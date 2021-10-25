Ростов-на-Дону, 25 октября, 2021, 14:06 — ИА Регнум. Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Елена Афанасьева считает, что от главы СКР Александра Бастрыкина и от Центрального аппарата СКР РФ требуется поддержка и контроль за расследованием уголовных дел, составляющих шлейф так называемого «дела Цапков». В частности, в Ростове-на-Дону ведется новое следствие по преступлениям Цеповяза, Стришней, Стрельцова и их сообщников, пишет «Российская газета» в материале «Бизнесмен взыскал с банды Цапков-Цеповязов стоимость активов».

Kremlin.ru Александр Бастрыкин

«Кубанский предприниматель Николай Гордик отсудил стоимость имущества, которого его лишили в 2008 году. Решение вынес Кущевский райсуд Краснодарского края. Ответчиками стали члены банды Цапков-Цеповязов Вячеслав Цеповяз и Владимир Алексеев. Претензии истец также предъявил Федору Стрельцову, Наталье Стришней (ранее Цеповяз) и прочим, кто на данный момент не осужден как участник банды, но с кем работали правоохранители, расследуя дело Цапков.

Напомним, следствие установило, что именно Сергей Цапок был руководителем банды, действовавшей в станице Кущевской Краснодарского края на протяжении более 10 лет. Всего за время, которое банда Цапка действовала на территории станицы Кущевcкой — с 1998 по 2010 годы, ее участниками были убиты 19 человек. На счету у нее еще 40 различных преступлений.

«В 2008 году участники кровавой банды Цапка-Цеповяза, как ее прозвала в родной станице народная молва, угрозами убийства Николая Гордика и его жены и дочери отобрали весь его семейный бизнес, — говорит адвокат Гордика Татьяна Морозова. — Его самого кинули в камеру, где и заставляли подписать документы. Отобранное насильно имущество затем объявилось на семейном предприятии Вячеслава и Натальи Цеповяз «Север Кубани», учредителем которого значился Иван Стришний — родной брат Натальи Цеповяз».

Суд обязал бандитов выплатить Гордику стоимость имущества и набежавшие проценты. Требования к Стрельцову оставлены без рассмотрения: мало того что он находится в международном розыске, так в России в отношении него еще и введена процедура банкротства. Гордик годами добивался привлечения к ответственности тех, кого считал виновными, включая Наталью Стришнюю. В 2019-м СМИ писали, что он взыскал компенсацию за нарушение права на уголовное судопроизводство за то, что некоторых членов банды Цапка в течение семи лет расследования уголовного дела не признают подозреваемыми и обвиняемыми в мошенничестве.

Также СМИ сообщали, что семьям Цапка и Цеповяза лично принадлежало порядка 30 000 га земли, которые изначально были получены бандитизмом, еще 40 000 га были бандитским общаком, которым управлял их подельник Стрельцов по кличке Федя Обнал. Семья Цапка владела ООО «Артекс-Агро» и ООО «Юг Агротехника». Семья Цеповяз-Стришних — ООО ОПХ «Слава Кубани» и ООО ОПХ «Север Кубани». Управлением предприятиями занимались всей семьей: Надежда Цапок, мать Сергея Цапка, руководила ООО «Артекс-Агро», а брат Натальи Цеповяз — Иван Стришний — был владельцем ООО СК «Север Кубани». Младший брат Вячеслава Цеповяза — Андрей Цеповяз — был директором ООО СК «Север Кубани» и замдиректора ООО ОПХ «Слава Кубани», а Наталья Цеповяз в 2009 году сама была директором и учредителем ООО ОПХ «Слава Кубани».

После расправы в Кущевской в 2010 году (тогда были убиты семья фермера Аметова и его гости, всего 12 человек. — Прим. ред.) и незадолго до своего ареста, по сведениям СМИ, Вячеслав Цеповяз и его жена Наталья срочно начали прятать награбленные активы. Сначала все переоформили на сообщника Вячеслава Теслю, с него — на мать Цеповяза, а затем в 2011-м — на Наталью Цеповяз. Последняя, получив «Славу Кубани», развелась и взяла девичью фамилию Стришняя.

«Уголовное дело возбудили по прямому указанию председателя СК РФ Александра Бастрыкина в ходе расследования массового убийства в станице Кущевской в конце 2010 года. Благодаря личному вмешательству Бастрыкина в декабре 2019 года дело по вымогательству было передано в центральный аппарат СКР с дислокацией в Ростове-на-Дону, где и расследуется благодаря принципиальной позиции следователей», — такое мнение выразила Татьяна Морозова.

По информации СМИ, считается, что Стрельцов вместе с Натальей Стришней и кущевской судьей Светланой Мартыновой унаследовали империю Цапков. Сейчас Мартынова отбывает наказание за «мошенничество». Стришняя осталась на свободе, но недавно по лентам прошла новость: она и Вячеслав Цеповяз попали под расследование по делу об убийстве главы администрации Кущевского района Бориса Москвича в 2002 году. По данным СМИ, следователи активно собирают доказательства того, что Наталья Цеповяз-Стришняя занимала главенствующее место в ОПГ рядом с Сергеем Цапком. Женщина настолько сблизилась с главарем, что стала крестной матерью сына Сергея Цапка.

Кущевский суд проследил связь Натальи Стришней с Цапками-Цеповязами и признал недействительными договоры купли-продажи по отчуждению Тамарой Цеповяз в пользу Стришней права собственности на земельные участки. Это дает шанс на восстановление справедливости и другим бизнесменам. Так, в 2007 году, писали СМИ, члены банды забрали у фермеров братьев Сергея и Владимира Дзюба их агропредприятие ООО СК «Север Кубани» стоимостью почти 300 млн рублей. После этого предприятие было оформлено на Ивана Стришнего — родного брата Натальи Цеповяз, а директором назначили брата Вячеслава Цеповяза — Андрея.

В 2009 году банда отобрала бизнес у фермеров Сергея Холмового и Валерия Дорошенко, который угрозами убийства завели на холдинг «Агро-Полтавченское» и который затем перешел в «Север Кубани» — общак банды Цапка — Цеповяза — Стришних. В 2010-м банда, угрожая фермеру Александру Исюку и его семье, заставила фермера получить кредиты в «Россельхозбанке» на 70 миллионов рублей. Цапки и Цеповязы вымогательством забрали у него и деньги, и личный автомобиль Land Rover. Вот почему пример Гордика важен, как важен и контроль центрального аппарата СК за расследованием уголовных дел, связанных с деятельностью «банды Цапков» и их вероятных помощников.

«Действия следствия и добытые по делу доказательства позволили удовлетворить гражданский иск Николая Гордика к ответчикам по делу Цеповязу В.А., Алексееву В.В., Стрельцову Ф.Е., Стришней Н.И., Стришней О.В., Стришнему Д.В., — комментирует Татьяна Морозова. — Суд установил, что все эти годы Наталья Цеповяз, теперь она Стришняя, незаконно владела сельхозпредприятием в Кущевском районе «Слава Кубани», которое на нее после своего ареста перевел Вячеслав Цеповяз, чтобы нечего было с него взыскать».

По словам сенатора Елены Афанасьевой, «необходима поддержка и контроль центрального аппарата следственного комитета за расследованием сложных уголовных дел по преступлениям Цеповяза, Стришней, Стрельцова и их сообщников, которое идет в Ростове-на-Дону. Важно раскрыть роль Стришней в деле об убийстве Бориса Москвича, расследование которого после многих лет возобновили в Краснодаре. Работе следствия никто не должен мешать! Хотелось бы, чтобы в этом расследовании была поставлена логичная точка: пора уже привлечь Стришнюю к уголовной ответственности!».

Сенатор считает, дело за малым: надо привлечь виновных, остающихся на свободе, к уголовной ответственности за вымогательства, легализацию преступно нажитого имущества и другие преступления».

На днях сюжет, посвященный делам Цеповяза, Стришней и Стрельцова, также вышел в эфире программы «Человек и Закон» Первого канала российского телевидения.