноября, 2021, 11:47 — ИА Регнум. Новая информация о расследовании преступлений банды Цапков — Цеповязов, обвиняемых в массовом убийстве в станице Кущевская, может появиться в ближайшее время. Об этом пишет «Российская газета» впубликации, полный текст которой предлагаем вашему вниманию.

Эмблема СК РФ

«В ближайшее время могут прозвучать новые данные о расследовании преступлений банды Цапков — Цеповязов. О ней мы писали в статье «Бизнесмен взыскал с банды Цапков-Цеповязов стоимость активов». В ноябре 2010 года бандиты расправились с семьей и гостями фермера Сервера Аметова, напав на его дом в станице Кущевской Краснодарского края. Было убито 12 человек, включая детей. Потом стало известно и о других преступлениях. Страшная правда постепенно всплывает, а значит, можно верить, что уже скоро все виновные будут пойманы и наказаны, тем более что расследование находится на особом контроле.

Так, на днях глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления СК Денису Колесникову доложить о ходе расследования дела по Федору Стрельцову, который, как полагает следствие, на протяжении ряда лет совершал экономические и общеуголовные преступления в отношении предпринимателей Краснодарского края и Ростовской области. Причиненный гражданам ущерб оценивается более чем в 1 миллиард рублей. Руководителю СУ СК по Краснодарскому краю Андрею Маслову поручено представить доклад о проведенных следственных действиях и собранных доказательствах по делу об убийстве главы администрации Кущевского района Бориса Москвича в январе 2002 года.

Комментируя ситуацию, член Совета Федерации Елена Афанасьева в интервью телевидению напомнила, что кровавому делу банды Цеповязов уже больше 10 лет. И очень часто, по словам сенатора, когда возникает вопрос о действиях этой банды, всплывает фамилия некой Натальи Цеповяз (Стришней), экс-супруги Вячеслава Цеповяза, которого в 2013 году Краснодарский краевой суд приговорил к 20 годам колонии строгого режима. Пока сажали членов банды, она оставалась на свободе, оформив на себя имущество — хозяйство «Слава Кубани» и тысячи гектаров земли. Но недавно прошла новость: Вячеслав и Наталья Цеповяз попали под расследование по делу об убийстве Бориса Москвича. СМИ пишут, что показания дал Владимир Алексеев, которого называют киллером банды. Сейчас он отбывает пожизненное заключение. Алексеев в своем заявлении следователям рассказал про покушение на убийство Бегиджанова и убийство Москвича.

Напомним, Сергей Цапок и Вячеслав Цеповяз возглавляли банду, действовавшую в станице Кущевской более 10 лет. По данным следствия, с 1998 по 2010 год ее участниками были убиты 19 человек. На счету у нее есть и другие преступления. В свое время СМИ писали, что в июне 2010 года банда совершила в Ростове-на-Дону покушение на Сергея Бегиджанова, расстреляв его машину из автомата. Бегиджанов чудом остался жив. Погибли его охранник и несовершеннолетний внук…».