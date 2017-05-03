Взрывы в Московском метрополитене 29.03.10
Почти 2 кг тротила хранил житель Самарской области: операция ФСБ
В Самарской области вступил в силу приговор Чапаевского городского суда в отношении 18-летнего местного жителя Павла Рожина, признанного виновным в незаконном обороте взрывчатых веществ, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе УФСБ по Самарской области. По информации УФСБ, в ноябре 2016 года в ходе...
3 мая 2017
Религиозное спецпитание для школ — главное в Москве за неделю
Весенние снегопады, культурный запрос, религиозное питание в школах, день памяти о жертвах терактов в метро, стена Цоя, благоустройство с новой силой, летние веранды — в специальном обзоре ИА REGNUM. Зима веcной В конце марта, в преддверии второго месяца весны, на Москву неожиданно обрушилась...
31 марта 2017
В Москве вспоминают жертв двойного теракта в метро
Сегодня, 29 марта, в Москве вспоминают жертв двойного теракта в столичном метро. Люди с утра несут цветы на станции «Лубянка» и «Парк культуры», где семь лет назад произошло два взрыва, передает телеканал ТВЦ. Во всех столичных храмах проходят поминальные службы по погибшим. Напомним, как сообщало...
29 марта 2017
Соучастник теракта в московском метро входил банду под командованием уроженца Турции
Один из организаторов теракта в московском метро входил в бандгруппу "сергокалинская", которую возглавлял уроженец Турции - Шукрю Хакан-й-Игид, именовавший себя как "шейх Адбусалам", ликвидированный в ходе спецоперации в мае 2012 года. НАК сообщает подробности ликвидации одного из организаторов...
6 февраля 2013
В Дагестане убит последний соучастник терактов в московском метро
В Дагестане нейтрализован Гусен Магомедов - последний соучастник терактов в московском метро, который лично сопровождал смертниц до подземки, сообщили ИА REGNUM в Национальном антитеррористическом комитете 6 февраля. "В Дагестане при оказании вооруженного сопротивления нейтрализован Гусен Магомедов...
6 февраля 2013
Обвиняемую в терроризме Кусайте вновь отпустили на свободу (Литва)
Сегодня, 10 мая Апелляционный суд Литвы решил, что обвиняемая в терроризме и попытке организации теракта на территории России жительница Клайпеды Эгле Кусайте должна быть освобождена из мест заключения, поскольку судом низшей инстанции применительно к ней была избрана неадекватная мера пресечения -...
10 мая 2011
На подозреваемую в терроризме литовку опять надели наручники
Подозреваемая в подготовке теракта на территории России, литовка Эгле Кусайте вновь арестована. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 21 апреля, в Вильнюсском окружном суде, наручники на Кусайте были надеты прямо в зале суда, после оглашения решения. Просьбу об изменении формы задержания с подписки о...
21 апреля 2011
Правозащитники обратились к главе Литвы по делу "террористки-Кусайте"
Депутат Европарламента от Литвы Леонидас Донскис, директор Института гражданского общества Литвы Дарюс Куолис, директор Института по соблюдению прав человека Хенрикас Мицкявичус сегодня, 5 апреля, письменно обратились к президенту Литвы Дале Грибаускайте и председателю Сейма Ирене Дягутене с...
5 апреля 2011
Литовский департамент Госбезопасности обвинили в тайных связях с ФСБ
На имя президента Литвы Дали Грибаускайте, председателя парламента Ирены Дягутене, генерального прокурора Литвы Дарюса Валлиса и главы Департамента государственной безопасности Литвы Гедиминаса Грина отправлено письмо литовских правозащитников с просьбой инициировать разбирательство вокруг главной...
29 марта 2011
Кольцевую линию московского метро оснастят новой системой безопасности
Системами комплексной безопасности на транспорте, подобные той, что установлена на станции московского метро "Охотный ряд", в 2011 году оснастят все 12 станций кольцевой линии метро. Об этом сообщил начальник главного управления МЧС России по Москве Александр Елисеев 29 марта на селекторном...
29 марта 2011
В Италии задержан брат смертницы, взорвавшейся в московском метро
Итальянская полиция задержала уроженца Дагестана Анвара Шарипова, разыскиваемого за теракт, совершенный его сестрой Марьям на станции метро "Лубянка" в Москве, пишет "Коммерсант". Напомним, ранее сообщалось, что в Италии арестован брат лидера чеченских сепаратистов Доку Умарова - Руслан Умаров...
2 февраля 2011
ФСБ обнародует архив Вагабова
В ближайшее время архив уничтоженного боевика Магомедали Вагабова может быть обнародован. Об этом заявил директор ФСБ Александр Бортников. "Думаю, в ближайшее время эти материалы могут быть обнародованы после соответствующих процессуальных действий", - сказал он. Ранее глава ФСБ Александр Бортников...
26 августа 2010
ФСБ завладела архивом организатора теракта в московском метро
Глава ФСБ Александр Бортников сообщил сегодня, 25 августа, что ведомство завладело архивом организатора терактов в московском метро 29 марта Магомедали Вагабова. По словам Бортникова, документы подтверждают зарубежные связи северокавказского бандподполья. Как отметил директор ФСБ, архивные...
25 августа 2010
НАК РФ подтверждает факт уничтожения в Дагестане боевика Магомедали Вагабова
Национальный антитеррористический комитета России подтвердил информацию о том, что в дагестанском селе Гуниб в ходе перестрелки был убит организатор теракта в московском метро в марте 2010 года, дагестанский боевик Магомедали Вагабов. "В результате непродолжительного боя все участники...
21 августа 2010
В дагестанском селе Гуниб убит организатор терактов в московском метро
В ходе боя между заблокированными в частном доме в селе Гуниб боевиками с силовиками был убит дагестанский боевик Магомедали Вагабов, которого спецслужбы считают организатором терактов в московском метро. Напомним, в результате двух терактов, совершенных утром 29 марта в Москве смертницами, погибли...
21 августа 2010
Литовский прокурор: Отпущенная подозреваемая в подготовке теракта может окончить задуманное
Отпущенная на свободу подозреваемая в подготовке теракта в России литовка Эгле Кусайте сегодня, 5 августа, заявила, что не собирается скрываться и убегать из Литвы, будет соблюдать правила домашнего ареста и собирается общаться только со своими родными. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM Новости...
5 августа 2010
Подозреваемая в терроризме литовка освобождена в зале суда
Подозреваемая в попытке совершения теракта на территории России, литовка Эгле Кусайте выпущена на свободу. Как сообщает сегодня, 5 августа, корреспондент ИА REGNUM Новости, такое решение принял Административный суд Литвы, который пришел к выводу, что никакого реального преступления Кусайте не...
5 августа 2010
Как подозреваемая в терроризме литовка стала жертвой русских спецслужб
В Литве продолжается кампания в защиту подозреваемой в подготовке совершения теракта в России литовки Эгле Кусайте. Как сообщает сегодня, 2 августа, корреспондент ИА REGNUM Новости, несмотря на утверждения прокуратуры о "значительном" количестве доказательств виновности Кусайте, все больше...
2 августа 2010
Суд решил оставить подозреваемую в терроризме литовку под стражей
Вильнюсский окружной суд (Литва) сегодня, 22 июля, решил продлить на два месяца содержание под стражей подозреваемой в попытке организации теракта в России 20-летнюю Эгле Кусайте. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM Новости, суд счел, что в просьбе прокуроров содержится достаточно доказательств...
22 июля 2010
Литовский суд решает, отпустить подозреваемую в терроризме или продлить заключение
Литовский суд сегодня, 22 июля, должен определиться в отношении меры пресечения подозреваемой в терроризме Эгле Кусайте, которая обвиняется в попытке совершения теракта на неназванном военном объекте в России. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM Новости, Вильнюсский окружной суд примет решение о...
22 июля 2010