Москва, 31 марта, 2017, 16:29 — ИА Регнум.



Pixabay.com Постная еда

Весенние снегопады, культурный запрос, религиозное питание в школах, день памяти о жертвах терактов в метро, стена Цоя, благоустройство с новой силой, летние веранды — в специальном обзоре ИА REGNUM.

Зима веcной

В конце марта, в преддверии второго месяца весны, на Москву неожиданно обрушилась настоящая зима с морозами. В столице выпала месячная норма осадков в виде снега. На дорогах образовалась гололедица.

Самыми холодными на этой неделе стали 29 и 30 марта. В эти дни столбики термометров опускались до отметки минус 8 градусов. Дневная температура держалась в районе нулевой отметки.

По прогнозам Гидрометцентра, теплая погода в Москве с ночными плюсовыми температурами наступит не ранее чем через две недели.

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Культурный запрос

Власти Москвы развивает парки, музеи и кинотеатры, ориентируясь на желания жителей и возможности инвесторов. За три дня работы Московского культурного форума в Манеже побывали около 48 тысяч человек. В сравнении с 2016 годом количество посетителей в выросло на 10%.

Власти столицы всерьез намерены повышать культурный уровень горожан. В ближайшее время в столице проведут масштабную реконструкцию 39 районных кинотеатров советских времен. Перед началом работ новые владельцы намерены тщательно изучить потребности жителей, передавал телеканал «Москва 24».

После реконструкции у всех зданий появятся общие черты: прозрачные застекленные нижние этажи, а также одинаковое мощение территорий. Кроме кинозалов, в помещении обновленных кинотеатров появятся торговые площади, кафе, рестораны, детские кружки и клубы.

Работы по преобразованию советских кинотеатров в современные культурно-развлекательные центры уже стартовали. Предполагается, что все они начнут принимать посетителей к 2019 году.

Как заявил министр культуры России Владимир Мединский в рамках Московского культурного форума, «за последние три года показатель посещаемости учреждений культуры страны вырос до 80%. В Москве показатель вовлеченности горожан в культурную жизнь столицы еще выше».

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Питание согласно вере

В Московской городской думе обсуждается вопрос введения в школах религиозного спецпитания. С такой инициативой выступил глава комиссии Мосгордумы по делам общественных объединений Антон Палеев.

По подсчётам депутата, в Москве около 23 тысяч семей строго соблюдают православный пост, и соответствующую еду дети из таких семей могли бы получать в школах.

Между тем, как сообщалось на сайте Мосгордумы, в Роспотребнадзоре говорят, что в школьных столовых технически невозможно готовить несколько видов обедов. А в столичной мэрии, полагают, что постное меню неполноценно и может навредить здоровью детей.

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День памяти о жертвах терактов в метро

29 марта в Москве вспоминали жертв двойного теракта в столичном метро. Люди в течение дня несли цветы на станции «Лубянка» и «Парк культуры», где семь лет назад произошло два взрыва.

Как передавал телеканал ТВЦ, во всех столичных храмах прошли поминальные службы по погибшим.

Ранее ИА REGNUM сообщало, два взрыва в московском метро произошли 29 марта 2010 года. В 07:57 взрывное устройство сработало на станции «Лубянка». Погибли 24 человека. В 08:36 вторая смертница взорвала пояс со взрывчаткой на станции метро «Парк культуры» — радиальной линии. Погибли 13 пассажиров. Позже общее число погибших возросло до 40. При взрыве пострадал 121 человек.

Бомбы в вагонах поездов привели в действие террористки-смертницы в утренний час пик. Организаторы терактов были установлены и ликвидированы в ходе спецопераций.

За стеной Цоя приглядят

Рядом со стеной Цоя на улице Арбат в Москве в апреле 2017 года установят камеры видеонаблюдения. Кроме того, ее будут охранять сотрудники полиции, передавало m24.ru.

Руководитель инициативной группы по сохранению стены Цоя Юлия Бурмистрова также поддержала идею установки видеокамер возле стены Цоя.

Кроме того, как сообщало ИА REGNUM, к юбилею музыканта, который будет отмечаться в июне 2017 года (Виктору Цою 21 июня должно было бы исполниться 55 лет), планируется провести реставрационные работы стены Цоя.

Напомним, в ночь с 19 на 20 июня 2016 года на стене Цоя в Москве появилась надпись «Цой мертв». Вскоре надпись исчезла. Стену назвали «язвой» на теле столицы и местом, ставшим «сборищем бомжей, маргиналов и прочих отбросов общества». В ответ поклонники Цоя начали собирать подписи за сохранение стены.

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Копайте, Шура, копайте

В Москве в программу «Моя улица» включено 87 объектов: улиц, бульваров, набережных, площадей. Благоустройство этих объектов начнется в апреле.

Как сообщалось на сайте мэра и правительства Москвы, сначала на улицах проложат кабельную канализацию, потом расширят тротуары, приведут в порядок фасады домов и установят новые фонари с энергосберегающими лампами.

Один из приоритетов программы 2017 года — благоустройство 12 набережных.

Как сообщало ИА REGNUM, подготовительные работы уже начали в ночь с 18 на 19 марта на некоторых участках Кремлёвского и Бульварного кольца, на Краснопресненской набережной и на Петровке (от Каретного Ряда до Петровских Линий).

В 2016 году в Москве благоустроили 61 улицу в центре столицы, в том числе Новый Арбат, Тверскую, Знаменку, Малую Дмитровку и Таганскую.

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Веранда с видом на лето

В Москве начался монтаж летних кафе. Погодные капризы не нарушают задумок столичных рестораторов. Они готовятся к открытию летних веранд, пишет «Вечерняя Москва».

Издание рассказало, по каким правилам устанавливают в Москве летние веранды.

В этом году москвичи не увидят кафе у метро, парковок или на газонах. В городе почти не осталось веранд на крышах зданий. Легкие, удобные, такие, в которых хочется посидеть и насладиться чашечкой чая, кофе, закусками, — это минимальные требования, которые предъявляются к сезонным площадкам.

Нормы предписывают, что ни бетонных плит, ни кирпичей, ни баннеров не должно быть при устройстве кафе. Руководствоваться можно правилами, разработанными Москомархитектурой.

В правилах прописаны высота мебели, ограждений, устройство конструкций и их расположение. В остальном требования к обустройству компактного сезонного кафе максимально упрощены и допускают широкий выбор способов размещения посадочных мест и установки мебели.

Здесь могут быть использованы коктейльные и барные столы и стулья, столы-трансформеры, складные сиденья, скамьи, уличные диваны, комбинированное оборудование с обогревом на случай похолодания.

Открывать сезонные кафе московские рестораторы могут уже с 1 апреля. Всего в этом сезоне планируется открыть 2 тысячи сезонных площадок для любителей перекусить на свежем воздухе.

Перед началом работы летних веранд инспекторы Роспотребнадзора проведут проверки.

«Иностранные туристы, приезжающие в столицу, говорят, что с точки зрения формирования общественных пространств и устройства летних кафе Москва — современный европейский город, — отметил заместитель руководителя столичного департамента торговли и услуг Александр Иванов.