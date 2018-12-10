Российско-казахстанские отношения на современном этапе. Часть 3
Продолжение. Начало: Российско-казахстанские отношения на современном этапе. Часть 1 Российско-казахстанские отношения на современном этапе. Часть 2
7. Отношения в военной сфере
Немаловажными являются взаимоотношения представителей военных ведомств Казахстана и России. Разумеется, кроме военных контактов есть еще и сотрудничество спецслужб, но эта деликатная тема находится вне рассмотрения данного доклада.
7.1. Военное сотрудничество
Военное сотрудничество Казахстана и России развивается по следующим направлениям:
- военное образование;
- закупка вооружения, боеприпасов и комплектующих к нему (в последние годы закупки идут не только в рамках платы Казахстану от России за полигоны, но и сверх нее — уже за отдельные деньги);
- военно-техническое сотрудничество в целом;
- членство в ОДКБ и формирование коллективных сил;
- общая система ПВО (о ней отдельно);
- взаимодействие на уровне штабов;
- совместные учения.
Основные документы, определяющие военное сотрудничество, это:
- Договор между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о военном сотрудничестве (Москва, 28 марта 1994 г.);
- Договор между Республикой Казахстан и Российской Федерацией о сотрудничестве в охране внешних границ (Москва, 21 октября 1994 года);
- Меморандум между Республикой Казахстан и Российской Федерацией о дальнейшем развитии сотрудничества по вопросам обеспечения функционирования комплекса «Байконур» (г. Астана, 9 января 2004 года);
- Договор между правительством Республики Казахстан и правительством Российской Федерации об аренде объектов и боевых полей 929 Государственного летно-испытательного центра Российской Федерации, расположенных на территории Республики Казахстан (Москва, 18 октября 1996 г.) (с изменениями и дополнениями по состоянию
); на 25.11.2005 г.
- Договор между правительством Российской Федерации и правительством Республики Казахстан об аренде испытательного полигона Эмба (5580 база обеспечения испытательных работ) (Москва, 18 октября 1996 года) (с изменениями и дополнениями
); от 25.11.2005 г.
- Договор между правительством Российской Федерации и правительством Республики Казахстан об аренде испытательного полигона Сары-Шаган (Москва, 18 октября 1996 г.) (с изменениями и дополнениями по состоянию
); на 25.11.2005 г.
- Договор между Республикой Казахстан и Российской Федерацией о военно-техническом сотрудничестве (Москва, 24 декабря 2013 года);
- Соглашение между Республикой Казахстан и Российской Федерацией о создании Единой региональной системы противовоздушной обороны Республики Казахстан и Российской Федерации (Астана, 30 декабря 2013 года).
7.2. Российские военные объекты в Казахстане
До распада СССР на территории Казахстана находились восемь крупных испытательных полигонов, занимавших более 7% территории КазССР. В начале 90-х годов ХХ столетия два полигона были закрыты. Условия использования Россией оставшихся военных научно-исследовательских и испытательных полигонов были оговорены различными двусторонними соглашениями (как правило, за объекты платят арендную плату, также Россия продает вооружение и военную технику Казахстану по внутрироссийским ценам). Сейчас в Казахстане функционируют следующие полигоны (общей площадью несколько миллионов гектаров):
- Полигон Сары-Шаган на озере Балхаш и отдельный радиотехнический узел 3-й отдельной армии ракетно-космической обороны Космических войск ВС России (объект «Балхаш-9»). Узел входит в единую систему предупреждения о ракетном нападении, а также осуществляет фиксирование технических параметров испытываемых на полигоне Сары-Шаган боевых ракетных комплексов.
- Космодром Байконур в Кзыл-Ординской области и 171 авиационная комендатура в Караганде (предназначена для тылового обеспечения и управления поисково-эвакуационными работами при запусках и посадках космических аппаратов с космодрома Байконур).
- Полигон Тайсоган в Атырауской области — государственный летный испытательный центр (ГЛИЦ) №669.
- Объекты 4-го Государственного центрального полигона в Западно-Казахстанской области.
- Объекты 929-го Государственного летно-испытательного центра в Атырауской и Западно-Казахстанской области.
В 2016 году полигон Эмба, расположенный на территориях Атырауской и Актюбинской областей, был закрыт, а его земельная площадь была передана Казахстану.
Эти полигоны используются для испытаний стоящей с 1995 г. на боевом дежурстве российской системы противоракетной обороны А-135, для чего создана так называемая «Южная трасса», включающая в себя полигоны Капустин Яр, Тюра-Там (Байконур), Сары-Шаган и полигон Кура на Камчатке. На полигоне Сары-Шаган также находятся радиолокационные станции, входящие в российскую систему предупреждения о ракетном нападении. Так как РВСН является ключевым фактором безопасности России, то важность «Южной трассы» нельзя недооценивать.
7.3. Общая система ПВО
В 2013 году Казахстана и Россия создали Единую систему ПВО — то есть Единую региональную систему противовоздушной обороны Республики Казахстан и Российской Федерации, которая является составной частью объединенной системы противовоздушной обороны государств-участников Содружества независимых государств.
На Единую региональную систему противовоздушной обороны Республики Казахстан и Российской Федерации в мирное время возлагается решение следующих задач:
- непрерывное ведение радиотехнической, радиолокационной разведки и радиоразведки, своевременное вскрытие подготовки и начала воздушного нападения противника;
- охрана и защита воздушного пространства на стыках государственных границ сторон;
- контроль за соблюдением порядка использования воздушного пространства сторон в регионе;
- принуждение воздушных судов, выполняющих полеты с нарушением установленных правил, к прекращению нарушений или пресечение таких полетов;
- оповещение войск (сил) вооруженных сил сторон о пролетах разведывательных космических средств и выдача в сетях оповещения информации о воздушной обстановке;
- осуществление радиолокационного контроля воздушного пространства и передача органам организации воздушного движения сторон в Центрально-Азиатском регионе коллективной безопасности данных о движении воздушных судов и других воздушных объектов в случаях, предусмотренных правилами использования воздушного пространства сторон, а также оказание помощи воздушным судам в случае возникновения в полете форс-мажорных обстоятельств.
Местонахождение командования Единой региональной системы противовоздушной обороны Республики Казахстан и Российской Федерации — Республика Казахстан, г. Алма-Ата.
7.4. Покупка оружия
Несмотря на то, что Казахстан обладал довольно большими запасами вооружений и военной техники, оставшейся после СССР, страна нуждается в новой военной технике, которую не может произвести сама. Основной продавец новой техники — это Россия. Обратим внимание на то, что по большей части закупки шли в рамках платы за военные полигоны, либо по внутрироссийским ценам, что делало их выгодными для Казахстана. Однако в последнее время ряд закупок нового вооружения производится вне данной схемы.
В настоящее время наиболее крупным заказом на поставки военной техники из России в Казахстан является закупка 36 истребителей Су-30СМ, которая продолжается с 2015 и до 2020 года. Официально заключены контракты на поставку 23 самолетов (Подписан контракт на закупку Казахстаном еще восьми истребителей Су-30СМ. 22.05.2018).
Ниже приведены данные Стокгольмского института исследования проблем мира по продаже Россией военной техники в Казахстан с 1991 по 2017 год (SIPRI. Trade registers).
Таблица
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Продавец
Кол-во заказанных единиц
Обозначение вооружения
Описание вооружения
Год заказа
Год (ы) поставок
Кол-во поставляемого вооружения
Комментарии
13
1995
1996−2000
13
12
1995
1995
12
14
1995
1997
14
14
1995
1999−2001
14
36
1998
2000
36
1
1998
2000
1
1
1998
2000
1
3
2002
2002
3
14
2002
2004−2007
14
14
2003
2004−2005
14
18
2006
2008
18
1
2006
2008
1
3
2007
2008−2009
3
79
2007
2007−2010
79
12
2007
2009−2012
12
2
2007
2010
2
400
2009
120
2010
2011
40
10
2010
2011−2013
10
44
2010
2011−2012
44
40
2010
30
2010
2
2010
21
2010
2011−2012
21
3
2010
2011
3
17
2011
2012
17
30
2012
90
2012
10
2013
По данным Стокгольмского института исследования проблем мира
8. Медийные взаимоотношения
Сразу отметим, что российские СМИ намного мощнее казахстанских (разница в размере рекламного рынка практически 40−50 раз), поэтому надо говорить о преобладающем влиянии российских СМИ на Казахстан, а никак не о равноправном влиянии. Медийное воздействие России на Казахстан идет по следующим каналам:
- чтение российских СМИ в интернете, просмотр видеоконтента в интернете;
- просмотр российских телеканалов в пакетах кабельных и спутниковых каналах;
- просмотр контента российских телеканалов, закупленного и транслируемого казахстанскими телеканалами;
- рерайт и цитирование российских СМИ о ситуации как в России, так и в СНГ и дальнем зарубежье. Последнее особенно важно для казахстанских СМИ, так как у них нет полноценных корреспондентских пунктов и нет переводчиков, которые бы на постоянной основе переводили бы мировую прессу, то есть Казахстан смотрит на другие страны преимущественно российскими глазами;
- наличие в Казахстане франшиз российских изданий со смешанным контентом — «Комсомольская правда», «Аргументы и факты», «Московский комсомолец» и др.;
- наличие в России нескольких СМИ, которые занимаются сугубо евразийской тематикой и в том числе освещают ситуацию в Казахстане — «ИАЦ МГУ», «Евразия Эксперт», «Ритм Евразии», «Пресс-клуб Содружество». Подчеркнем, что эти СМИ читают в Казахстане гораздо больше, чем в России, и они не задают тон в российской медийной повестке и не влияют на принятие решений;
- использование российских социальных сетей — «ВКонтакте», «Одноклассники», «МойМир» и др. При этом надо понимать, что именно «ВКонтакте» является главной социальной сетью Казахстана, и его аудитория в несколько раз превышает аудиторию того же «Фейсбука». При этом самые популярные сообщества в Казахстане преимущественно российские, и эта ситуация почти полностью погружает молодежь в российский контент (М.Шибутов Как меняется медийное пространство Казахстана? 16.03.2018)
использование российских поисковиков с их новостными агрегаторами, Яндекс и Майл.ру, которые формируют для большинства новостную картину дня.
Фактически, Казахстан живет в российском медийном поле, поэтому даже «антироссийская активность» в казахстанских СМИ все равно является только ответом на какой-либо российский медиаповод. Но надо отметить, по данным Zero. kz, примерно до 15−20% пользователей в Казнете — это пользователи из России. Плюс некоторые казахстанские журналисты и политологи пишут для российских СМИ и дают им комментарии по событиям в Казахстане и Средней Азии. Так что существует очень небольшое, но обратное влияние на медийную картину в России.
Сложившаяся ситуация не меняется даже для таких новых медийных каналов, как вайнеры и ютуберы — для них приоритетной является не только казахстанская, но и российская аудитория (М.Шибутов Как меняется медийное пространство Казахстана? (часть 2). 28.03.2018). Более того, речь уже идет не только о производстве контента для России, но и о физическом переезде в Москву — самая популярная в Казахстане девочка-ютубер Амина Малгаждар (1,9 миллиона подписчиков на YouТube-канале и один миллион — в Instagram) в октябре с семьей переехала в Москву (Семья видеоблогера Аминки Витаминки переезжает в Москву. 26.10.2018), что видимо связано с желанием более плотно освоить российский рынок.
Но такая близость в информационном поле порождает основные проблемы во взаимоотношениях между двумя странами. Рассмотрим эту ситуацию и со стороны России, и со стороны Казахстана.
В российских СМИ видят два основных негативных тренда относительно Казахстана: националистический и неоимперский. Первый тянется еще из 90-х и всегда был уделом небольшой группы СМИ. Основной их тезис — казахи угнетают русских в Казахстане и незаконно получили исконно русские земли.
Второй тренд начался после 2014 года и укладывается в традиционное «Казахстан уходит от России к США», как будто речь идет о бытовых или семейных отношениях. Этот тренд вызван травмой от происходящего на Украине и высказывания поддерживающих его публицистов тиражируются в самых массовых российских СМИ, которые задают медийные тренды в целом. Иногда эти два тренда сливаются вместе, и получается «Казахстан уходит от России к США, поэтому надо отнять у него часть территории, где живут русские». Этот тезис не поддерживается официально, но такая радикальная позиция существует в общем спектре мнений российских СМИ.
Отметим ряд острых тем, по которым российские СМИ (умышленно или нет) создают довольно серьезные для Казахстана проблемы:
- наступление талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) или ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на Казахстан из Афганистана;
- База НАТО или США на Каспии в Актау;
- Биологическая лаборатория США в Алма-Ате;
- Китайская экспансия в Казахстане;
- Казахстан как источник террористической угрозы для России.
Каждая из этих «горячих тем» влияет на внутриполитическую обстановку в Казахстане. Приведем один пример: российский эксперт в своей публикации сообщает о том, что в Алма-Ате может производиться биологическое оружие, причем делает это не только на площадках разных СМИ (Зачем Пентагону биологическая лаборатория в Казахстане? 25.12.2013), но и на сайте своего учреждения (В. Холодов. Строительство в Казахстане биолаборатории Минобороны США вызывает тревогу). Затем в силу авторитетности данного учреждения этот тезис подхватывается уже местными казахстанскими СМИ (В. Бурдин Чумовой проект реализуют в Алматы американские специалисты. 14.01.2014). Затем несколько лет подряд государственные органы Казахстана по несколько раз в год вынуждены опровергать эту информацию (А. Пардашева 6 мифов о «лаборатории Пентагона» в Алматы. 22.08.2018) (А. Мекишева Ложь | 9 сентября 2017 года в Алматы открылась биолаборатория, предназначенная для хранения опаснейших патогенов. 14.12.2017). В итоге, с пресловутой лабораторией связывали даже вспышку менингита в 2018 году (Биртанов опроверг связь вспышки менингита с работой алматинской биолаборатории. 04.06.2018).
При этом аналогичные по статусу и влиянию эксперты КИСИ в различных публикациях, которые могли бы расцениваться как провокации против действующего в России политического режима, отмечены не были.
В казахстанских СМИ негативный для России тренд— это стремление во многих казахскоязычных СМИ создать негативный образ России как наследницы Российской империи и СССР. Это своего рода антиколониальный дискурс с налетом русофобии, но выполненный топорно и полностью в стиле советских газет. Фактически все, что там пишется, написал еще Алдан Аимбетов в газете «Казахская правда» в 90-е годы, и с тех пор ничего особенно не изменилось. Тема предназначена для довольно узкой аудитории «своих». И, тем более, никак не влияет на внутреннюю ситуацию в России.
Ситуацию осложняет то, что и Москва, и Астана думают, что СМИ соседней страны полностью подконтрольны власти. Принято считать, что негативные тренды в них зарождаются с ведома властей или по их заказу. При этом официально и напрямую спросить про такое положение дел попросту невозможно, считается чем-то неприличным. Действительно, если Казахстан официально предъявит претензии по поводу информационных атак, запущенных из России, то это станет поводом для мировой общественности вновь поговорить о медийных провокациях, вмешательстве в выборы и т.д., что недопустимо с учетом союзнических отношений. Но такие ситуации повторяются и негативно сказываются на внутреннем положении в Казахстане.
В последние годы тема «евразийской интеграции» перестала быть приоритетной в политической и медийной повестке. Приведем такой пример: в прежнем составе российского правительства был специальный куратор евразийской интеграции в ранге вице-премьера — Игорь Шувалов. В новом составе кабинета министров евразийская тематика подвисла, есть лишь куратор межправительственных соглашений — Константин Чуйченко.
Для Казахстана это имеет важные экономические последствия. Если ранее российские страны-соседи по ЕАЭС (главным образом, Казахстан и Белоруссия) имели определенный приоритет важности и прямой выход на правительство России для решения текущих задач интеграции, то сейчас все решается либо через президента, либо в формате двухсторонних соглашений, либо в формате межправительственных соглашений, охватывающих сотни стран.
9. Культурные и социальные взаимоотношения
9.1. Язык и культура
Ключевым элементом доступа к общей культуре, которая была образована в рамках Российской империи, а потом и в рамках СССР, является активное знание русского языка. Именно русский язык является фактором, объединяющим культуры двух стран, и поэтому казахстанцы могут быть погружены в современную российскую культуру и даже добиваться там успеха (из последних примеров — карьера Адиля Жалелова, популярного рэпера, выступающего под псевдонимом Скриптонит). Россия также является одним из проводников Казахстана в мировую культуру — через перевод книг, фильмов, сериалов, технических текстов и т.д.
Последние общеказахстанские данные по владению языками были собраны в рамках переписи 2009 года и представлены ниже.
Таблица №
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Степень владения языками:
казахским
русским
английским
понимают устную речь
из них свободно:
понимают устную речь
читают
из них свободно:
понимают устную речь
из них свободно:
74,0
2,9
62,0
94,4
3,4
84,8
15,4
2,6
7,7
98,4
2,3
93,2
92,1
4,4
79,1
17,5
2,9
9,0
25,3
2,5
6,3
98,5
1,0
96,7
12,6
2,1
5,6
95,5
12,5
61,7
92,9
10,3
68,3
10,7
2,3
5,4
21,5
2,0
5,2
98,9
0,9
97,1
8,0
1,3
3,7
93,7
9,7
60,8
95,8
6,4
81,8
15,7
2,6
7,2
72,6
6,3
33,7
98,4
1,7
94,7
14,2
2,3
6,7
24,7
2,5
7,9
99,0
0,9
96,9
9,1
1,5
4,4
43,5
3,7
10,5
98,0
1,4
95,5
24,2
3,5
11,4
Владение русским языком на уровне 94,4%-го понимания устной речи и 84,8%-го свободного применения является очень высоким и поэтому дает большое погружение в культуру друг друга. Но какова же динамика в языковой сфере?
Если взять последнее социологическое исследование «Этнорелигиозные идентификации региональной молодежи», проведенное Бахытжамал Бектургановой и Мадиной Нургалиевой в 2016 году, то на вопрос «На каком языке вы в основном общаетесь?» были получены следующие ответы:
Всего было опрошено 1404 человека в возрасте 15−29 лет (включительно). Из них городские респонденты — 393 человека, сельские респонденты — 1011 человек. Исследование было проведено в 15 малых городах и 14 населенных пунктах.
Учитывая, что опрашивали региональную молодежь, то есть тех, кто в наименьшей степени владеет русским языком, то надо отметить, что в целом распространение русского языка осталось на том же уровне, что и в 2009 году. Грядет перепись в Казахстане в 2019 году, она даст новые результаты, но они будут доступны для анализа только в 2020 году.
Несмотря на то, что сфера применения казахского языка в быту и в официальном делопроизводстве растет, в других сферах в Казахстане преобладает русский язык. Это происходит за счет накопленного багажа знаний и опережающего развития науки и культуры в России (М.Шибутов Казахский язык в эпоху интернета: что может прочесть в сети носитель языка? 07.05.2018). Если в Казахстане в год издается 5 тысяч книг, а в России — 125 тысяч, то понятно, где будет преимущество. Поэтому все тревожные разговоры в России относительно судьбы русского языка в Казахстане не имеют почвы под собой — альтернативы тут просто нет. Также пока неизвестен эффект от возможного внедрения латиницы в казахском языке — вполне возможно, что это, как уже было в Узбекистане, окажет обратный эффект — приведет к дополнительному усилению роли русского языка.
Ken & Nyetta
9.2. Образование
Важную роль в двухсторонних отношениях России и Казахстана играет обучение иностранных студентов.
Возьмем российские данные (НИУ ВШЭ. Факты образования. Академическая мобильность иностранных студентов в России. Выпуск № 7. Июль 2016 г.). На начало 2015/2016 учебного года в России училось 237 538 иностранных студентов. Из них 79,2% или 188 130 студентов были из стран СНГ. Из этих студентов 36% составляли казахстанцы — это 67 727 человек. Де-факто, доля казахстанских студентов очень высока — это каждый четвертый иностранный студент в России.
Надо отметить, что количество казахстанских студентов в России растет с каждым годом — в 2010/2011 учебном году их было 30 699 человек или 16,4% от общего количества иностранных студентов в России (Арефьев А.Л. Иностранные студенты в российских вузах. Доклад на 3-м всемирном форуме иностранных выпускников советских и российских вузов (Москва, ноябрь 2012 года). Преимуществом российского образования для казахстанцев является более высокое качество и гораздо более низкая цена.
Так как в Казахстане учится не более 25 тысяч иностранных студентов, то российских граждан учится не более 2−5 тысяч, что в принципе не оказывает особого влияния на Россию.
В целом, российская статистика по количеству иностранных студентов достаточно отрывочна и неполна, но тем не менее, ряд сведений из нее можно почерпнуть (Образование в Российской Федерации: 2014: статистический сборник. — Москва: Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», 2014. — 464 с., Образование в Российской Федерации: 2010: статистический сборник. — Москва: Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», 2010. — 492 с., Образование в Российской Федерации: 2012: статистический сборник. — Москва: Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», 2012. — 444 с.).
Прежде всего отметим, что динамика очень мощная — по сравнению с 2008 годом за семь лет произошло увеличение в 3,5 раза (таблица 9.2.4). И это большой вызов для всей образовательной системы Казахстана. Вполне возможно, что к 2020 году количество казахстанских студентов в российских вузах превысит 100−120 тысяч человек. Кроме того, в 2010/2011 учебном году в учреждениях среднего профессионального образования в России училось 2279 казахстанцев, а это тоже заметный резерв для вузов.
При этом надо понимать, что учатся казахстанцы преимущественно за собственные деньги, а не по государственным грантам.
Таблица
Тип приема
Год
Прием
Выпуск
Всего
С полным возмещением стоимости обучения
Всего
С полным возмещением стоимости обучения
2007
5700
4211
2674
1732
5327
3945
2609
1688
373
266
65
44
2008
5435
3535
2224
1425
4974
3236
2102
1345
461
299
122
80
2009
5548
3215
2138
1296
5232
3059
1975
1199
316
156
163
97
2010
6424
3547
2615
1706
6028
3400
2480
1655
396
147
135
51
Преимуществами российских вузов с точки зрения казахстанцев являются лучший образовательный уровень, более легкая система экзаменов, более низкая оплата за обучение, предоставление общежития, обучение на русском языке.
Ниже в таблице приводится стоимость обучения по одинаковым специальностям в КазНУ и НГУ в 2018—2019 учебном году. Средневзвешенный курс рубля по отношению к тенге взят за август, 1 рубль — 5,41 тенге (Официальные обменные курсы иностранных валют в 2018 год). Обучение в НГУ дешевле на 20−35%, при этом качество образования выше.
Таблица