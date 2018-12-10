Прибыло из Казахстана в Россию Прибыло всего в Россию Доля прибывших из Казахстана в общем потоке, % Убыло из России в Казахстан Убыло всего из России Доля убывших в Казахстан в общем потоке, % 1997 235903 597651 39,5 25364 232987 10,9 1998 209880 513551 40,9 26672 213377 12,5 1999 138521 379726 36,5 25037 214963 11,6 2000 124903 359330 34,8 17913 145720 12,3 2001 65226 193450 33,7 15186 121166 12,5 2002 55706 184612 30,2 13939 106685 13,1 2003 29552 129144 22,9 14017 94018 14,9 2004 40150 119157 33,7 12504 79795 15,7 2005 51945 177230 29,3 12437 69798 17,8 2006 38606 186380 20,7 11948 54061 22,1 2007 40258 286956 14,0 10211 47013 21,7 2008 39964 281614 14,2 7483 39508 18,9 2009 38830 279907 13,9 7232 32458 22,3 2010 27862 191656 14,5 7329 33578 21,8 2011 36474 356535 10,2 6176 36774 16,8 2012 45506 417681 10,9 8843 122751 7,2 2013 51958 482241 10,8 11802 186382 6,3 2014 59142 590824 10,0 18328 310496 5,9 2015 65750 598617 11,0 30983 353233 8,8 Всего за 1997−20015 1396136 6326262 22,1 283404 2494763 11,4 Отметим, что казахстанские данные не совпадают с российскими в несколько раз — как по приезду, так и по отъезду, что весьма существенно. На наш взгляд, профильным ведомствам двух стран пора навести порядок в этом вопросе. По казахстанским данным, эмиграция в Россию — это от 82 до 91% всех выезжающих из Казахстана, а иммиграция из России составляет 17−24% от всех въезжающих в Казахстан. Эмиграция сильно зависит от социально-экономической ситуации в стране. Сейчас, когда в Казахстане кризисная ситуация, разница между въездом и выездом составляет практически 10 раз, а раньше была 3,5. Таблица 9.4.2. Казахстанско-российская миграция по данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики РК Прибыло из России Всего прибыло Доля прибывших из России в общем потоке, % Убыло в Россию Всего убыло Доля убывших в Россию в общем потоке, % 2009 8939 41511 21,5 30086 33985 88,5 2010 8239 42057 19,6 23499 26541 88,5 2011 6629 38016 17,4 29850 32920 90,7 2012 4935 28296 17,4 26998 29722 90,8 2013 4278 24105 17,7 20839 24384 85,5 2014 3711 16784 22,1 23859 28946 82,4 2015 3905 16581 23,6 25682 30047 85,5 Что касается казахстанцев в России, то их намного больше. Как минимум 150 тысяч казахстанцев проживает в России постоянно, а еще более 350 тысяч живет там по несколько месяцев в году. 9.4. Трудовая миграция С 2012 года Казахстан находится в едином рынке труда ЕЭП, а с 2015 года — ЕАЭС. Казахстанцы едут работать в другие страны ЕАЭС, и в Казахстан приезжают граждане этих стран. Из стран ЕАЭС в Казахстан приезжает на работу до 25 тысяч человек в год. Надо брать во внимание то, что есть еще люди, которые постоянно проживают на территории страны, и они тут не учитываются. На первом месте среди приезжающих граждане России, на втором — Армении, на третьем — Киргизии. Таблица 9.4.1. Количество граждан стран ЕАЭС и России, въезжающих в Казахстан для работы (Евразийская экономическая комиссия. Сведения о численности трудящихся) Год Количество из стран ЕАЭС Количество из России 2012 7458 7041 2013 8409 7634 2014 10 340 8672 2015 16 349 12 529 2016 25 417 19 371 2017 10 185 4650 Надо отметить, что казахстанцев которые едут в другие страны ЕАЭС работать, гораздо больше. Едут они в 90% случаев именно в Россию. Как видно по статистике, с 2012 года по 2017 количество выросло в 2,5 раза. И, по всей видимости, в 2018 году их число достигнет 100 000 человек, что в три раза больше, чем в 2012 году. Таблица 9.4.2. Количество граждан Казахстана, въезжающих в Россию для работы (Евразийская экономическая комиссия. Сведения о численности трудящихся) Год Количество 2012 34135 2013 53385 2014 58744 2015 70003 2016 71600 2017 88202 6 месяцев 2018 года 50121 Увеличение количества работающих в России казахстанцев дополнительно подтверждается также и объемом переводов из России — с 2011 года по 2017 год они выросли с 443 миллионов долларов до 709 миллионов. И это несмотря на девальвацию российского рубля. Рост в два с лишним раза виден как по количеству работающих, так и по объему переводов. Таблица 9.4.3. Трансграничные переводы физических лиц (Платежный баланс и внешний долг РК за 2010−2018 годы) Год Из России в Казахстан Из Казахстана в Россию 2010 308,2 684,8 2011 443,1 905,7 2012 460,7 1107,4 2013 561,0 1241,0 2014 577,0 1387,0 2015 514,0 1596,0 2016 559,3 1175,5 2017 709,4 1469,4 6 месяцев 2018 180,9 275,4 Помимо просто выезжающих на работу, есть еще казахстанцы, которые остаются в России, чтобы получить разрешение на временное пребывание и вид на жительство. То есть помимо примерно 100 тысяч граждан, которые выезжают работать, есть еще около 60 тысяч временно проживающих и 33 тысяч имеющих вид на жительство. Это дает около 190−200 тысяч казахстанцев, которые находятся на трудовом рынке России значительное время. Таблица 9.4.4. Миграционные показатели казахстанцев в России (МВД РФ. Статистические сведения по миграционной ситуации в Российской Федерации за 12 месяцев 2016 года с распределением и регионам. 30.01.2017, МВД РФ. Отдельные показатели миграционной ситуации в Российской Федерации за январь-декабрь 2017 года с распределением по странам и регионам. 29.01.2018, МВД РФ. Отдельные показатели миграционной ситуации в Российской Федерации за январь — июнь 2018 года с распределением по странам и регионам. 17.07. 2018) Показатель 2016 2017 6 месяцев 2018 545676 587728 296981 62457 65702 30038 42145 45317 19429 64281 59592 57152 14239 13553 6416 28915 32776 33582 37837 40718 21266 По данным МВД РФ Что такое 200 тысяч работающих граждан для Казахстана? Во всей горнодобывающей промышленности страны сейчас работает 247 тысяч человек, в финансовой и страховой деятельности задействовано всего 182 тысячи человек. Количество наемных работников в Западно-Казахстанской области — 201 тысяча человек, а в Кзыл-Ординской области — 219 тысяч человек. Так что это достаточно большое количество людей. И это большой миграционный феномен, который нуждается в дополнительном изучении. Kremlin.ru Владимир Жириновский 10. Межэлитные взаимоотношения Немаловажным фактором в отношениях двух стран всегда является связь их элит. Конечно, прошли уже времена, когда один человек (Олег Сосковец) мог быть последовательно первым заместителем премьер-министра Казахстана, а через год — первым заместителем председателя правительства России, но, тем не менее, элитные связи еще остались. В первую очередь, это, конечно, уроженцы каждой из стран, которые добились успеха в другой стране: В Казахстане это, к примеру, вице-премьер Аскар Жумагалиев и бывший секретарь Совета безопасности Владимир Жумаканов. В России представительство видных деятелей, родившихся на территории современного Казахстана, гораздо выше. Причем они есть во всех сферах. В политике можно отметить Владимир Жириновского, Наталью Тимакову, Александра Дрозденко, Руслана Аушева, Раушан Канапьянову, Сергея Бабурина, Александра Буксмана и др. В бизнесе это Герман Греф, Аркадий Волож, Василий Анисимов, Гульжан Молдажанова, Игорь Ким, Михаил Гуцериев, Виктор Лоренц. Во-вторых, это владение активами на территории другого государства: В Казахстане владеют активами следующие российские миллиардеры и мультимиллионеры (Шибутов М.М. Чем владеют в Казахстане российские миллиардеры. 17.03.2012): Алексей Мордашов, Вагит Алекперов, Леонид Федун, Андрей Мельниченко, Михаил Фридман, Петр Авен, Герман Хан, Алексей Кузьмичев, Олег Дерипаска, Александр Несис, Александр Мамут, Игорь Алтушкин, Роман Абрамович. Правда, казахстанское руководство не всегда пользуется ими как возможными посредниками при переговорах с российской элитой. В России имели или еще имеют активы, следующие казахстанские миллиардеры и мультимиллионеры: Василий Розинов, Булат Утемуратов, Айдан Карибжанов, Кенес Ракишев, Анатолий Балушкин. Возможно, активами на территории России обзаведется еще и Кайрат Боранбаев, намеревающийся купить ряд сетей McDonald’s в регионах России. Отметим еще Тимура Кулибаева как члена совета директоров ОАО «Газпром» — это еще не лоббистский актив, но, тем не менее, весомая должность. На первый взгляд, связи находятся на хорошем уровне. Если взять Казахстан, то в совет иностранных инвесторов при президенте входят следующие российские бизнесмены и управленцы (Члены совета иностранных инвесторов с иностранной стороны): Финогенов Игорь Валентинович. Президент АО «Полиметалл Управляющая Компания». Советник президента Торгово-промышленной палаты Российской Федерации. Бельянинов Андрей Юрьевич. Председатель правления Евразийского банка развития. Алекперов Вагит Юсуфович. Президент ОАО «ЛУКОЙЛ». Дерипаска Олег Владимирович. Генеральный директор ОК «РУСАЛ». Греф Герман Оскарович. Президент, председатель правления ОАО «Сбербанк Россия». Но если брать целиком российско-казахстанские отношения, то ситуация со связями элит медленно, но верно ухудшается. В первую очередь, из-за физического ухода с политической сцены представителей элиты, чье начало карьеры пришлось на времена СССР. В настоящее время пути элит двух стран расходятся в силу малого количества совместных проектов и того, что образование представители семей казахстанской элиты в основном получают в США и Западной Европе. Также дополнительной проблемой является то, что приоритетной страной в СНГ для российской элиты является Украина, то ли по причине такой уверенности в геополитических построениях Збигнева Бжезинского, то ли по причине актуальности знаменитой поговорки «в России есть три исторических периода — допетровский, послепетровский и днепропетровский». В целом, необходимо прилагать постоянные усилия для сближения элит России и Казахстана, для усиления взаимопонимания задач стратегического развития. Цитата из к/ф «Один народ. Одна страна. Одна судьба». Реж. Игорь Стеколенко. 2016. Казахстан Алма-Ата. Сентябрь 1941 года 11. Что способствует казахстано-российским отношениям? Способствуют казахстано-российским отношениям следующие факторы: Географическое расположение — это и протяженная граница и необходимость использовать соседа для транзита;

Старые советские связи экономики — это касается как поставок с одного предприятия на другое, так и различных транспортных коридоров;

Этнокультурные связи — за счет сходного этнического состава и наличие общности культуры;

Общее языковое и медийное пространство — это владение русским языком и связи через СМИ и социальные сети;

Интеграционные объединения и общие рынки, которые усилили экономическое взаимодействие, а также взаимную миграцию. Особенно важен общий рынок труда;

Военное союзничество, очень важное для обеих стран;

Взаимные инвестиции, причем в стратегические отрасли экономики;

Сходство политического строя и ценностей, как на уровне политической риторики, так и уровне реалий политического класса обеих стран;

Прямые контакты между гражданами обеих стран, туризм, образовательные программы;

Взаимная транспортная зависимость;

Большое количество совместных предприятий, налаженные экономические торговые связи;

Большая симпатия по отношению к России со стороны народа Казахстана, хорошее отношение к Казахстану со стороны народа России. 12. Что мешает казахстанско-российским отношениям? В отношениях России и Казахстана накопилось определенное недопонимание. На наш взгляд, главной причиной является разрыв политической и экспертной коммуникации. Это значит, что в Казахстане перестали понимать, чего хочет Россия, а в России видят Казахстан исключительно в медийной оптике российских СМИ. Проще говоря, взаимная повестка дня определяется наиболее «желтыми» новостями, а системной аналитической работы во власти и мониторинга социально-политической обстановки в странах-соседях не ведется. И это происходит при отличных отношениях лидеров двух стран, при постоянно растущем товарообороте и успешной приграничной торговле, при положительной настроенности русских и казахов друг к другу. В итоге усиливается риск спонтанного кризиса из-за простого непонимания друг друга, которое за счет медийной истерики перерастет во что-то серьезное. Мешают казахстанско-российским отношениям также следующие значимые факторы: невысокая эффективность выполнения принятых соглашений. К примеру, Россия не соблюдает соглашения по доступу к своему рынку казахстанских производителей, используя неофициальный запрет на импорт казахстанского алкоголя и введя 75 пунктов фитосанитарного и ветеринарного контроля на границе с Казахстаном. С другой стороны, Казахстан осуществляет реэкспорт различных продовольственных товаров из третьих стран в Россию;

коррупция и лоббизм финансово-промышленных группировок;

стремление к изоляции собственного рынка и импортозамещению;

несогласованные санкции в отношении третьих стран со стороны России, о которых другие члены ЕАЭС узнают пост-фактум;

завязка на личностные отношения глав государств, а не на горизонтальные связи элиты в целом;

конкуренция на рынке сырья и полуфабрикатов;

объективная разница в масштабах стран и стратегических приоритетов;

слабая погруженность в дела соседа и низкая информированность о реальном положении дел;

отсутствие темы «евразийской интеграции» как приоритетной в политической и медийной повестке России;

нежелание России становиться региональной державой — прослеживается четкий приоритет на активные действия в дальнем зарубежье;

неумение России постоянно поддерживать некоторые интеграционные форматы;

соблазн «простых решений» — использование ультра-патриотической риторики вместо выстраивания надежных союзнических отношений. ИА REGNUM «Бессмертный полк» в Казахстане Выводы Элитам России и Казахстана надо четко понимать стратегическую ценность взаимных союзнических отношений. По территории Казахстана проходят ключевые для России транзитные магистрали, связывающие Китай и Евросоюз. Казахстан является узким «бутылочным горлышком» для реализации проектов Великого шелкового пути. Сухопутную границу в 7,5 тысячи километров закрыть практически невозможно — такая граница должна быть только границей мира. Общее военное пространство России и Казахстана, активное участие в ОДКБ и Объединённой системе ПВО также крайне важно для стратегической безопасности самой России. Более того, сегодня Казахстан является не ставкой во внешнеполитической игре, а фактором внутренней этно‑ и геополитики России и даже ее территориальной целостности. Казахстан находится в том важнейшем коммуникационном средоточии, которое связывает Россию сибирскую и Россию европейскую, поэтому дестабилизация Казахстана может расколоть России надвое. В свою очередь, для Казахстана российское направление — основной транзитный путь, через который идет 75% экспорта. Россия не только обеспечивает Казахстану выход из «геополитического мешка», но и ставится важным фактором неколониального проекта развития в формате ЕАЭС, обеспечивает культурный и языковый интерфейс для связи с глобальным миром. Тесные политические, экономические и культурные связи с Россией гарантируют стабильность Казахстана, позволяют более уверенно разговаривать с мировыми центрами силы, такими как КНР и США. Кроме того, необходимо сказать и о следующем. Взаимоотношения России с Казахстаном имеют долгосрочный стратегический характер и являются наиболее продвинутыми и развитыми среди всех стран СНГ. К сожалению, далеко не все в России знают о достигнутом уровне сотрудничества, в отличие от Казахстана. Текущие взаимоотношения слабо освещены в масс-медиа и являются частным достоянием, в основном в малочисленной среде узких специалистов. Между тем, приоритетное медийное освещение стратегического союзничества двух стран должно четко проговариваться при всех контактах — от президентского уровня до регионального. Главной проблемой взаимоотношений в настоящий момент являются слабые коммуникации между странами, что не позволяет видеть новые ниши для развития перспективного сотрудничества. Диалог России и Казахстана необходимо подкреплять кадрово и организационно, в том числе путем подготовки и переподготовки руководящего персонала по новым специальностям «евразийские исследования», «россиеведение» и «казахстановедение» в президентских академиях государственного управления обеих стран. Предварительно необходимо подготовить необходимый объем исследований — доклады, монографии, учебники, справочники и т.д. В дальнейшем объем двухстороннего сотрудничества будет усложняться за счет новых форм сотрудничества — в научно-технической сфере, цифровизации, перестройки аграрного сектора и проч., а также при реализации совместных социальных программ. Новое качество отношениям России и Казахстана придаст вхождение в диалог новых игроков, таких как ЕС и КНР. К примеру, инфраструктурное и промышленное развитие наших стран кардинально изменится, если будет полностью построена автодорога «Западная Европа — Западный Китай» или будет реализован ряд частно-государственных проектов, таких как трасса «Меридиан». Новый импульс двухстороннему сотрудничеству придаст последовательная реализация инициатив по евразийской интеграции, ранее выдвинутых президентами России и Казахстана, формирования общих бизнес-структур: Евразийского конгресса промышленников и предпринимателей и Евразийской торгово-промышленной палаты (для приоритетной поддержки малого и среднего бизнеса), формирование Евразийской общественной палаты, создание Евразийского телеканала и т.п. Все эти факторы необходимо учитывать лицам, принимающим решения. Эти факторы должны удерживать их от необдуманных поступков, резких движений и даже простой небрежности в двухсторонних отношениях. Для того чтобы отношения между Казахстаном и Россией оставались стабильно союзническими, а не повторили печальный путь российско-украинских «братских связей», необходимо постоянно прилагать усилия. Нельзя оставлять все на самотек или полагаться на ежемесячные контакты лидеров двух стран и формальную деятельность министерств и ведомств. «Интеграция — слишком важное дело, чтобы доверять его только чиновникам и политикам», — как не раз говорил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.