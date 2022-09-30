Зоран Милошевич
Автор
Доктор социологических наук. Занимается исследованиями в области социологии религии и геополитики. Работает в Институте политических исследований в Белграде (Сербия).
Последние публикации
Восточный папизм и попытка подчинить сербскую православную церковь Фанару
«Восточный папизм» — это относительно новый термин, который стал актуальным как раз в связи с церковными событиями и расколом на территории бывш. УССР 2018–2019. гг. Понятие означает то же самое, что и «цезарепапизм», только касается настоятеля Константинопольской патриархии, патриарха (Варфоломея)...
30 сентября 2022
Парадокс Сербии: пятую колонну Запада в стране возглавляет её президент
Под редакцией Владимира Зотова ИА REGNUM был опубликован сборник с названием «Косово, Сербия и Россия», который содержит 11 статей российских и сербских авторов. Кроме согласия всех авторов по поводу основной сути косовской проблемы, я хотел бы подчеркнуть еще некоторые ключевые моменты и темы...
5 октября 2021
Сербия. Культура памяти или культура воспоминаний?
В Сербии благодаря усилиям неправительственного сектора — так называемых соросовцев и грантоедов, известных в политическом сообществе как «другосербиянцы» (сербы, выступающие за НАТО, ЕС, либерализм и т. п.), — под видом науки пустила корни идея о том, что истории нет, а значит, нет и культуры...
12 сентября 2020
Русский язык в демократической Сербии
В статье анализируется положение русского языка в образовательной системе Сербии после 2000 г. В частности, по данным министерства образования, в базовой (8-летней) и средней (4-летней) школах английский язык изучает 715.816 учеников, немецкий — 165.986, французский — 99.562, русский — 68.042...
14 марта 2020
Геополитическое значение Румынии
Для геополитики и специалистов в этой области Румыния во многом остается загадкой. О ее миссии в рамках Европы и Балкан рассуждают на основании ложных фактов. Мы попытаемся доказать в нашей статье, что предназначение Румынии — разделить восточных и южных славян, т. е. «великороссов» и «малых...
26 августа 2019