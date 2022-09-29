«Восточный папизм» — это относительно новый термин, который стал актуальным как раз в связи с церковными событиями и расколом на территории бывш. УССР 2018–2019. гг. Понятие означает то же самое, что и «цезарепапизм», только касается настоятеля Константинопольской патриархии, патриарха (Варфоломея). «Восточный папизм» — один из главных богословских и канонических вызовов, стоящих перед современной Православной церковью. Речь идет об «искушении властью», так как Вселенский патриарх желает всей власти над православными, такой же, какую имеет папа над католиками. Оттуда и словосочетание «восточный папизм».

Четвертый Вселенский собор. Отцы Православной Церкви и еретики. Фреска монастыря Высокие Дечаны, Сербия. XIV в.

Это искушение властью, которое уже привело к большому расколу тысячу лет назад, настолько серьезно нарушает православную экклезиологию и канонические основы церковной жизни, что является на сегодняшний день реальной угрозой для всеправославного единства. Особо тревожит то, что сторонники того церковного порядка, в соответствии с которым Константинопольский патриарх в Православной церкви более или менее является полным аналогом папы в Католической церкви, в своей доктрине больше сдвигают акцент с области канонического права к области догматического богословия.

Этот недвусмысленный тренд лучше всего был отражен в полемической статье протопресвитера Джорджа Цециса (Константинопольская патриархия, Швейцария), опубликованной 16 октября 2011 года на портале «Амен. гр» под названием «Ορθόδοξος 'Εκκλησία' ή 'Συνομοσπονδία' Τοπικών Εκκλησιών» — «Православная «Церковь» или «Конфедерация» поместных церквей». Упомянутый портал греческие церковные источники считают близким к Константинопольской патриархии.

Протоиерей Андрей Новиков пишет об этом: «Восточный папизм — это еретическое учение о примате власти в Православной церкви, второй в соответствии с диптихом 1-го миллениума христианской истории и первой (после падения Римской церкви в ересь и ее отделения) в соответствии с диптихом 2-го миллениума, называющей себя «первой без конкуренции» патриархией в Константинополе. Одним из краеугольных камней этой концепции является богословие, которое защищает Константинополь или фанариотов (названых по стамбульской четверти Фанар, в которой находится резиденция патриарха) и которое учит, что у них высшая судебная и апелляционная власть над всеми поместными православными Церквами, которая состоит в том, что они имеют право пересматривать судебные решения других патриархов или настоятелей поместных Церквей и их Соборов против епископов и клириков этих Церквей». Также, в соответствии с этим учением, вселенский патриарх не является первым среди равных, он имеет власть над остальными патриархами и церквями.

Одна из главных истин, которым учит Евангелие, заключается в том, что в Церкви нет главных. «Между апостолами и поместными Церквями нельзя провести аналогию, поэтому с уверенностью можем сказать, что все Церкви, которые вместе творят одну вселенскую церковь, абсолютно равноправны между собой. Нет первой и нет последней церкви».

Тем не менее Фанар придерживается иного мнения. Как писал Нивкин, в Константинопольской патриархии возникло мнение, что она находится над другими церквями и имеет право руководить ими. Сам патриарх Варфоломей говорит: «Православие не может существовать без Вселенской патриархии… Если Вселенская патриархия… покинет межправославную сцену, поместные Церкви будут как овцы без пастыря». Архиепископ (этой патриархии) Елпифидор (самый серьезный кандидат на место преемника Варфоломея) говорит: «Архиепископ Константинопольский и, соответственно, Вселенский патриарх — первый, и ему нет равных». Можно найти много подобных цитат, где четко прослеживается позиция епископата Константинопольской патриархии о том, что вселенский патриарх якобы первый в православии.

Тем не менее эта позиция не совпадает с канонами и вселенскими соборами. Со Второго по Шестой вселенский собор недвусмысленно прослеживается, что Вселенский патриарх имеет первенство чести, но не первенство власти. Это соблюдалось до недавних пор, когда появилась идея «восточного папизма».

По мнению Андрея Власова, учреждение кафедры «восточного папы» является лишь переходной формой к единству с Римско-католической церковью. Ватикан спешит установить до 1700-й годовщины Первого вселенского собора (2025 год) унию между Римом и Константинополем, из-за чего православные церкви и верующие находятся перед выбором, за кем пойдут — за Фанаром, который ведет своих последователей в унию с латинянами, или за православием, которое не хочет союза с еретиками. Размышление Власова оправдано, так как фанариотские архиереи высказались в пользу этой политики. Например, глава архиепископии Фанара в США, архиепископ Елпифидор (Ламбриниадис) прочел лекцию «Будущее православно-католических отношений в Соединенных Шататах» в университете Фордхам в Нью-Йорке, во время которого он выступил в пользу унии с Римом.

Удар западных центров влияния с помощью Фанара по сербской православной церкви

Последние события в Черногории, Македонии и США показывают, что Сербская православная церковь оказалась перед серьезными вызовами, при этом главным «подрядчиком» здесь выступает Фанар, т.е. Константинопольская патриархия.

Информационная служба Сербской Православной Церкви Патриарх Сербский Порфирий

С учетом того, что проблема с епархиями в США пока урегулирована, нужно указать на ее суть (подчинение епархий в США Фанару) и не считать ее окончательно решенной, так как не решен вопрос, кто стоит за всеми этими угрозами единству и даже существованию Сербской православной церкви. Тут мы имеем в виду новую позицию Константинопольской патриархии (далее — Фанара), которая хочет навязать своего патриарха в роли восточного папы, которому подчиняются все православные церкви. Для православных славян предусмотрено иметь в рамках этой единой «православной» Церкви викариат и языковую автономию, т.е. они смогут служить литургию на церковнославянском языке. Тем не менее власть у них отнимается, равно как и статус автокефалии. Доказательством того, что это не вымысел, является интервью владыки Максима, в котором он отметил историческую параллель между способом получения автокефалии Православной церкви с «автокефалией» Жичской архиепископии, для которой, как утверждается, Растко Неманич томос «получил в 1219 году от патриарха константинопольского, который был беженцем в Никее».

О том, что Растко Неманич якобы получил в Никее томос, нет никаких сведений в византийских источниках того времени. Никто и никогда не оставлял письменного следа о том, что он видел этот томос, или что он сохранился хотя бы в виде копии. Неизвестен точный год, когда этот томос был якобы выпущен, неизвестно его содержание, неизвестно, подписал ли его кто-либо из патриархов, которые находились в изгнании, считает епископ Максим.

Разъясняя дальше свою позицию, епископ Максим говорит, что автокефалия сербской церкви является плодом «творческих» выводов (иными словами — фальсификацией) в сербской историографии, которые не дают ответа на основной вопрос — где этот томос? Он заявляет, что Восточное римское царство (Византия) было оккупировано (чуть позже и Сербия) османами, и архивы были уничтожены. Он считает, что копия томоса, также как и для всех других церквей, должна была быть сохранена в константинопольском архиве и в списке (синагмате, кодексе) поместных церквей, но там «святосавский» томос даже не упоминается. Всё равно СПЦ утверждает, что в этом году отмечает «800 лет автокефалии». Это уникальный пример, когда епископ отрицает собственную церковь, несмотря на другие доказательства ее автокефалии. Несмотря на такую позицию епископа Максима, центральное мероприятие по случаю 800 лет автокефалии Сербской православной церкви прошло в монастыре Жича 6 октября 2019 года, но без его участия.

Конечно, за этой политикой стоит не только Фанар и вселенский патриарх Варфоломей, но также США, ЕС и НАТО. До них многие американские геополитики обвиняли православие в том, что оно является фактором, препятствующим установлению Нового мирового порядка. В этой плоскости размышляет и второй американский геополитик Самюэль Хангтингтон, который считает, что православная цивилизация не подходит Новому мировому порядку, и поэтому эту цивилизацию нужно изменить. К этим авторам можно причислить и других (мы приводим красочную цитату заявления генерала Франклина Бена Ходжеса), поэтому понятно, что удар по православию (и русскому, и сербскому) политически мотивирован и организован со стороны упомянутой «троицы» — США, Европейского союза и НАТО.

В документе «Мощь перспективы: почему членство в ЕС всё еще важно на Западных Балканах» (который, среди прочих, составили Хавьер Солана и Карл Бильдт) духовенство описывается самыми мрачными и регрессивными красками. Его обвиняют в национализме, отрицании сербских военных преступлений, прав ЛГБТ-сообщества и черногорской национальной идентичности, негативном отношении к НАТО, а в конце следует самое страшное обвинение: «Сербская православная церковь тесно связана с Россией и часто заступается за интересы России».

После раскола в Македонии и принятия Закона о свободе вероисповедания в Черногории, который открывает возможность для изъятия 650 церквей и монастырей, принадлежащих Сербской православной церкви, и передачи их так называемой Черногорской православной церкви, была предпринята попытка выделить епархии Сербской православной церкви в США, Канаде и Южной Америке и подчинить их Фанару. В этом ударе по СПЦ участвовали трое епископов: новограчаницкий Лонгин, восточноамериканский Ириней и западноамериканский Максим. Они приняли изменения Устава, в соответствии с которым Сербская православная церковь в Северной, Центральной и Южной Америке меняет название на «Сербские православные епархии в США». Такое название носят православные структуры киевского режима в США, подчиняющиеся Фанару — что и было целью этих нелегальных изменений Устава.

Вот как епископ Максим защищал решение об изменении названия Церкви, ссылаясь на святого владыку Николая. При этом речь идет о подмене, так как владыка Николай никогда не утверждал, что Сербская церковь не получала томос, и не хотел подчинить ни одну из церквей Фанару. Цитирую: «Кстати, если говорить честно, то нужно вспомнить, что о будущей единой церкви в Америке почти 70 лет назад говорил епископ Жичский Николай, когда находился в США. Обратите внимание на то, что он написал: «Может быть, близко то время, когда в Америке будет создана единая Православная церковь Америки, в которой объединятся все православные народы Америки. Это будет единая Православная церковь с единым центром церковной власти в Америке. Я и сейчас замечаю у некоторых православных народов здесь такие тенденции и такое настроение… Когда, по Божьему промыслу, придет и созреет время для осуществления единства, это будет радость для многих. Я не сомневаюсь в том, что иерархи и главы наших Церквей, Европы, Азии и Африки, руководствуясь мудростью Святого Духа, проявят любовь и понимание и дадут согласие и благословение для создания новой сестринской Церкви в Америке». Что касается нас, добавил в другом месте епископ Николай, «мы, сербы, желаем, чтобы это (создание единой автокефальной Церкви с США) было отодвинуто как можно дальше в будущее… Но СПЦ должна быть дальновидной, и думать о будущем своего народа в этой стране» (Письмо Николая к епископу Дионисию от 27.8.1951, письма другим деятелям того времени, а также его речь на 7-м Церковно-народном соборе в Либертивиле в 1952 г. и его статья в «Сабрана Дела», књ. XIII, стр. 578, Химелстир 1986).

Так что тема единой Православной церкви в Америке не новая, ее навязало не сегодняшнее поколение епископов и священников — ее очень деликатно и открыто обсуждали величайшие сербские церковные умы. Я верю, что действия сегодняшнего сербского епископата в Америке продолжают линию Св. владыки Николая — самого разностороннего сербского деятеля культуры среди епископов XX века и всей нашей Церкви».

В сербском патриархате на изменения устава Сербской православной церкви в США смотрели иначе, чем епископ Максим. Проблема возникла, потому что трое вышеупомянутых владык приняли изменения Устава, но при этом не пригласили на собор двух архиереев (которые являются членами этого церковного органа). Поэтому в США направился и сам покойный патриарх Ириней в сопровождении митрополита Загребско-люблянского Порфирия (теперь уже действующего патриарха), владыки Шумадийского Йована, члена Священного архиерейского синода и протоиерея-ставрофора др. Велибора Джомича (эксперта по церковному праву). Был назначен собор в Клируотере (февраль 2020), который должен был реализовать решение Синода СПЦ о том, что все ранее принятые решения, касающиеся организации сербских православных епархий в США, теряют силу. Кроме всех пяти владык, на соборе присутствовал и патриарх Ириней.

Церковный собор — это главный законодательный орган Сербской православной церкви в Северной, Центральной и Южной Америке. Его внеочередное заседание 29 февраля 2020 года в Клируотере (Флорида) проводилось только по одной причине: претворить в жизнь решение Святого архиерейского синода СПЦ о том, что «все ранее принятые (предыдущим) церковным собором решения, касающиеся организации сербских православных епархий на этой территории, теряют силу». Это означало, что собор должен отменить новое название «Сербские православные епархии в США» и вернуть старое название, вернее, постановить, что изменения Устава СПЦ в Америке, на основании которых было введено новое название, больше не действуют. Когда трое владык приняли решение о переименовании, эта новость вызвала большой резонанс среди верующих, ее месяцами анализировало Интернет-сообщество, так как изменение названия обозначало одновременно и изменение Епископского совета — высшей церковно-иерархической власти СПЦ в Америке. Участниками совета стали бы только архиереи из США. Правда, больше всего внимания было уделено вопросу изменения названия, так как этим была бы отменена СПЦ.

Обоснование трёх епископов — Лонгина, Иринея и Максима — по поводу того, что новое название точнее, так как они не «церковь», а «епархия», сопровождалось комментариями интернет-пользователей, которые утверждали, что новое название открывает пространство для спекуляции на тему того, кто имеет юрисдикцию над «сербскими православными епархиями», так как, например, православные епархии киевского режима в США находится под юрисдикцией Вселенской патриархии. Решение об изменении Устава церкви застало врасплох и двух епископов, которые входят в состав Сербской православной церкви в Америке: епископа Канадского Митрофана и Буэнос-айресского Кирилла. Они подняли тревогу, так как их письма, в которых поднимается вопрос, почему было принято такое решение и почему Сербская церковь на американском континенте уже не должна иметь один Устав и один Епископский совет, стали достоянием общественности. После этого епископ Митрофан обратился к Синоду и потребовал от него отменить это решение. Одновременно он оповестил Синод о том, что ни он, ни епископ Кирилл не получили приглашение принять участие в церковном соборе, что произошло впервые с тех пор, как на он занимает кафедру канадских владык. Патриарх Ириней по прибытии в США успокоил верующих и призвал их «быть верными своей церкви, своей вере». Это подразумевало, что они должны оставаться верными трем злонамеренным епископам. Таким образом патриарх ясно дал понять, что об их смене речи не идет.

В начале марта газета «Политика» опубликовала информацию о том, что решением Церковного собора Сербской православной церкви в Северной, Средней и Южной Америке Устав «сербских православных епархий в США» окончательно потерял силу. Иными словами, на соборе было принято решение Священного архиерейского Синода, на основании которого все решения Церковного собора, касающиеся устройства сербских православных епархий на этой территории от июля прошлого года (2019), потеряли силу. Протоиерей-ставрофор др. Велибор Джомич, эксперт по церковному праву, заявил газете «Политика» по этому поводу: «Забота о правовой защите епархий СПЦ в США легитимна, но это нельзя делать так, как это было сделано в июле 2019 года в Чикаго. Устав или любой другой общий юридический акт не является Священным Писанием и подлежит изменениям. Но нужно соблюдать процедуру, чего не было в США в прошлом году. Катастрофические правовые упущения постфактум оправдывались утверждениями, что «это и не был новый статут». Кроме всего прочего, спорным является и то, что статут был «переименован» до уровня экклезиологической неузнаваемости». Далее Джомич отметил, что поразительно то, что владыки напечатали измененный и сменивший название статут еще до того, как его обсуждение было внесено в повестку дня. Иными словами, они были уверены в том, что они делают. Потом он добавил: «Этого не делал даже Броз! Это первый «октроированный» статут в истории СПЦ!». В конце Велибор Джомич говорит: «Одним словом, этот акт спорный и с формально-юридической, и с материально-правовой стороны, и поэтому он сегодня в хранилище церковно-правовой истории является примером того, как не надо делать».

Что известно о владыках, авторах «октроированного» статута СПЦ?

Владыка Максим и его маймунология

Начнем с владыки Максима (Василевича), рожденного 27 июня 1968 года в городе Фоча.

В интернете можно найти его безупречную биографию, достойную «интеллектуального великана». Тем не менее, как говорят в Боснии и Герцеговине, кажется, что владыка Максим «переучил». Он стал не последователем православия или учения святого Саввы, а слугой глобалистов. Богословскую школу святого Саввы в Белграде он закончил в 1998 году. В 1988/89 гг. он проходил службу в армии. Он изучал классическую филологию на философском факультете Университета в Белграде (1990-1992). Защитил диплом на Православном богословском факультете в Белграде в 1993 году (средний балл — 9,52).

Как стипендиат Республики Греции (1995-1997) защитил кандидатскую диссертацию в Каподистрийском университете в Афинах в 1996 г., а три года спустя (1999) в этом же университете защитил докторскую диссертацию по системному богословию и патристике. Один год он учился в постдокторантуре, изучая историю Византии и агиографию в Париже и в Сорбонне (2003/2004). Параллельно он изучал теорию и практику изобразительного искусства во Французской академии изящных искусств (Beaux-Arts). Преподает на Православном богословском факультете с 2000 года, получив сначала звание доцента (2000-2011), потом внеочередного профессора (2011-2016) и профессора (2016). Сначала он был преподавателем (1998-2000), а потом и доцентом (2000-2006) по специальности «христианская антропология и социология» на богословском факультете в городе Фоча (Университет в Восточном Сараево) а также византийской философии (2001-2002) на философском факультете этого же университета. Преподавал патрологию, каноническое право и догматику на теологическом факультете в Либертивиле (США). Во время проживания в Греции он закончил иконографию под руководством Стаматиса Склириса (Афины 1997-1999) и изучал византийское пение под руководством Ликурга Ангелопулоса.

Монашеский постриг он принял в монастыре Тврдош, этот обряд совершил тогдашний епископ Захумско-Герцеговинский и Приморский Афанасий, который потом рукоположил его в диаконы 18 августа 1996 года. Он был и временным клириком Элладской церкви (Афинская архиепископия) и диаконом в храме Святой Ирины в Афинах (1996-1999). 19 августа 2001 года в Требинье был рукоположен в иеромонахи, а епископом Хумским стал в Сараево в 2004 году. Его возведение в сан епископа Западноамериканского было произведено в 2006 году в Лос-Анджелесе.

Владыка Максим (Василевич) (сс) Andrija12 345 678.

На самом деле владыка Максим стал известен широкой общественности только после решения Синода Сербской церкви сместить его с должности профессора Богословского факультета. На основании его биографии заметно, что речь идет о кабинетном монахе, у которого нет опыта аскезы и жизни в монастыре, так что его православие под знаком вопроса. Кстати, что исповедует епископ Максим Василевич, мы знаем на основании его заявлений и действий. Из-за сомнений в его православной направленности прихожане и члены церковно-школьной общины Святой Пятницы в Сан-Маркосе в Калифорнии направили письмо патриарху сербскому Иринею и епископам, в котором они потребовали смены епископа Западноамериканского Максима. Какие у них были к нему претензии?

Смена неугодных священников, которые строили храмы в США вместе со своим народом, и их насильственная и преждевременная отправка на пенсию. На их место он стал назначать священников-американцев и тех, кто его устраивал. Введение новшеств в богослужение и продвижение английского языка, даже там, где в этом нет нужды. Бесконтрольное расходование денег епархии. Увеличение налога для приходов. Замена в храмах епархии икон на изображения, на которых святые представлены как чучела или карикатуры. Перед такими «иконами» невозможно молиться. Отправка православных детей на празднование Хэллоуина. Запретил священникам поминать генерала Дражу Михайловича и воеводу Момчило Дюйича. Потребовал снять все фотографии Радована Караджича и генерала Ратко Младича — сербских героев, которые внесли значимый вклад в создание Республики Сербской и в защиту сербского народа перед угрозой нового усташского геноцида.

Епископ Максим в православном мире построил культ фанариота, но благодаря его неправославной деятельности было сформулирован и новый термин, который объясняет суть деятельности этого епископа (автор термина — епископ Бачский Ириней) — маймунология!

Владыка Ириней Добриевич — от ЦРУ до тамплиеров и масонов

Следующий архиерей из США, который принимал участие в написании «октроированного статута СПЦ», вернее, который хотел подчинить свою епархию Фанару — Ириней Добриевич, имеет весьма интересную неправославную биографию.

Епископ Ириней родился 6 февраля 1955 года в Кливленде (Огайо, США) у отца Джуро и матери Милицы, урожденной Свилар. Он вырос и учился в родном городе Кливленде, где закончил 12 классов общеобразовательной школы. С 1973 по 1975 год он учился в Академии художеств в Кливленде. С 1975 по 1979 год он проходил обучение в Православном богословском училище святого Тихона (Саут-Кейнан, Пенсильвания). В 1980 году поступил в Православную теологическую академию Святого Владимира (Крествуд, Нью-Йорк), которую закончил в 1982 году. В Афинском центре он учился с 2000 по 2003 год, получив диплом о том, что он владеет современным греческим языком. По окончании учебы в Православной духовной академии святого Тихона, где он получил при выпуске высшую оценку, и учебы в Академии святого Владимира, Добриевич получил звание магистра богословских наук. Его магистерская работа «Епископ Николай Велимирович: 1921. Миссия в Америке» получила высокие оценки. Он преподавал в известном университете «Лойола» в Чикаго. По приглашению патриарха сербского Павла работал на богословском факультете в Белграде. Несколько лет был одним из редакторов журнала «Тропы православия» — официального издания Сербской православной церкви в США и Канаде.

Митрополит Среднезападноамериканский Христофор 15 января 1994 года рукоположил его в диаконы в Соборной церкви Воскресения Христова в Чикаго. Монашеский постриг он принял 18 января 1995 года в монастыре Святого Саввы в Либертивиле. Тогда он получил имя Ириней — в честь епископа Лионского святого Иринея. В сан архимандрита был возведен 18 июня 2006 года.

До того, как стать епископом Австралийско-Новозеландским, владыка Ириней исполнял должность референта Святого архиерейского синода и главы канцелярии Комитета по Косово и Метохии Священного архиерейского собора. Имеет орден Вука Караджича III степени, которым его наградил президент Сербии и Черногории Светозар Марович. Является членом Комитета по Ясеновацу, Постоянной миссии Священного архиерейского синода и Комитета по Косово и Метохии Священного архиерейского синода. Будучи исполнительным директором канцелярии по внешним делам Сербской православной церкви в Вашингтоне, он играл весьма заметную роль в церковной жизни. Владыка Ириней был одним из ключевых участников в деле организации визита религиозных вождей США в Югославию в 1999 году. Принимал участие во многих собраниях, которые организовала сербская община в диаспоре. Инициировал налаживание связей между сербскими организациями в Америке.

Интересно, что епископ Ириней не брезгует какими-то (полу)секретными и оккультными сообществами — тамплиерами и масонами. Владыка Ириней (Добриевич) известен как весьма противоречивая личность, про которую говорят, что принадлежит к тамплиерам, имеет крайне странную биографию, а с момента его принятия в монашеский ряд и до продвижения в звании прошло всего 12 дней.

В соответствии с другой информацией, всё происходило иначе. «Здесь хорошо было бы вспомнить, что Ириней Добриевич свой путь от послушника до иеромонаха, который может длиться десятилетиями, прошел за невероятно короткое время: за девять дней или 216 часов! Для того, чтобы стать епископом, ему понадобилось 11 лет (из-за сопротивления правоверных епископов), пока некоторые «энтитеты» (как сказал бы епископ Ириней) не установили контроль над верхами СПЦ».

После невиданного скандала в церкви Св. Архидиакона Стефана в епархии Кисборо в Мельбурне, когда с позволения церковных властей зал православной церкви был превращен в мечеть, и после того как сербские СМИ остро отреагировали на эту новость, владыка Австралийско-Новозеландский Ириней (Добриевич) сменил священника Чедомира Видеканича как главного виновника возникновения этого скандала. Мусульманские реликвии были выброшены из зала, который сам владыка заново освятил. Тем не менее страсти в Австралии не улеглись. С журналистами «Бест портала» контактировали недовольные православные верующие из Мельбурна. В качестве виновника этого скандального акта они воспринимают исключительно владыку Иринея. Руководствуясь своим настроением, они попытались узнать, кем на самом деле является владыка Ириней (Добриевич), и пришли к важным открытиям. По словам австралийских сербов, владыка Ириней несет прямую ответственность за превращение зала СПЦ в мечеть, и то, что это не новость, они подтвердили видеозаписями мусульманских религиозных собраний в упомянутом зале, проводившихся в течение нескольких лет. Чтобы замять скандал, владыка отстранил от должности священника Видеканича, который, как утверждают источники телеканала «Бест» в Мельбурне, — его зять! Кто на самом деле владыка Ириней (Добриевич), человек с аккуратно фасонированной бородкой?

Почему на шее православного владыки висит символ тамплиеров?

Когда Добриевич возглавил епархию в Австралии, он сразу же начал действовать весьма энергично, выбирая подобных себе сотрудников и вступая в открытый конфликт со всеми, кто не соглашался с его методами устрашения. За короткий срок он выгнал из СПЦ больше людей, чем все его предшественники. Если в Управлении церковно-школьных общин осмеливались спросить у него, почему он принимает новые законы и правила и выгоняет людей из Управления, они заканчивали в суде или на столбе позора, где их поливали грязью те, кто был верен новому епископу и кто наслаждался своей должностью председателя или секретаря, как это делают все жаждущие абсолютной власти. Владыка Ириней как раз выбирал преданных, которые, как и большинство наших людей в диаспоре, или полуграмотные, или в лучшем случа, закончили какой-то курс, английским никогда не владели, а сербский никогда и не знали как следует… Так владыка Добриевич, чья биография с 1975 по 1994 год полностью пустая, показал, зачем он на самом деле приехал в Австралию: чтобы аннулировать «примирение» патриарха Павла с православными сербами в диаспоре, которое произошло после установления коммунизма в Югославии, и чтобы имущество церквей, которое с соответствии с австралийским законодательством принадлежит им, переписать на себя — Добриевич требовал от церквей хранить доказательства прав собственности не в муниципальных архивах, а у него. На попытки сопротивления он реагировал насилием и, вопреки всем канонам, у него были организованные группы, которые нападали на старых членов, выгоняли их из церквей и меняли замки, чтобы вместо несогласных священников церковные таинства совершали его священники.

Его жизнь в основном состояла в участии в приемах и торжествах, он «выявил» довольно много новых духовных обычаев, среди которых были и ежегодные торжества по случаю его именин, на которые уходило несколько сотен тысяч австралийских долларов. Он изображал Бога, который спустился с небес среди сербов в Австралии, он увековечил самого себя на иконе, размещенной в одной из церквей. Икону он назвал «Преосвященный владыка Ириней, который осчастливил и примирил поссорившихся братьев в Австралии».

Конечно, стали сказываться огромные судебные издержки, поэтому возникла нехватка денег, долги накапливались, особенно учитывая чрезвычайно дорогие судебные процессы, которые владыка вел против взбунтовавшихся церковных общин, а также отдельных людей, которые не хотели слушать его приказы и которые перед судом Австралии успешно возродили Свободную сербскую православную церковь, которая никак не связана с церквями, лояльными Иринею, и его требованиями. Так самый большой раскол между сербами в Австралии получил и судебное подтверждение, на что Белград никак не отреагировал.

Епископ Лонгин фанариотский

Странный жизненный путь владыки Лонгина. Вся его жизнь — это закулисная игра. Из своей далматинской епархии он в 1992 году убежал в далекую Австралию, где ни одна пуля не может его найти, даже случайно. «Он спасся» вместе с церковной кассой, бросив своих прихожан на растерзание «волкам». Он даже ни разу не показался за всё время войны. — др Десанка Крстич, Крстовдан 2019, Торонто

Третьего владыку, который захотел подчиниться Фанару, зовут Лонгин (в миру Момит Крчо), епископ Новограчаницко-Среднезападноамерискнский. Он бывший епископ митрополии Новограчаницкой в Америке и Канаде (1999—2009), епископ Далматинский (1992—1999), епископ Австралийско-Новозеландский (1986—1992) и викарный епископ Моравицкий (1985—1986). Родился в 1955 году в населенном пункте Олово (на Крушчане), у отца Станоя и матери Анджи, урожденной Йованович. Начальную школу закончил в населенном пункте Оловске Луке, а потом закончил богословское училище Трёх святых иерархов в монастыре Крка. Монашеский постриг в малую схиму принял будучи учеником пятого класса богословской школы. Обряд совершил тогдашний епископ Далматинский Стефан (1975). В этом же году произошло рукоположение Лонгина в диаконы, потом в иеромонахи. Он был направлен в Москву в духовную академию, где находился с 1975 по 1979 год, получив при выпуске степень кандидата богословских наук.

После учебы он служил в епархии Зворницко-Тузланской, занимая должность секретаря в её управлении. В 1983 году стал суплентом (младшим преподавателем) в богословском училище Трёх святых иерархов в монастыре Крка. На заседании Священного архиерейского сабора в мае 1985 г. Лонгин был избран викарным епископом Моравицким и 20 октября этого же года возведен в сан. В мае 1986 г. был избран епископом Австралийско-Новозеландским, где провел шесть с половиной лет.

По просьбе патриарха Сербского Павла во время Священного архиерейского собора в 1992 году он согласился занять должность епископа Далматинского. Он проживал в монастыре Крка и преподавал в богословском училище. После краха Республики Сербская Краина владыка Лонгин вместе с богословским училищем монастыря Крка проживал на горе Дивчибаре, неподалеку от города Валево. Он помогал епископу Шабацко-Вальевскому Лаврентию выполнять работу в епархии.

В соответствии с решением патриарха Сербского Павла, Лонгин был назначен его помощником в управлении епархией Новограчаницкой митрополии в Америке и Канаде в июле 1997 года. В мае 1998 года был назначен администратором епархии в Америке и Канаде, а в мае 1999 года Священный архиерейский синод избрал его постоянным епископом епархии Новограчаницской митрополии в Америке и Канаде. На этот епископский трон он взошел 14 октября 1999 года.

Согласно решению Священного архиерейского собора Сербской православной церкви от 21 мая 2009 года была проведена реорганизация епархий Сербской православной церкви на территории США и Канады, в результате чего была сформирована епархия Новограчаницско-Среднезападноамериканская, а также митрополия Либертивильско-Чикагская, епархия Восточноамериканская, епархия Западноамериканская и епархия Канадская. Владыка Лонгин после реорганизации стал епископом Новограчаницко-Среднезападноамериканским.

Епископ Лонгин (Крчо) (сс) Диакон Павел Дроздовский

Карьера епископа Лонгина весьма занимательна. Начнем с Австралии. Когда после Австралии его надо было «интронизировать» в Свободной Сербской церкви — Новограчаницкой митрополии, он выдавал себя за человека, который происходит из четницкого семейства, во что национальная эмиграция поверила. Десанка Крстич в этом обвиняет митрополита Амфилохия, который «приютил» его в Новограчаницкой митрополии и подбросил его, как кукушка свое яйцо, с тем, чтобы он развалил не только Новограчаницкую митрополию, но и национальную эмиграцию, изображая при этом «дитя четников». «Об этом я могу свидетельствовать, так как я и сама была активным участником событий, не только как депутат собора, но также как секретарь ЦШО в Торонто. Конечно, митрополит эту свою заслугу «обналичил», так как сразу после этого владыка Лонгин дал ему взаймы 180 000,00 долларов США из фонда, который нельзя было трогать, получив обещание, что митрополит деньги вернет, так как ему они нужны для полиграфии».

Вместе с ним в Свободную сербскую церковь, Новограчаницкую митрополию пришел в новый Устав, который должны были принять все ее верующие и который по своей сути был предвестником отмены и развала митрополии. В соответствии с новым Уставом:

Новограчаницкая митрополия разделяется между сестринскими епархиями,

Вводится контроль имущества

Вся власть, и духовная, и административная, находится в руках владык.

Уменьшается участие народа как представителя Собора.

Итак, это один клерикальный, римско-католический устав, в котором заметно сокращается участие народа. Конечно, делегаты Свободной церкви не захотели смириться со своим роспуском и контролем имущества, которое однажды, в 1963 году, уже было у них отнято. В 2019 году епископ Лонгин принял делегацию Фанара. Епископ Среднезападноамерикнский Лонгин встретился с новоназначенным архиепископом Константинопольской патриархии в Америке Елпидофором в монастыре Св. Саввы — главной сербской святыне вне Сербии после Хиландара!

«Как так получилось, что этот злой фанарский экстремист приехал с визитом как раз к епископу Лонгину в монастырь Св. Саввы, при этом именно накануне проведения Церковно-народного собора в монастыре Нова Грачаница?! Лонгин говорит, что он приехал «поклониться» мощам Св. Мардария и посетить первый сербский монастырь в Америке. Действительно ли это настоящие мотивы данного визита? Каким наивным надо быть, чтобы поверить, что высокая делегация фанариотов действительно приехала поклониться мощам одного сербского святого (или, в соответствии с терминологией Фанара, — варварского), если мы знаем, что фанариоты не чтут св. Савву, которого даже после восьми веков не внесли в свой календарь?! Кажется, что мотивация и цель этого визита были совсем иные. Очевидно, что своим высокомерным визитом Елпидофор хотел намекнуть Лонгину, что он больше не может сидеть на двух стульях, а заодно хотел и «пометить свою территорию», вернее, показать, что Сербская православная церковь в Америке станет первой жертвой новых завоевании Фанара, как это произошло на территории бывш. УССР. Также он хотел обозначить для Лонгина «основные векторы» для работы на предстоящем Церковно-народном соборе и воспрепятствовать любому сопротивлению очередному разбойничеству Фанара».

Тем не менее дополнительное внимание привлекла совместная фотография.

Говорят, что картина говорит больше тысячи слов. Отличным доказательством правдивости этой поговорки является публикация портала «Борьба за веру»: «Только посмотрите, какое положение занял Елпидофор и какое у него выражение лица. На нём видна неприкрытая гордыня и высокомерие. На этой фотографии он, несомненно, создает впечатление человека, который считает себя хозяином и который имеет власть над другими. Его лицо с еле заметной злорадствующей улыбкой — это лицо завоевателя, уверенного в своей победе. Потом посмотрите на епископа Лонгина — он кажется невеселым, униженным и угрюмым, пока сбоку его неразлучный спутник и друг-иподиакон изучающее сверлит его взглядом. Его голубой пиджак почти идеально сочетается с голубым цветом бездны, поэтому кажется, будто он сошел с фрески.

А потом посмотрите только, что находится за ними, вернее, над головой Лонгина и его иподиакона — там находится фреска Страшного Суда и детали мучений грешников в аду. Над головой Лонгина видна и ужасная змея, которая как будто готовится в любой момент «высосать его глаза». Над змеей виден ангел, который толкает в ад монахов и одного епископа! Так как этот визит фанариотских разбойников произошел в понедельник после Ивана Купалы, здесь также икона св. Иоанна Крестителя, который как будто кричит за собранными епископами: «Покайтесь в своих грехах и не делайте того, что вы надумали»! Действительно, ничего не происходит случайно, и если бы участники этой зловещей встречи выбирали, где они сфотографируются, они не могли бы найти более подходящее место.

Итак, Лонгин, который недавно клялся в верности «сербству» на праздновании Видовдана, организованном Сербской народной обороной в Чикаго, теперь показывает совершенно иное лицо. С тех пор как разгорелся церковный кризис на [территории бывш. УССР], он начал как пророссийский «хардлайнер», он даже игнорировал греков и не служил вместе с ними в Неделю Православия — этот праздник он отметил только с русскими. Тогда за это он получил упрек «сверху» и после этого он пришёл защищать самопровозглашенного потомка обезьян и агента Фанара Максима Василевича на заседании Синедриона в Белграде, а теперь унизительно, как поданный, принимает фанариотов, притом в монастыре св. Саввы».

Заключение

Попытка трёх сербских епископов — Максима, Иринея и Лонгина — выделить свои епархии из состава Сербской православной церкви, предпринятая в 2020 году, закончилась провалом.

Но ни один из упомянутых владык не был отстранен от кафедр не только из-за вышеизложенной политики «переповиновения» Фанару, но также из-за отрицания автокефалии Сербской православной церкви. Если мы проанализируем их «пастырскую» деятельность, мы четко увидим, что их не интересует православное богословие, каноны и верующие, что является достаточным основанием если не для того, чтобы лишить их сана, то для того, чтобы удалить их с архиерейских кафедр.

Как мы видим из биографий трех архиереев, а это почти правило для новоизбранных в Сербской православной церкви, у них нет опыта монашеской жизни в монастыре и тем более практики исихазма. Новые архиереи больше напоминают салонных интеллектуалов, чем православных архиереев, которые, ко всему прочему, строят свой имидж на инославных основах: показывая свои фанатские увлечения каким-нибудь футбольным клубом, прыгая с парашютом, играя в рок-группах.

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