Как уже отмечалось ранее, Нагорно-Карабахская проблема, в первую очередь усилиями самого же Баку, давно перестала быть внутренним делом Азербайджана и вышла на международную арену. Таким образом, обе страны, помимо противостояния на полях сражений, в информационном пространстве, ведут также борьбу за свой имидж в международном сообществе. Ранее Армения по оценке уровня демократии и свободы слова, уступая Грузии, не сильно опережала Азербайджан. Но на сегодня можно смело констатировать тот факт, что Армения сильно ушла вперед, а Азербайджан при всех стартовых преимуществах стал безнадежным аутсайдером среди закавказских республик в этом отношении. Хотя подчеркнем еще раз, что у Азербайджана, как у первой мусульманской республики в мировой истории, есть большой интеллектуальный и научный потенциал для демократического развития и в этом плане страна всё же опережает те же среднеазиатские республики. И наверстать упущенное здесь можно очень быстро. И всё же вернемся к реалиям.

Иван Шилов ИА REGNUM Никол Пашинян и Ильхам Алиев

Мюнхенские дебаты Ильхама Алиева и Никола Пашиняна вокруг Нагорного Карабаха в Азербайджане были представлены как дискуссионный триумф азербайджанского президента. Справедливости ради отметим, что знанием английского Ильхам Алиев явно выделялся. Все даже позабыли о том, как трагикомично прошли парламентские выборы в Азербайджане. Несмотря на то, что оба президента не особо блистали историческими знаниями и подверглись как похвале, так и критике в своих странах, расчет Баку на смену повестки дня частично удался. Но только частично. Такие известные информационные ресурсы как The Washington Post, Foreign Policy, Deutsche Welle, Eurasia.net, также неправительственная организация Human Rights Watch всё же подпортили мёд дегтем.

24 февраля на сайте The Washington Post выходит статья под названием «В Азербайджане, запрет на поездки и фиктивные выборы», где пишется о том, как Ильхам Алиев карает и репрессирует журналистов. Редакционная коллегия The Washington Post снова затронула тему относительно расследования, проведенного в 2017 году международным журналистским консорциумом о том, как правящая элита Алиевых использовала секретный коррупционный фонд, чтобы расплачиваться с европейскими политиками, покупать предметы роскоши, отмывать деньги и иным образом обеспечивать им доходы. «В то же время Ильхам Алиев арестовывает журналистов и правозащитников, чтобы заставить их замолчать. Теперь он продолжает наказывать одного из журналистов, расследовавших его семейное богатство, Хадиджу Исмайлову, а также руководит фиктивными парламентскими выборами», — пишет The Washington Post. Редакционная коллегия американской газеты напоминает, что журналистка Хадиджа Исмайлова была освобождена в 2016 году после полуторагодичного заключения в тюрьме. Ее несправедливо посадили в тюрьму, чтобы заставить замолчать и остановить расследования о коррупции и кумовстве на высоком уровне. «Как мы уже отмечали ранее, — пишет американское издание, — она раскрыла скрытые финансовые связи в сфере телекоммуникаций, строительства, добычи золота, гостиничных услуг, услуг СМИ и авиакомпаний, которыми владеет Алиев и его семья». Более подробная информация о том, как правящая элита Алиевых разграбила страну, была раскрыта Центром по исследованию коррупции и организованной преступности в сентябре 2017 года в материале под названием «Азербайджанский ландромат». Как показало расследование, правящая элита Азербайджана осуществляла секретную схему с бюджетом в 2,9 млрд долларов, чтобы платить видным европейским деятелям, приобретать предметы роскоши и отмывать деньги через сеть непрозрачных британских компаний. Отчет показал, что по крайней мере три европейских политика, журналист, который писал материалы в поддержку режима Алиевых, и бизнесмены, которые хвалили азербайджанское правительство, были среди выгодоприобретателей. Между тем правительство Азербайджана бросило в тюрьму более 90 правозащитников, оппозиционных политиков и журналистов, в том числе Хадиджу Исмайлову. Как пишет издание, г-жа Исмайлова была освобождена с пятилетним испытательным сроком, который включал запрет на поездки за пределы страны. 6 февраля она сказала, что прошло четыре из пяти лет и законы допускают остановку по истечении половины времени. Но Верховный суд Азербайджана, несомненно, действующий по поручению Алиева, отклонил ее ходатайство об отмене запрета на поездки. Она указала, что бывшие правительственные чиновники, осужденные за растрату, были освобождены с испытательным сроком только через четыре месяца. По ее словам, суд решил, что «мое дело особенное».

(сс) Aziz Karimov Хадиджа Исмаилова

The Washington Post пишет, что автократическое правление Ильхама Алиева также было продемонстрировано 9 февраля сего года на парламентских выборах, на которых его правящая партия «Новый Азербайджан» увеличила число своих мест в парламенте из 125 человек. Выборы не проходили свободно и справедливо. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе заявила, что «ограничительное законодательство и политическая среда препятствуют подлинной конкуренции» и избирателям «не был предоставлен осмысленный выбор из-за отсутствия реальной политической дискуссии». Также во время подсчета голосов произошли «существенные процессуальные нарушения».

До выхода этого вышеуказанного материала другое независимое американское издание Eurasianet.org выдало материал под названием «Азербайджан: полиция вывозит протестующих в глушь и оставляет там». Автор статьи Джошуа Кучера пишет о том, как власти жестко разогнали митинг оппозиции, протестующей против сфальсифицированных выборов, арестовывали оппозиционных лидеров, а также выкидывали оппозиционных активистов в пустынные места далеко за чертой столицы. «Вывоз организаторов протеста из города не является чем-то новым — азербайджанские власти уже применяли этот «инструмент» во время последней акции протеста против выборов. Но тогда митингующих увозили лишь подальше от центра города», — пишет автор статьи. «Азербайджан доходит до крайностей, оставляя их в нескольких сотнях километров, — сказал Eurasianet.org Георгий Гогия, заместитель директора отдела Human Rights Watch по Европе и Центральной Азии. — Я помню, как этот метод применялся гораздо раньше — в 2012 году и позднее, но они вывозили протестующих в пригород/окраины Баку, а не в регионы».

Подытоживая статью, автор пишет следующее: «О проведении состоявшихся 9 февраля внеочередных выборов было объявлено в декабре — правящая партия тогда объяснила досрочное голосование (изначально запланированное на осень) необходимостью ускорить продвигаемую программу «реформ» в стране. Обещания провести реформы звучали настолько часто, что им поверили даже многие представители многострадальной оппозиции Азербайджана. Но то, что произошло потом, — откровенно сфальсифицированные результаты, почти не изменившийся состав парламента и усиливающееся давление на протестующих против фальсификаций голосования — вызывает всё больше вопросов по поводу того, на что рассчитывало правительство. Достаточно сказать, что всё пошло не по плану».

(сс) OSCE Parliamentary Assembly Выборы в Азербайджане 9 февраля 2020 года

Еще до Мюнхенской встречи Ильхама Алиева и Никола Пашиняна 15 февраля этого года, в этом же американском авторитетном ресурсе Eurasianet.org вышло еще две статьи.

В статье от 14 февраля «Азербайджан: полиция жестко разогнала акцию протеста после выборов» приводятся слова Акифа Гурбанова, главы бакинского Института демократических инициатив, который отметил, что фальсификации на выборах в Азербайджане носят регулярный характер, раньше люди относительно редко протестовали по этому поводу. Однако в этот раз ожидания некоторых оппозиционеров были выше в связи с относительным ослаблением ограничений против оппозиции и присутствием наблюдателей от ОБСЕ, которых не было на предыдущих парламентских выборах в 2015 году. По словам Акифа Гурбанова, повышенные ожидания обострили чувство возмущения, когда результаты голосования оказались такими же, как раньше. Люди поняли, что правительство дало им ложные обещания, поэтому они разочарованы.

В статье же от 11 февраля «Азербайджан: неожиданные выборы, обычные результаты» идут более интересные высказывания. В материале говорится о том, что на выборах 9 февраля 87 из 125 депутатов парламента сохранили свои места. Все депутатские мандаты, кроме одного, достались членам правящей партии «Новый Азербайджан» или верным правительству кандидатам. Это было совсем не то, что многие ожидали.

И действительно, когда правительство в декабре объявило о досрочных выборах, казалось, что готовились какие-то перемены: возможно, оппозиции позволят получить хотя бы небольшое число мест в парламенте или произойдут перестановки, в результате которых депутатские мандаты получат молодые, более технократичные депутаты от правящей партии.

President.az Ильхам Алиев на избирательном участке 9 февраля 2020 года

Автор статьи Джошуа Кучер отмечает следующее: «У правительства Азербайджана более чем достаточно причин для перемен: экономика стагнирует, недовольство народа растет. В соседнем вражеском государстве — Армении — пришло к власти новое, относительно демократическое правительство, создав риск того, что конфликт между этими двумя странами будет выглядеть как противостояние диктатуры с демократией, в рамках которого симпатии международного сообщества будут, естественно, на стороне последней».

«Вчерашние выборы показали, что это правительство не намерено меняться или идти на реформы, — написал на своей странице в Facebook Тургут Гамбар, один из множества молодых независимых кандидатов, которые оживили своим участием предвыборную кампанию, но в итоге все до одного проиграли. — Зачем они провели досрочные выборы? Они сверху донизу поставили тех же людей».

Одним примечательным исключением стало избрание в парламент Эркина Гадирли, члена оппозиционной партии РЕАЛ. Лидер РЕАЛ Ильгар Мамедов провел пять лет в тюрьме по политически мотивированным обвинениям, и ему не позволили участвовать в этих выборах. Но данная партия является наименее антиправительственной из истинно оппозиционных партий, и Гадирли, выступая на пресс-конференции после своего избрания, высказал мнение, что власти хотели, чтобы он прошел в парламент.

Оглядываясь назад, создается впечатление, что досрочные выборы были организованы просто для того, чтобы у оппозиции было мало времени на подготовку, сказал азербайджанский аналитик Алтай Геюшев, который сейчас живет и работает в Берлине. И фиктивное голосование лишь «глубоко подорвет» позицию Азербайджана на международном уровне, добавил он.

President.az Национальное собрание Азербайджана

«Правительство Азербайджана утратило моральное право называть Нагорный Карабах частью Азербайджана, — сказал он Eurasianet.org — Никто в международном сообществе не отнесется благосклонно к идее о том, что армяне Карабаха должны принять иго авторитарного и коррумпированного Азербайджана».

И неслучайно, что опять-таки после встречи Алиева и Пашиняна в Мюнхене, 18 февраля в Foreign Policy выходит статья «Сделай Армению снова зеленой» под авторством известной журналистки Ариель Софии Барди, которая пишет также на Columbia Journalism Review, The Guardian, Huff Post, BBC, Slate, The Atlantic, Al Jazeera, BuzzFeed, VICE и др. Хотя статья посвящена озеленению Армении, но наше внимание привлекло другое, а именно эта ее цитата: «В 1988 году в соседнем Нагорном Карабахе, самопровозглашенной автономной области, исторически армянской, но под азербайджанским контролем , разгорелась шестилетняя война с Азербайджаном». То есть, как видим, на страницах этого авторитетного американского журнала Нагорный Карабах декларируется как армянский.

Исходя из той малой части антиалиевского информационного потока, мы можем согласиться с мнением азербайджанских аналитиков о том, что международное сообщество в нагорно-карабахском вопросе на армянской стороне. Позиции Армении на международной арене укрепляются и тем, что там государство продемонстрировало то, что неподсудных в стране нет.

President.az Ильхам Алиев и Никол Пашинян в Мюнхене

В столице Армении Ереване 25 февраля в один день перед судом предстали сразу два бывших президента страны Серж Саргсян и Роберт Кочарян. Мы не будем уходить в детали, так как нашей целью является не расследование их дел, а сам факт. На сайте немецкой международной общественной телерадиокомпании Deutsche Welle вышла статья по этому поводу под названием «В Армении судят двух экс-президентов: как и почему это происходит». К арестам и судам над бывшими министрами и генералами в стране уже привыкли. Но мало кто верил, что правосудие настигнет бывших глав государства. «То, что в один день перед судом предстали сразу два бывших президента одной страны — случай действительно уникальный», — сказал в беседе с Deutsche Welle член Палаты адвокатов Армении Давид Сандухчян.

Подытоживая, скажем, что позиционирование Армении как страны, где действительно идут реформы и где даже президенты не смогут избежать ответственности, если нарушат закон, на фоне грубо сфальсифицированных парламентских выборов в Азербайджане, ставит армянское государство в более выгодное положение на международной арене. Кроме этого, попирание самых элементарных культурных прав таких крупных автохтонных народов, как талышей, лезгин, татов, также и др. в Азербайджане, и информационное освещение Арменией этих проблем на международной арене также ставит армян на более выигрышные позиции. И, по всей видимости, несмотря ни на что, власти в Азербайджане даже и не думают что-то менять в своей политике и видении на будущее. Такое поведение азербайджанского руководства только приближает начало процесса по признанию Нагорно-Карабахской Республики как независимого государства.