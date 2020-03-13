В статье анализируется положение русского языка в образовательной системе Сербии после 2000 г. В частности, по данным министерства образования, в базовой (8-летней) и средней (4-летней) школах английский язык изучает 715.816 учеников, немецкий — 165.986, французский — 99.562, русский — 68.042, итальянский — 16.159, испанский — 5.909, китайский — 101, японский — 61, и норвежский — 12 школьников. Если рассмотреть эти данные в процентном выражении, они могут показаться весьма удручающими. В частности, как показало исследование Елены Гинич, русский язык как второй иностранный в базовой школе изучает 20% учеников, а русский язык как первый иностранный — всего 1%.

Альберт Анкер. Школьник. 1881

Анализ того, как русский язык изучается на факультетах сербских университетов, также дает неутешительную картину. Создается общее впечатление, что есть тенденция к уменьшению количества часов, выделяемых на изучение русского языка как языка специальности на факультетах гуманитарного профиля: он уходит на задний план, а курс сокращается до двух или даже одного семестра.

В одной из наших работ [1] мы писали о деструктивной языковой политике, проводившейся в Сербии властями Австро-Венгерской монархии и реализованной Вуком Караджичем (1787−1864), чья реформа сербского языка официально победила в 1868 г. После этой «победы» прекратил свое существование общий литературный русско-сербский язык, что стало важнейшим толчком к дезинтеграции двух братских народов. После «разделения» появилась необходимость изучения русского языка, но и здесь чинились препоны: велась целенаправленная работа по его исключению из системы образования и подавлении во всех смыслах.

С эмпирической точки зрения, после ряда периодов, в течение которых русский язык имел различный статус в рамках системы образования Сербии, с неизбежными вариациями, после агрессии НАТО 1999 года и «цветной революции», когда в Сербии насильственным путем пришли к власти «демократические» и «проевропейские» силы, русский язык ушел на задний план. Хотя оккупационное давление с каждыми новыми выборами уменьшалось, на образовании это не отразилось — особенно в сфере истории [2] и других гуманитарных дисциплин, а также в области языкознания.

Оставим прошлое и обратимся к настоящему — ради будущего. «По данным Министерства образования, в базовой (8-летней) и средней (4-летней) школах английский язык изучает715.816 учеников, немецкий — 165.986, французский — 99.562, русский — 68.042, итальянский — 16.159, испанский — 5.909, китайский — 101, японский — 61, норвежский — 12 школьников. Председатель Общества иностранных языков и литератур Сербии профессор Лиляна Джурич утверждает, что в последние несколько лет возрос интерес к немецкому языку. По ее словам, отрадно то, что в сербских школах изучаются два иностранных языка.

Николай Богданов-Бельский. Сельская школа

Как первый иностранный язык во всех школах изучается английский, а второй иностранный язык учат с пятого класса, и это чаще всего немецкий, французский, русский, итальянский или испанский. Общество иностранных языков и литератур Сербии борется, как они утверждают, за большее разнообразие предлагаемых языков в школах на уровне районов и округов» [3].

Если рассмотреть указанные данные в процентном выражении, они могут показаться весьма удручающими. В частности, как показало исследование Елены Гинич, «русский язык как второй иностранный в базовой школе изучает 20% учеников, а русский язык как первый иностранный — всего 1%» [4]. Анализ того, как русский язык изучается на факультетах сербских университетов, также дает неутешительную картину. Процитируем: «Создается общее впечатление, что есть тенденция к уменьшению количества часов, выделяемых на изучение русского языка как языка специальности на факультетах гуманитарного профиля: он уходит на задний план, а курс сокращается до двух или даже одного семестра. Такая тенденция, конечно же, не отвечает текущему состоянию общества, интернационализации экономических, научных и культурных связей, а также растущей потребности в специалистах, которые, наряду с профессиональными и узкоспециальными знаниями, владеют хотя бы одним иностранным языком. Поэтому результаты данного исследования не просто могут свидетельствовать о реальной ситуации в преподавании иностранного (русского) языка на гуманитарных факультетах в Сербии, но также должны стать предупреждением и сигналом для начала изменений и реорганизации преподавания иностранных языков на наших нефилологических факультетах» [5].

Едва ли утешает то, что русский язык всё еще имеет удовлетворительный статус на Богословском факультете: «На Православном богословском факультете он изучается в течение четырех семестров, по два часа в неделю <…>, причем русский язык преподается и в магистратуре в течение одного семестра — четыре часа в неделю» [6].

Николай Богданов-Бельский. Приготовление уроков (фрагмент)

Конечно, жители Сербии хотят изучать русский язык, но «неопознанные силы» в министерстве образования не позволяют этого делать. С 2013 года в сербских СМИ публикуются материалы, свидетельствующие о том, что молодые люди хотят изучать русский язык. «В частных школах иностранного языка налицо возрастание интереса к русскому языку. Сообщается, что после многолетнего равнодушия к крупнейшему славянскому языку и четвертому по распространённости языку мира все больше проявляется потребность изучать русский язык в Сербии» [7]. В министерстве образования заняли такую «оборонительную» позицию: они «не предписывают школам, какой язык должен изучаться. Это зависит исключительно от желания учеников. Обязательным условием также является то, чтобы в школе был учитель, который сможет преподавать данный язык» [8]. Проблема в том, что после 2000 года произошла своего рода «расправа» с педагогами-русистами, а новый кадровый состав так и не был сформирован. Так, министерство образования «сваливает» все на детей и их родителей, при этом ничего не предпринимая для обеспечения специалистами. Конечно, не стоит забывать и о других нюансах — среди прочего, о влиянии массовой культуры, сериалов, побуждающих изучать испанский язык, и голливудских фильмов, побуждающих изучать английский. При этом на сербском телевидении «в принципе невозможно услышать российскую музыку, нельзя посмотреть новейшие российские фильмы, которые по всем параметрам могут сравниться даже с голливудскими» [9]. Кроме того, по словам учителей гимназий (4-летних средних школ; 8−12 класс), еще одна проблема состоит в том, что они не могут пойти навстречу ученикам, которые не изучали русский язык в базовой (8-летней; 1−8 класс) школе, но хотят изучать его в гимназии. Дело в том, что по закону вторым языком в средней школе может быть только тот, который ученики изучали в базовой — с 5 класса. Другими словами, русский язык лишается еще одного шанса из-за того, что в средней школе можно изучать только тот язык, который уже изучали в базовой. В 2012 году около ста учителей русского языка и литературы со всей Сербии написали открытое обращение: «Значительная часть детей и молодежи в Сербии лишается возможности познакомиться с великой русской культурой и цивилизацией». Они также «не видят логики в том, что для сербского школьника важнее познакомиться с двумя западными цивилизациями, а о крупнейшей славянской цивилизации они не узнают ничего за все время обучения в школе» [10].

Иная ситуация в немногочисленных частных образовательных центрах по всей Сербии, где число клиентов, желающих изучать русский язык, возрастает. Конечно, стимул к изучению русского языка пришел из экономической сферы: «Газпром нефть» купила компанию «Нефтяная индустрия Сербии», планируется строительство газопровода «Южный поток» (вместо «Турецкого потока»), увеличилось число русскоязычных туристов в Сербии и Черногории, поэтому многие наши бизнесмены свое будущее видят в сотрудничестве с российскими предприятиями и компаниями.

Евгений Кацман. Сельский учитель

Тренд изучения русского языка вне государственных учреждений усиливается также благодаря российским университетам, которые предлагают свои онлайн-курсы русского языка. Популярные российские сербскоязычные сайты (например, Russia Beyond Србија) предлагают пять ресурсов, которые помогут «легко выучить русский язык» [11]. Среди них — сайт МГУ им. Ломоносова, где предлагается обучение русскому языку через скайп. Курс не бесплатный — одно индивидуальное занятие стоит 16 евро. Второй сайт — Russia Today. Эта компания создала программу бесплатного изучения русского языка для различных уровней: начинающие могут познакомиться с русским алфавитом, а для тех, кто уже знаком с кириллицей, есть более сложные уроки. Обучающиеся проходят курс, пользуются разнообразными методическими материалами — от простых упражнений до грамматических таблиц и тестов. Третий сайт, Russian For Free, содержит богатую базу материалов, структурированную по принципу «шаг за шагом». Здесь можно найти простые упражнения для начинающих (алфавит, игры для расширения словарного запаса), а также задания более высокого уровня (на базе музыкальных клипов и мультфильмов на русском языке). Приводится также разговорник, список частотных фраз, необходимых туристам, которые хотят подготовиться к поездке в русскоязычную страну. Есть даже разговорник для романтических ситуаций — для тех, кому это необходимо. На сайте можно найти и пробную версию приложения для изучения языка через скайп стоимостью всего один евро. Четвертый ресурс — приложение «The Easy Ten» («выучите любой язык, запоминая по 10 слов каждый день»). Слова можно выбрать из нескольких групп, по темам, а программа преобразует их в желаемый формат. Представлена также возможность отработки произношения и выполнения аудирования. Это на самом деле весьма интересный способ изучения русского языка, особенно удобен он для пользователей смартфонов, поскольку им доступны оповещения (уведомления на устройстве) и доступ через социальные сети, что позволяет соревноваться с друзьями в решении тестов. Приложение можно бесплатно скачать в App Store и Google Play. Пятый вариант — подкасты. Один из самых простых способов изучения языка — слушать подкасты (аудиофайлы), например, пока обучающийся едет на работу или вместо радио во время длительной поездки за рулем. Татьяна Климова записала 200 коротких диалогов, в которых она объясняет значение сложных слов. Это хороший выбор для тех, кто хочет расширить словарный запас.

Россия, кроме онлайн-обучения, предлагает также летние школы русского языка. Сайт «Russia Beyond Србија» рекомендует выбрать одну из семи предлагаемых летних школ России. [12] Среди них — курсы Высшей школы экономики в Москве (стоимость — 3200 долларов США за 8 недель, в цену включена стоимость обучения, проживания, помощь тьюторов, визовая поддержка) [13]; Государственный институт русского языка им. А. С. Пушкина, г. Москва (стоимость от 480 до 590 евро); Санкт-Петербургский Политехнический Университет Петра Великого (от 230 до 650 евро); Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» (от 208 до 485 евро); Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет имени Н. И. Лобачевского (485 евро); Уральский федеральный университет, г. Екатеринбург (от 932 до 1970 евро); Томский государственный университет (695 евро).

Евгений Кацман. Дети за чтением

При этом, несмотря на «гонения», русский язык является самым популярным языком Европы [14]. «С лингвистической точки зрения Россия доминирует в Европе, хотя бы судя по сервису для изучения языков Babbel. Этот портал в апреле 2018 года составил рейтинг европейских языков по числу носителей. Возможно, многие удивятся, но русский язык возглавляет этот список как язык с самым большим числом носителей в Европе: на нашем континенте проживает 120 миллионов человек, для которых русский является родным». С точки зрения статистики неудивительно, что русский является самым распространенным языком в Европе, если считать людей, для которых русский — родной. По данным сайта Ethnologue: Languages of the World, русский является седьмым в рейтинге самых распространенных родных языков на планете: всего насчитывается 154 миллиона его носителей. Три европейских языка — английский, испанский и португальский — имеют большее число носителей, но большинство людей, родным языком которых они являются, живут за пределами Европы. Поэтому не удивительно, что у России такие крепкие позиции в Европе — вернее, в ее восточной части [15].

Как указывает Иван Голушин, преподаватель русского языка и литературы Пермского национального исследовательского политехнического университета, «по причине возрастающего экономического, военного и политического влияния России, русский язык является все более востребованным. Очевидно, геополитическая ситуация в мире существенно меняется, роль России возрастает, и во многих неславянских странах, особенно — западноевропейских, а также в США и Канаде, владение русским языком является значительным преимуществом для любого человека. Оно может обеспечить трудоустройство в крупных российских, да и западных, компаниях, которые сотрудничают с многими фирмами, учреждениями и государствами» [16]. Русский язык — единственный славянский язык, входящий в список языков мирового значения и являющийся языком ООН. Это говорит о том, что его уважают в мире и все больше людей говорит на нем, особенно в Европе и Азии. Многие будут удивлены, если я скажу, что русский язык представлен в большинстве эксклюзивных (и менее эксклюзивных) туристических мест — будь то музеи, отели или рестораны. В нашей системе образования русским языком несправедливо пренебрегают: настаивая на изучении западноевропейских языков и навязывая западную культуру, мы системно разрушаем мосты на Восток. Жители Сербии часто произносят английские фразы, которые не могут повторить по-сербски. Изучение русского языка создает равновесие, способствует тому, чтобы сербский язык не исчез с мировой лингвистической карты мира в результате агрессивного влияния западных языков — в первую очередь, английского. Изучая русский язык, можно многое узнать и о сербском, а также о славянском языковом и культурном прошлом [17].

Илья Репин. Чтение вслух. 1878

Зоран Милошевич (Zoran Milošević) — Институт политических исследований, Белград, Сербия. Научный советник, профессор теоретической социологии. Исследование проводилось в рамках научного проекта «Демократические и национальные ресурсы политических институтов Сербии в процессе международной интеграции» (179 009), финансируемого Министерством просвещения, науки и технологического развития Республики Сербия.

[1] Зоран Милошевић, Александра Мировић, Реформа српског језика Вука С. Караџића и политичке последице, у зборнику:Унија: политика Римокатоличке цркве према православним Словенима / прир. Зоран Милошевић. — Шабац: Центар академске речи, 2015, стр. 78 — 97.

[2] Практически ежедневно разгораются скандалы, связанные с изложением истории в учебниках для базовой школы. Один из последних случился из-за того, что «дань кровью» (принудительный набор здоровых мальчиков для их последующей исламизации и несения службы в особых войсках (т. н. янычары), прославившихся своей жестокостью в борьбе с христианами) в них представлена как явление положительное, как особая практика в Османской империи, позволявшая мальчикам продвигаться по службе. См.: УЏБЕНИК ИСТОРИЈЕ ЗА 7. РАЗРЕД: «Данак у крви» омогућавао је дјечацима да напредују, http://slobodnahercegovina.com/udzbenik-istorije-za-7-razred-danak-u-krvi-omogucavao-je-djecacima-da-napreduju/, DANAK U KRVI JE IMAO I DOBRE STRANE: Ova lekcija iz udžbenika iz istorije za 7. razred RAZBESNELA JE CELU SRBIJU!, https://www.espreso.rs/vesti/drustvo/475469/danak-u-krvi-je-imao-i-dobre-strane-ova-lekcija-iz-udzbenika-iz-istorije-za-7-razred-razbesnela-je-celu-srbiju

[3] Đaciu Srbijineka dasu najviše želelidaučeruski, adanasporedengleskogsvi želedaslušajuovajstranijezik, https://www.telegraf.rs/vesti/srbija/3058903-djaci-u-srbiji-nekada-su-najvise-zeleli-da-uce-ruski-a-danas-pored-engleskog-svi-zele-da-slusaju-ovaj-strani-jezik

[4] Јелена Гинић, Настава руског језика у основној школи: актуелно стање и перспективе,Језици образовања, Едиција Филолошка истраживања данас, Београд, Vol. 8 (2018), стр. 109.

[5] Маријана Н. Папрић, Савремена настава руског језика струке: проблеми и перспективе, Иновације у настави, XXXI, Београд, 2018/1, стр. 49.

[6] Там же, стр. 48.

[7]Руски језик је све популарнији међу Србима, иако га учи мало основаца, https://srbin.info/drustvo/ruski-jezik-je-sve-popularniji-medu-srbima-iako-ga-uci-malo-osnovaca/ (15.08.2013.)

[8] Там же.

[9] Там же.

[10] Там же.

[11] Пет сајтова за лако учење руског језика, https://rs.rbth.com/arts/2016/02/03/pet-sajtova-za-lako-ucenje-ruskog-jezika_564477

[12] Одаберите једну од седам најбољих летњих школа за учење руског језика у Русији, https://rs.rbth.com/education/85948-sedam-letnjih-skola-za-ucenje-ruskog-jezika-u-rusiji

[13] Летняя школа по русскому языку для иностранных студентов, https://www.hse.ru/rfl/intensive/

[14] Олег Јегоров/Ирина Баранова, Како то да је руски језик најпопуларнији у Европи?, https://rs.rbth.com/arts/85751-kako-to-da-je-ruski-jezik-najpopularniji-u-evropi

[15] Там же.

[16] Зашто треба учити руски језик?, http://www.cirilica-beograd.rs

[17] Там же.