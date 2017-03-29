Москва, 29 марта, 2017, 09:45 — ИА Регнум. Сегодня, 29 марта, в Москве вспоминают жертв двойного теракта в столичном метро.

Скампецкий Терракт в московском метро в 2010 году

Люди с утра несут цветы на станции «Лубянка» и «Парк культуры», где семь лет назад произошло два взрыва, передает телеканал ТВЦ.

Во всех столичных храмах проходят поминальные службы по погибшим.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, два взрыва в московском метро произошли 29 марта 2010 года. В 07:57 взрывное устройство сработало на станции «Лубянка». Погибли 24 человека. В 08:36 вторая смертница взорвала пояс со взрывчаткой на станции метро «Парк культуры» — радиальной линии. Погибли 13 пассажиров.

Позже общее число погибших возросло до 40. При взрыве пострадал 121 человек.

Бомбы в вагонах поездов привели в действие террористки-смертницы в утренний час пик.

Организаторы терактов были установлены и ликвидированы в ходе спецопераций.

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