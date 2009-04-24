Убийство прокурора Сибая
Жалоба предпринимателя Башкирии на депутата Госдумы рассмотрена: в возбуждении уголовного дела отказано
Главное следственное управление Следственного комитета при прокуратуре РФ вынесло постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении депутата Госдумы А.Г.Назарова по эпизоду, описанному ИА REGNUM Новости в статье "Башкирский предприниматель просит защиты от депутата Госдумы у...
24 апреля 2009
Башкирский предприниматель просит защиты от депутата Госдумы у генпрокурора
Предприниматель из города Сибай (Башкирия) просит оградить его от грязных махинаций, в которые, по его словам, его втягивает депутат Госдумы Андрей Назаров. Об этом говорится в имеющемся в распоряжении ИА REGNUM Новости заявлении генеральному прокурору Российской Федерации Юрию Чайке от финансового...
21 апреля 2009
Депутат Госдумы РФ ответил на обвинения коллег из парламента Башкирии
Сегодня, 4 марта, депутат Госдумы РФ Андрей Назаров прислал в редакцию ИА REGNUM комментарий по поводу обращения парламентария Госсобрания Башкирии Раиля Асадуллина к премьер-министру Владимиру Путину. В соответствии со статьей 46 Федерального закона "О средствах массовой информации" публикуем...
4 марта 2009
Депутат парламента Башкирии обвинил коллег из Госдумы РФ в организации лжедоноса
Депутат Госсобрания (курултая) Башкирии Раиль Асадуллин направил премьер-министру России Владимиру Путину письмо, в котором обвинил троих депутатов Госдумы РФ, избранных в республике, в "организации лжедоноса" на премьер-министра РБ Раиля Сарбаева. Копия письма, датированного сегодняшним числом (2...
2 марта 2009
Премьер-министр Башкирии признан потерпевшим по делу о ложном доносе
Глава правительства Башкирии Раиль Сарбаев признан потерпевшим по уголовному делу, возбужденному Следственным комитетом при прокуратуре России по признакам преступления, предусмотренным частью 2 статьи 306 УК РФ (заведомо ложный донос, связанный с обвинением лица в совершении тяжкого или особо...
28 февраля 2009
Башкирские эсеры пожаловались президенту Рахимову на премьера Сарбаева
Башкирское отделение партии "Справедливая Россия" направило открытое обращение к президенту Башкирии Муртазе Рахимову, в котором партийцы требуют главу республики объяснить факт покупки премьер-министром РБ Раилем Сарбаевым элитного земельного участка по символической цене одна тысяча рублей за...
4 февраля 2009
Мнение: "Премьер Башкирии купил элитную землю за бесценок, используя рычаги влияния"
Лидер объединенной оппозиции Башкирии Рамиль Бигнов возмущен вскрывшимся фактом приобретения земельного участка премьер-министром Башкирии Раилем Сарбаевым в элитном поселке Чесноковка под Уфой (называемом "уфимской рублёвкой") по символической цене. Об этом он заявил 4 февраля в интервью...
4 февраля 2009
Экс-чиновник Башкирии подтвердил следователям показания против премьер-министра РБ
Со дня на день следственный комитет при прокуратуре РФ должен принять процессуальное решение по заявлению экс-начальника ГАИ города Сибай (Башкирия) Нурыахмата Шагиева. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила 20 января адвокат бывшего милиционера Ольга Натапова. Как сообщало ИА REGNUM, осужденный...
20 января 2009
Адвокат: "Дело об обвинении премьера Башкирии в заказном убийстве должно быть взято под особый контроль"
23 декабря, адвокат экс-начальника ГАИ города Сибай (Башкирия) Нурыахмата Шагиева Ольга Натапова подала в Генпрокуратуру заявление своего подзащитного о подтверждении намерения Шагиева пройти проверку на детекторе лжи. Как сообщало ИА REGNUM, осужденный за организацию убийства прокурора города...
24 декабря 2008
Премьер Башкирии пытался купить молчание организатора заказного убийства?
Подкупить экс-начальника ГАИ города Сибай (Башкирия) Нурыахмата Шагиева за неразглашение имеющихся у него сведений по поводу убийства в 2003 году прокурора города Ханифа Карачурина, пытался от имени премьер-министра Башкирии Раиля Сарбаева человек по фамилии Мальцев. Об этом корреспонденту ИА...
16 декабря 2008
Адвокат: Генпрокуратура рассмотрит заявление экс-чиновника, обвинившего премьера Башкирии в заказном убийстве
Заявление экс-начальника управления ГАИ по городу Сибай (Башкирия) 52-летнего Нурыахмата Шагиева на имя генерального прокурора Юрия Чайки и руководителя Следственного комитета при прокуратуре РФ Александра Бастрыкина будет рассмотрено, согласно законодательству, в обязательном порядке. Об этом 12...
12 декабря 2008
Обращению экс-чиновника, обвинившего премьера Башкирии в заказном убийстве, дан ход
Обращение экс-начальника управления ГАИ по городу Сибай (Башкирия) 52-летнего Нурыахмата Шагиева на имя генерального прокурора Юрия Чайки поступило в надзорное ведомство вчера, 11 декабря. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил официальный представитель Генеральной прокуратуры РФ Виктор Потапов...
12 декабря 2008
Супруга осужденного за убийство прокурора чиновника надеется на пересмотр приговора (Башкирия)
Жена экс-начальника управления ГАИ по городу Сибай (Башкирия) 52-летнего Нурыахмата Шагиева Галина Шаги ева, надеется, что после сделанного ее мужем заявления о том, что истинным заказчиком убийства прокурора города Ханифа Карачурина в 2003 году был нынешний премьер-министр Башкирии Раиль Сарбаев...
11 декабря 2008
Экс-начальник ГАИ Сибая обвинил премьера Башкирии в заказном убийстве
Бывший начальник управления ГАИ по городу Сибай (Башкирия) 52-летний Нурыахмат Шагиев, отбывающий наказание за организацию убийства прокурора города Ханифа Карачурина в 2003 году, направил обращение президенту России Дмитрию Медведеву, в правоохранительные органы и депутатам Госдумы РФ, в котором...
10 декабря 2008
Мэр Нефтекамска (Башкирия) обвинил депутата Госдумы в провокации
Группа предпринимателей Нефтекамска (Башкирия) в течение нескольких дней отказывалась от приема пищи. Целью акции было обратить внимание властей и общественности на проблемы малого и среднего бизнеса в Нефтекамске. Основные требования бизнесменов касались условий аренды и выкупа помещений. Для...
17 ноября 2008
Убийцы прокурора Сибая отправятся в колонию строгого режима (Башкирия)
Сегодня, 29 июня, вынесен приговор по делу об убийстве прокурора города Сибая Ханифа Карачурина. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил помощник судьи Верховного суда Махмут Хужин. Трое преступников будут этапированы в колонию строго режима. Нуриахмет Шагиев (экс-начальник ГИБДД, подстрекавший...
29 июня 2005
Оглашение приговора по убийству башкирского прокурора отложено
2 июня в 10 часов утра по местному времени в Верховном суде Башкирии продолжился процесс по убийству прокурора города Сибая, начавшийся 4 октября 2004 года. На очередных слушаниях проходили прения. Суд выслушал потерпевших: супругу и дочь убитого прокурора Ханифа Карачурина. Об этом корреспонденту...
3 июня 2005
Продолжается процесс по делу об убийстве прокурора башкирского Сибая
Менее года прошло с момента убийства прокурора города Сибая (Башкирия) Х. Карачурина. Процесс по делу об убийстве начался в Судебной коллегии Верховного суда РБ по уголовным делам. Среди тех, кто оказался на скамье подсудимых ( Е.Левченко, Р.Каипкулов, Ю.Грачев ) находится и экс-начальник ГИБДД...
18 октября 2004
В Башкирии сегодня состоялись похороны прокурора Сибая
В среду 24 декабря в городском кинотеатре Сибая "Мир" состоялось прщание с трагически погибшим прокурором города Ханифом Карачуриным. Люди начали собираться возле здания кинотеатра задолго до полудня. Практически весь город пришел проститься с Ханифом Карачуриным. Несколько часов шел нескончаемый...
25 декабря 2003
Убит прокурор башкирского города Сибай
Прокурор города Ханиф Карачурин Сибай был убит во вторник в собственной квартире. Как сообщил "Интерфаксу" руководитель пресс-службы МВД Башкирии Руслан Шарафутдинов, неизвестный мужчина позвонил в дверь квартиры, где проживает семья прокурора, и когда племянница-студентка, открывшая дверь, по...
23 декабря 2003