Захираддин Ибрагими
Последние публикации
История Азербайджана – это минное поле
На днях официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что кардинальных подвижек в карабахском урегулировании нет, но оптимизм, по ее словам, остается. То есть, несмотря на воинственные заявления азербайджанского президента Ильхама Алиева и его министра обороны, ничего существенного...
7 июня 2020
Проба на демократию: Азербайджан проигрывает Армении
Как уже отмечалось ранее, Нагорно-Карабахская проблема, в первую очередь усилиями самого же Баку, давно перестала быть внутренним делом Азербайджана и вышла на международную арену. Таким образом, обе страны, помимо противостояния на полях сражений, в информационном пространстве, ведут также борьбу...
27 февраля 2020
Карабахская карта властей Азербайджана и талышские верующие
Уже всем известно бесконечное множество имеющихся проблем в Азербайджане, экономические и социальные проблемы населения достигли кульминационного пика, народ находится в нищенском положении. Власти, чтобы отвести взоры населения от основных проблем, нуждаются в изменении повестки дня и время от...
7 января 2017