Баку, 7 января, 2017, 13:59 — ИА Регнум.



ИА REGNUM Нагорный карабах

Уже всем известно бесконечное множество имеющихся проблем в Азербайджане, экономические и социальные проблемы населения достигли кульминационного пика, народ находится в нищенском положении. Власти, чтобы отвести взоры населения от основных проблем, нуждаются в изменении повестки дня и время от времени прибегают к разного рода выходкам.

Одним из тактических ходов данной стратегии является эскалация конфликта на линии карабахского фронта и начало боевых действий. В это время власти, подключая все средства агитации, достигают эйфории патриотизма в обществе, за счёт чего решают свои тактические задачи, а также стратегическую задачу — продолжительности жизни клановой власти. И даже огромное количество верующей массы, которая вообще-то не обманывается большинством ходов властей, поддаётся на эту эйфорию лжепатриотизма, настраивается на нужную властям волну. Хотя и после таких тактических ходов, и вообще на протяжении всех этих лет, главной вечно репрессирующейся властями частью общества являются верующие. Против верующих власти прибегают к самым грязным приёмам, даже к террору. К сожалению, и талышские верующие не являются исключением и тоже поддаются на эти уловки властей. Тогда как данные власти растаптывают все национальные права талышского народа и даже большинство организаций и партий, которые представляют себя в виде оппозиции к нынешним властям, в этом вопросе полностью солидарны с властями.

Тогда в чём причина нашего подчинения этим ложным стереотипам? Патриотизм ли? Но о каком патриотизме можно говорить, если на этой «родине» растаптываются наши элементарные национальные права? Я не хочу по одному перечислять вражеские шаги азербайджанских властей в отношении талышского народа и «оппозиции», потому что они всем известны и список настолько длинный, что сделать это в рамках одной статьи невозможно.

Исламское единство? Я ещё раз сделаю акцент на том, что нынешняя власть и «оппозиция» более всего в своей политике били по вере и верующим и на самом деле — именно религиозное сообщество считают своим заклятым врагом номер один. С другой стороны, почему же мы упрекаем армянскую сторону за то, что она защищает свой выбор самоопределения и свободы и не хочет надеть на себя ошейник деспотичной и диктаторской клановой власти, а также заряжённого фашизмом общества? Разве это справедливый подход? А если взглянуть с другой призмы, то в идущем в регионе противостоянии между Россией — Ираном — Ираком — Сирией — Хизбуллахом — Йеменом и поддерживающими их силами с одной стороны, и Турцией — Саудовской Аравией — Катаром — княжествами Персидского залива и другими — с противоположной стороны, армяне стоят на той стороне противоборства, что и мы, а азербайджанские власти и «оппозиция» на противоположной, на стороне деструктивных сил, которые превратили регион в море крови, поддерживая терроризм. То есть, прямо и косвенно, получается, что армяне наши союзники в этом противоборстве, а азербайджанские власти противники.

Если вы не забыли, то четырёхдневная апрельская война началась после требований политического руководства Турции, сразу же после того, как турецкие истребители в сирийском воздушном пространстве подло сбили российский бомбардировщик. И начало боевых действий, как со стороны России, так и со стороны Ирана, сразу же было названо провокацией. Из анализа происходящих событий становится ясно, что мы — представители талышского народа и, главное, верующие, не должны поддаваться ложным чувствам, обманываться ложными стереотипами, должны быть хладнокровными, поступать разумно, чтобы своим невежеством невзначай не лить воду на мельницу врага и косвенно не оказаться на той стороне противоборства, с которой по всей линии фронта сражаются наши братья — против международного империализма и его прислуги, против безбожных и безверных террористов, чтобы враги не смогли нас использовать в своих грязных целях.

А карабахская проблема все эти годы «независимости» была не чем иным, как политической картой, которая использовалась силами внутри Азербайджана, которые рвались к власти или же хотели удержать её в руках. К сожалению, некоторые верующие тоже заразились этой «модой» и стали участниками данной игры, неосознанно прислуживая продлению жизни клановой власти.