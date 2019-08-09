Юрий Солозобов
Последние публикации
Киргизия: слабая власть плюс сомализация всей страны
Сегодня Киргизию с горечью называют островом невезения. Печально шутят, что иногда история революции повторяется трижды: первый раз — в виде российской трагедии, второй — в виде украинского фарса, а третий — в Бишкеке. Очередное силовое противостояние между очередными бывшим и действующим...
9 августа 2019
Демография ставит крест на Украине, возвышая Азербайджан и Узбекистан
Продолжаем цикл статей, посвященных анализу постсоветского пространства. Эта работа будет посвящена такому важному индикатору как численность населения. Общая численность населения — это один из интегральных показателей развития государства. К примеру, большое и растущее население можно...
20 мая 2019
Россия — в кольце друзей или врагов?
Популярной темой в мировых СМИ является дискуссия о роли России в мире и о российском влиянии на другие страны. Одни, как глава российского МИД, говорят о возрастании российского влияния. Другие, как эксперты на Западе, пишут об уменьшении роли Москвы. Все эти полярные дискуссии объединяет лишь...
22 апреля 2019
Как нам изучать бывшие постсоветские страны
Ранее мы писали статью о том, насколько порочна и неверна действующая методика изучения стран Туркестана, основанная на приоритете рисков и угроз. Однако есть закономерный вопрос, а как вообще изучать постсоветские страны и надо ли это делать? Читайте также: Конфликты и риски в Средней Азии: новый...
17 января 2019
Российско-казахстанские отношения на современном этапе. Часть 3
Продолжение. Начало: Российско-казахстанские отношения на современном этапе. Часть 1 Российско-казахстанские отношения на современном этапе. Часть 2 7. Отношения в военной сфере Немаловажными являются взаимоотношения представителей военных ведомств Казахстана и России. Разумеется, кроме военных...
10 декабря 2018
Российско-казахстанские отношения на современном этапе. Часть 2
Продолжение. Первая часть доклада: Российско-казахстанские отношения на современном этапе. Часть 1 6. Экономические отношения Экономические отношения между Россией и Казахстаном чаще всего удостаиваются внимания. Но, как ни парадоксально звучит, именно экономика двусторонних отношений анализируется...
10 декабря 2018
Российско-казахстанские отношения на современном этапе. Часть 1
Этот обзор современного состояния сотрудничества России и Казахстана базируется на анализе различных аспектов: политического, экономического, военного, медийного, культурного и др. Также приводится список основных проблем во взаимоотношениях двух стран и список тех факторов, которые эти...
9 декабря 2018
Конфликты и риски в Средней Азии: новый взгляд
Новый взгляд на Центрально-Азиатский регион Политический анализ и регионоведение имеют сегодня существенный методологический дефект. Они делают постоянный упор на анализ рисков и связанные с ними негативные сценарии развития ситуации в изучаемых странах. Понятно, что апокалиптический сценарий...
17 мая 2016