2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 827,6 965,6 663,6 951,6 1 000,1 1 069,5 1 299,2 1 580,1 565,7 844,8 1034,3 716,4 988,7 1142,3 1232,2 1466,8 1811,5 662,8 98,0 93,4 92,6 96,2 87,5 86,8 88,6 87,2 85,3 19 418 21 301 21 437 22 246 26 467 28 885 24 098 23 726 14 829 4,3 4,5 3,1 4,3 3,8 3,7 5,4 6,7 3,8 Таблица 6.2.3. Инвестиции из Казахстана в Россию по российским данным (Прямые инвестиции в Российскую Федерацию. Операции по инструментам и странам-партнерам) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 87 14 114 46 56 277 208 357 433 369 265 398 154 449 776 882 476 602 23,6 5,3 28,6 29,9 12,5 35,7 23,6 75,0 71,9 55 874 74 783 36 583 43 168 55 084 50 588 69 219 22 031 6 478 0,16 0,02 0,31 0,11 0,10 0,55 0,30 1,62 6,68 Таблица 6.2.4. Инвестиции из Казахстана в Россию по казахстанским данным (Статистика прямых инвестиций по направлениям вложения. Валовый отток прямых инвестиций за границу от казахстанских прямых инвесторов по странам) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 464,5 610,5 118,6 164,6 182,8 49,6 188,7 118,2 377,7 853,9 923,4 251,7 201,6 330,8 87,8 246,8 178,5 412,7 54,4 66,1 47,1 81,6 55,3 56,5 76,4 66,2 91,5 3186 5049 5416 10490 8034 3021 8691 3244 6966 14,6 12,1 2,2 1,6 2,3 1,6 2,2 3,6 5,4 Таблица 6.2.5. Инвестиции из Казахстана в Россию по данным ЕЭК, млн долларов 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Прямые инвестиции всего 43 167,8 55 083,6 50 587,6 69 218,9 22 031,3 6 853,0 32 538,9 27 886,3 Инвестиции из Казахстана 46,1 55,8 277,1 207,7 356,7 432,6 351,0 204,9 Инвестиции из стран ЕАЭС 68,3 192,9 456,3 506,7 459,5 513,1 414,3 90,9 Доля инвестиций из Казахстана в общем, % 0,11 0,10 0,55 0,30 1,62 6,31 1,08 0,73 Доля инвестиций из Казахстана в инвестициях ЕАЭС, % 67,49 28,91 60,74 40,99 77,63 84,32 84,72 225,48 Таблица 6.2.6. Инвестиции из России в Казахстан по данным ЕЭК, млн долларов 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Прямые инвестиции всего 7 456,1 13 760,3 13 648,1 10 011,3 7 224,6 6 379,4 16 779,6 4 542,3 Инвестиции из России 493,5 545,8 221,2 281,1 515,1 Инвестиции из стран ЕАЭС 446,0 525,3 191,3 287,2 512,2 Доля инвестиций из России в общем, % 4,93 7,55 3,47 1,68 11,34 Доля инвестиций из России в инвестициях ЕАЭС, % 110,66 103,90 115,62 97,89 100,57 6.3. Совместные предприятия Достоверная статистика по совместным предприятиям в России является проблемой — такой статистики найти в открытых источниках не удалось. Казахстанская статистика, напротив, полностью доступна (зарегистрированные и действующие юридические лица, филиалы и представительства с иностранным участием по регионам Республики Казахстан на 1 ноября 2018 года). По данным на 1 ноября 2018 года, совместных предприятий с Россией в Казахстане зарегистрировано 9952, а действующих среди них 6138 (это 35,4% от общего числа действующих юрлиц с иностранным участием и первое место среди всех стран-партнеров). Рассмотрим подробнее действующие юридические лица с российским участием. Они делятся на следующие группы: 47 крупных — 17,0% от общего числа крупных юрлиц с иностранным участием, второе место после Нидерландов (86 крупных компаний);

86 средних — 26,8% от общего числа средних юрлиц с иностранным участием, это первое место, второе место занимают Нидерланды с 64 компаниями;

6005 малых — 35,9% от общего числа малых юрлиц с иностранным участием, это первое место, второе место занимает Турция с 1600 компаниями. Таким образом, можно сказать, что российские компании занимают главное место среди юридических лиц с иностранным участием в Казахстане. В свою очередь, Россия является главным корпоративным партнером для казахстанских компаний. Midural.ru Сотрудничество России и Казахстана Количество действующих компаний с российским участием изменялось со следующей динамикой (М.Шибутов Евразийская интеграция для России: источник неприятностей или прибыли? 28.12.2017): на 1 января 2013 года в Казахстане было 5029 действующих компаний с российским участием, из которых 61 крупные, 265 средние, 4703 мелкие;

на 1 мая 2015 года в Казахстане было 5793 действующих компании с российским участием, из которых 66 крупные, 136 средние и 5591 мелкие компании;

на 1 октября 2017 года в Казахстане было всего 7898 действующих компаний с российским участием, малых 7669, средних 157, крупных 72 (всего совместных 23 094). В целом видно, что в 2017—2018 годах произошло общее снижение количества действующих компаний. Однако это не является маркером снижения экономической активности, поскольку отражает изменение законодательства и упрощение возможности закрыть компанию. Отметим существенную субъективную проблему для вхождения в Казахстан российского бизнеса или международных корпораций, базирующихся в Москве. Дело в том, что в среде корпоративных управленцев в России бытует довольно распространенное заблуждение, что ко входу на казахстанский рынок не надо готовиться в принципе. Для соседней страны родом из бывшего СССР якобы не нужны маркетинговые исследования, консультации, анализ рисков и т. д., то есть ко входу на казахстанский рынок готовятся меньше, чем ко входу даже в другой российский регион. Между тем расхождения в законодательстве, в экономических условиях и, особенно, в психологии управленцев в России и в Казахстане довольно существенны, и поэтому довольно часто для россиян все партнерство заканчивается после первых же переговоров. В целом участие российского бизнеса в казахстанской экономике может быть гораздо больше, и объективных препятствий этому нет, есть только недооценка разницы бизнес-климата и нежелание привлекать нормальных консультантов для входа на рынок Казахстана. Но это отчасти является и проблемой для Казахстана — дело в том, что функционирование ЕАЭС привело к тому, что транснациональные корпорации сократили свои офисы везде, кроме Москвы, и именно оттуда идет их работа по ЕАЭС в целом. Очевидно, что необходимо создать более разветвленную систему бизнес-представительств — в центрах российских макрорегионов, в приграничных регионах, а также на тех территориях, где проходят или будут проходить международные транзитные пути. Иван Шилов ИА REGNUM Бизнес 6.4. Трансграничные операции физических лиц Немаловажным, как по объемам, так и по интенсивности, является такой показатель, как трансграничные операции физических лиц, то есть всевозможные переводы и прочая финансовая активность. Российские данные предоставлены по базе Центробанка РФ (Трансграничные переводы физических лиц (резидентов и нерезидентов). Как уже было написано в 2015 году, «Россияне вывозят, за пределы страны по одному оборонному бюджету в год». Казахстан входит в пятерку стран, которые перечисляют деньги в Россию, а не наоборот. В таблице 6.4.1. показано, что объемы переводов из России в Казахстан начали резко расти с 2011 года и продолжают рост, что обусловлено евразийской интеграцией и общим рынком труда. Но надо отметить, что в целом суммы очень маленькие, если сравнить даже с объемом, который уходит в страны СНГ в целом. Если говорить о переводах из Казахстана в Россию, то тут также наблюдается увеличение сумм с 2011 года, но если говорить о долях, то они занимали существенную долю в переводах из стран СНГ. В целом, наряду с приграничной торговлей физических лиц, это существенное дополнение к обычной торговле, и оно делает суммарное экономическое взаимодействие существенно больше. Сейчас стали доступны данные ЕЭК по трансграничным и личным переводам, поэтому можно воспользоваться ими для сравнений (Евразийская экономическая комиссия. Трансграничные денежные переводы физических лиц и личные переводы). Таблица 6.4.1. Трансграничные операции физических лиц из России в Казахстан по российским данным 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 125 195 297 217 308 443 461 561 577 514 5 419 9 675 13 955 9 555 11 823 16 003 19 205 21 726 19 054 11 057 2,3 2,0 2,1 2,3 2,6 2,8 2,4 2,6 3,0 4,6 15 469 29 807 41 066 25 362 31 718 43 819 48 588 58 991 68 878 35 116 0,8 0,7 0,7 0,9 1,0 1,0 0,9 1,0 0,8 1,5 Таблица 6.4.2. Трансграничные операции физических лиц из Казахстана в Россию по российским данным 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 482 835 612 632 685 906 1 107 1 241 1 387 1 596 1 006 1 856 1 979 1 780 1 878 2 614 3 321 4 255 4 667 3 872 47,9 45,0 30,9 35,5 36,5 34,6 33,3 29,2 29,7 41,2 6 084 10 231 10 813 9 226 9 799 12 434 14 056 19 798 19 200 18 574 7,9 8,2 5,7 6,8 7,0 7,3 7,9 6,3 7,2 8,6 Таблица 6.4.3. Трансграничные переводы по направлению Казахстан — Россия по данным ЕЭК 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Трансграничные денежные переводы физических лиц из Казахстана, всего - - 8 982,9 9 657,7 11 503,5 8 863,4 7 979,9 7 337,7 в государства — члены ЕАЭС - - 2 517,9 2 168,8 2 243,7 2 391,7 1 891,6 2 259,7 в Россию - - 2 345,2 1 965,6 2 011,9 2 229,6 1 774,9 2 036,0 Доля государств — членов ЕАЭС 28,0 22,5 19,5 27,0 23,7 30,8 Доля России 26,1 20,4 17,5 25,2 22,2 27,7 Трансграничные денежные переводы физических лиц в Казахстан, всего - - 1 962,2 2 383,1 3 712,5 2 605,2 4 091,8 2 789,4 Из государств — членов ЕАЭС - - 522,8 561,2 576,2 637,7 832,9 755,9 Из России - - 491,1 531,3 536,2 589,8 770,6 670,4 Доля государств — членов ЕАЭС 26,6 23,5 15,5 24,5 20,4 27,1 Доля России 25,0 22,3 14,4 22,6 18,8 24,0 Таблица 6.4.4. Личные переводы по направлению Казахстан — Россия по данным ЕЭК 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Личные переводы, выплаченные из Казахстана, всего 2 918,2 3 283,7 3 691,3 3 710,7 3 419,6 2 975,6 2 268,9 2 606,7 В государства — члены ЕАЭС 695,5 776,5 1 040,2 1 065,0 1 016,7 1 041,8 813,6 1 016,1 В Россию 495,9 599,3 833,4 831,5 779,3 803,6 654,2 782,7 Доля государств — членов ЕАЭС 23,8 23,6 28,2 28,7 29,7 35,0 35,9 39,0 Доля России 17,0 18,2 22,6 22,4 22,8 27,0 28,8 30,0 Личные переводы, полученные в Казахстане, всего 224,4 178,7 177,3 206,2 228,5 194,5 275,4 355,0 Из государств — членов ЕАЭС 91,0 70,1 80,3 99,5 112,1 79,4 108,1 160,4 Из России 87,4 67,6 75,3 94,9 103,5 69,2 95,5 142,2 Доля государств — членов ЕАЭС 40,5 39,2 45,3 48,2 49,1 40,8 39,3 45,2 Доля России 39,0 37,8 42,4 46,0 45,3 35,6 34,7 40,1 6.5. Торговля физических лиц и продажа валюты Приблизительные объемы приграничной торговли можно рассчитать по объемам обмена наличной российской валюты. Конечно, и это весьма приблизительная характеристика. Гипотеза состоит в том, что наличные российские рубли нужны для покупки товаров и услуг в России, разница между покупкой и продажей обменными пунктами в Казахстане остается в России, а общий объем покупок и продаж показывает приблизительный оборот торговли. StockSnap Банкинг Конечно, вполне может быть, что в этот список входит еще обмен денег туристами и какие-нибудь переводы физических лиц. Но надо отметить, что часть оборота совершается в долларах, а не в рублях, и эта доля с каждым годом снижается. Поэтому мы полагаем, что эти аналитические оценки верны и именно объем продаваемой и покупаемой российской валюты показывает реальную торговлю физических лиц. Для оценки были собраны данные по покупке и продаже наличной валюты Национального банка РК за восемь последних лет (Покупка/продажа иностранной валюты). Таблица 6.5.1. Продажа и покупка наличных рублей обменными пунктами и банками РК Продажа рублей, миллионов Покупка рублей, миллионов Возможный остаток средств в России, миллионов рублей Приблизительный общий оборот торговли физических лиц, миллионов рублей 2010 год 24 481 13 847 10 634 38 328 2011 год 33 476 19 448 14 028 52 924 2012 год 42 694 24 314 18 380 67 008 2013 год 58 442 28 343 30 099 86 785 2014 год 110 320 34 260 76 060 144 580 2015 год 220 653 44 137 176 516 264 790 2016 год 132 790 44 715 88 075 177 505 2017 год 157 949 48 614 109 335 206 563 Большие ли это объемы или нет? До 2014 года курс рубля к доллару был примерно 30 рублей за доллар, а значит, оборот рос от 1 до 3 миллиардов долларов. В 2014 году оборот был на уровне 3 миллиардов долларов, а в 2015 году — около 4 миллиардов. При этом на максимуме в 2015 году в России осталось около 3 миллиардов долларов, что является весьма большой суммой. То есть фактически к объему легальной и фиксируемой торговли надо сейчас прибавлять около 3−4 миллиардов долларов, что является существенной суммой. Причем, если официальный товарооборот падает, то этот «серый» оборот наличными только растет. Тягач-полуприцеп Что же служит предметом торговли? Казахстанцы продают в Россию продукцию сельского хозяйства (зерно, овощи, фрукты), пищевой промышленности (конфеты, подсолнечное масло, муку, макароны и др.), а также алкоголь и сигареты. Россияне в Казахстан продают лекарства, мебель, электронику, автомашины, изделия из древесины, бытовую технику. Например, есть отдельные сервисы, которые перепродают товары из ИКЕА в Омске и Самаре в Казахстан, где такого магазина нет. Интенсивность товарообмена зависит не только от привлекательности и качества товаров, но и от соотношения курсов тенге и рубля. Часто такого рода покупки совершают автоперевозчики — чтобы не идти обратно пустыми и оправдать транспортные расходы, они закупают мелким оптом товары, чтобы потом перепродать их дома. Но какое место занимает наличный рубль в экономической жизни казахстанцев (М. Шибутов Резервная валюта «по-домашнему»: деньгам каких стран доверяют казахстанцы 22.08.2018)? За последние пять лет граждане Казахстана в целом купили в обменных пунктах почти 80 миллиардов долларов США, 6,5 миллиарда евро, 680 миллиардов рублей, 300 миллионов фунтов стерлингов, 984 миллиона китайских юаней. Таблица 6.5.2. Общий объем проданной валюты за 5 лет Год Продажа иностранной валюты физическим лицам в тысячах единиц валюты Доллар США Евро Российский рубль Фунт стерлингов Китайский юань 2013 20 107 000 1 522 000 58 442 000 81 000 196 000 2014 23 083 600 1 902 218 110 319 043 81 470 210 576 2015 16 997 073 1 178 940 220 563 510 55 380 197 578 2016 8 821 203 827 836 132 789 795 41 608 171 801 2017 10 572 970 1 069 187 157 949 103 41 151 208 192 Всего 79 581 846 6 500 180 680 063 451 300 609 984 147 Если перевести по курсу в тенге (курс за каждый месяц), то в итоге получилась картина следующая: казахстанцы купили долларов на 14,4 триллиона тенге, евро — на 1,4 триллиона тенге, рублей — на 2,8 триллиона тенге, фунтов — на 79 миллиардов, юаней — на 32 миллиарда. Иван Шилов ИА REGNUM Национальный банк Казахстана На первом месте, конечно, доллар, а вот на втором месте находится российских рубль, который в два раза обогнал евро. Удивительно, что наличные юани не востребованы — по всей видимости, это потому, что количество туристов в Китай невелико, а шопинг теперь идет на Хоргосе, где можно расплачиваться и в тенге, и в долларах. Таблица 6.5.3. Общий объем проданной валюты за 5 лет по курсу в тенге Год Всего за год Продажа иностранной валюты физическим лицам в миллиардах тенге Доллар США Евро Российский рубль Фунт стерлингов Китайский юань 2013 3673 3062,84 307,93 278,16 19,30 4,86 2014 5111 4144,65 451,41 485,12 24,14 6,14 2015 4826 3755,44 287,05 758,33 18,47 6,94 2016 4044 3024,12 312,08 679,84 19,26 8,80 2017 4766 3462,08 392,38 884,53 17,32 10,09 Всего 14 386,30 1442,92 2807,82 79,19 31,97 По данным Национального банка РК Если взять эти пять валют, то внутри этого пакета идет следующее распределение ролей: фунт стерлингов и китайский юань занимают десятые доли процента, российский рубль нарастил долю с 7,5% до 18,5%, евро остается на уровне 8−8,5%, ну, а доллар с 83% упал в доле до 73%. Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта Таблица 6.5.4. Распределение продаж валют по долям Год Продажа иностранной валюты физическим лицам, в % к пакету из 5 валют Доллар США Евро Российский рубль Фунт стерлингов Китайский юань 2013 83,39 8,38 7,57 0,53 0,13 2014 81,09 8,83 9,49 0,47 0,12 2015 77,81 5,95 15,71 0,38 0,14 2016 74,78 7,72 16,81 0,48 0,22 2017 72,64 8,23 18,56 0,36 0,21 По данным Национального банка РК Еще лучше это видно, если взять за 100% уровень 2013 года и посмотреть в динамике — продажи доллара США и фунта стерлингов упали за пять лет в два раза, евро сократил позиции на 30%, юань остался стабильным, а вот российский рубль вырос в 2,7 раза. Таблица 6.5.5. Относительная динамика продаж валюты Год Продажа иностранной валюты физическим лицам, в % к уровню 2013 года Доллар США Евро Российский рубль Фунт стерлингов Китайский юань 2013 100 100 100 100 100 2014 115 125 189 101 107 2015 85 77 377 68 101 2016 44 54 227 51 88 2017 53 70 270 51 106 По данным Национального банка РК Можно взять еще график ежемесячных продаж по доллару и по рублю. Там есть пики, вызванные скачками курса (у доллара — в конце 2015 года, у рубля — с осени 2014 года по осень 2015 года), но в целом динамика видна. Доллар США продавался примерно по 2 миллиарда в месяц, однако затем с 2016 года его продажи упали и стали держаться в районе 0,7−1,2 миллиарда долларов в месяц. Российский рубль же раньше продавался по 5 миллиардов в месяц, затем был резкий взлет до 30 миллиардов рублей, когда соотношение к тенге изменилось с 1 к 5 до 1 к 2,5, а потом он стал продаваться в диапазоне 10−15 миллиардов рублей в месяц. По данным Национального банка РК Сегодня рубль доминирует в расчетах между странами ЕАЭС, на его долю приходится до 80% расчетов по экспорту и импорту. Таким образом, задачи дедолларизации на территории ЕАЭС уже фактически решены. Но искусственно педалировать тему придания российскому рублю официального статуса основного средства расчетов в рамках Евразийского экономического союза не стоит, так как это вызывает ненужное раздражение в элитах стран — участниц проекта. Российскому Министерству финансов стоит обратить внимание на устранение искусственных барьеров на межбанковском рынке — например, существует проблема свертывания корреспондентских отношений между крупными и малыми банками стран — участниц ЕАЭС, затруднены переводы по банковским карточкам между Россией и Казахстаном. Фактически получается, что постепенно российский рубль стал вытеснять доллар и евро в Казахстане и заметно сокращает их долю в продажах. Это означает, что рубль оказался «домашней резервной валютой» для стран ЕАЭС. Следовательно, евразийский интеграционный проект показал свою состоятельность и успешность в конкуренции между соседними экономическими сверхгигантами — ЕС и КНР. К сожалению, этот важный факт оказался совершенно незамеченным российскими аналитиками и массмедиа. 6.6. Туризм Так как в течение года граждане Казахстана и России совершают не менее миллиона поездок друг к другу, то вычленить чистый туризм довольно сложно. Потому что человек, который едет навестить родственников, купить машину или в командировку, все равно является туристом. Он часто пользуется туристическими объектами, ходит в места общественного питания, покупает сувениры и т. д. На наш взгляд, пока взаимный туристический поток недостаточно большой — примерно по 30−40 тысяч человек в год с каждой стороны. Остальные транзитеры, как правило, совмещают свои поездки с другими видом деятельности. Казахстанцы едут в Москву и Санкт-Петербург посмотреть на исторические здания и посетить театры, российские граждане едут в горы Тянь-Шаня и Алтая или на берега Балхаша и Алаколя. В 2017—2018 годах был большой приток российских туристов на озеро Алаколь в Алма-Атинской области — как правило, туда едут отдыхать жители Сибири. Мешают развитию туризма неоправданно дорогие авиаперевозки, а также слабость туристической инфраструктуры и малая информированность о привлекательных местах в соседней стране. 6.7. Совместная инфраструктура К числу совместной инфраструктуры можно отнести объекты, которые были построены после 1991 года и находятся в совместной собственности обеих сторон. Наиболее крупными из них являются: действующий Каспийский трубопроводный консорциум. Длина его 1,5 тысячи километров — от месторождения Тенгиз в Казахстане до порта Новороссийск в России. Акционеры: 24% Россия, 19% — Казахстан, 15% — «Шеврон Каспиэн Пайплайн Консорциум Компани»;

планируемые к разработке месторождения нефти и газа на Каспии — Имашевское (на Прикаспийской равнине), Центральное и Хвалынское (акватория моря). Пока там не ведутся работы, но, возможно, это будут достаточно крупные и интересные объекты, если цена на нефть поднимется и сделает их освоение рентабельным. Продолжение следует.