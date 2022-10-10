Юрий Пущаев
Автор
Кандидат философских наук, научный сотрудник философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, старший научный сотрудник ИНИОН РАН, научный редактор журнала "Ортодоксия".
Последние публикации
Философ и война: интервью в Донецке
Это интервью с философом и офицером Народной милиции ДНР я брал в Донецке летом этого года, еще до объявления частичной мобилизации и возвращения Донбасса в состав России. Но оно совсем не потеряло актуальности, потому что в нём обсуждаются, пожалуй, и сегодня крайне важные темы. В частности, что...
10 октября 2022
Гуманитарная помощь: упражнение на тему хрупкости цивилизации
Сегодня многие освобождённые населённые пункты ДНР — зона бедствия и откровенного житейского горя, того, что трудно представить, скажем, в сытой, благополучной Москве. Наверное, иначе и не бывает там, куда прошли боевые действия. Где, может, даже и не шли непосредственно бои, но всё равно как...
28 августа 2022
Как в ДНР планируют восстанавливать Мариуполь и другие населенные пункты?
Сейчас на освобождённых территориях ДНР разрушена или повреждена значительная часть жилья, а также коммуникаций. Особенно пострадал Мариуполь. Но и в других недавно освобожденных поселках часто нет воды, электричества, газа, разрушены многие дома, а ведь уже скоро осень и зима. Страдают десятки...
4 августа 2022
Обстрел панихиды в центре Донецка: кто победит обыкновенный фашизм
Утро в Донецке не предвещало ничего экстраординарного. Запастись водой, выяснить, какие новости на фронтах… Обычная донецкая рутина. Нет, не обычная, она взрывается. Вдруг в 10 с небольшим узнаю, что обстрелян драмтеатр в центре Донецка, где идет церемония прощания с легендарным командиром...
4 августа 2022
12 лучших современных произведений об СВО и Донбассе
Уже сейчас можно уверенно говорить: конфликт на Украине явился значимым стимулом для нового русского искусства — того, которое и правда можно называть настоящим искусством. Впрочем, в России уже давно пишут хорошие песни и книги, посвященные этому, как окончательно стало ясно пять месяцев назад...
2 августа 2022
Мариупольский зоопарк: история обычного чуда
Мариупольский зоопарк, который начал работу всего несколько лет тому назад, представляет собой маленький оазис в разбитом городе. Чистые дорожки, вольеры с природной обстановкой (трава, деревца), в которых естественно находиться животным. Ходят мимо рабочие, занятые делом, — кормят подопечных...
29 июля 2022
От философа до стрелка и обратно — история одного резервиста
Никита Евгеньевич Олендарь — молодой донецкий интеллектуал, патриот, занимается русским космизмом. Он работает в местной библиотеке для молодежи, а в феврале 2022 года ушел на фронт по мобилизации и провел там четыре месяца, пока его не контузило. Мы решили взять у него интервью, чтобы наши...
25 июля 2022
Донецкий стоицизм: взгляд приезжего
В самом центре Донецка утром, ещё сонный и расслабленный (юг же, солнце) заходишь в соседний магазин «Авоська» закупиться на завтрак. Потом, погружённый в свои мысли ни о чём, неторопливо спускаешься по лестнице, и вдруг — бабах! — раскатистый звук «прилёта». На самом деле бахает где-то не рядом...
25 июля 2022
Мариуполь: прямой взгляд на разбитый город
Воскресным утром мы должны были выезжать из Донецка в Мариуполь. Доехали быстрее, чем за полтора часа. Наша «буханка» с буквой Z на борту проезжала блокпосты почти без проверки документов и расспросов. Донецкий пропуск — водитель и солдат на блокпосте узнав друг в друге «своих» взаимно приветствуют...
25 июля 2022
24 февраля – дерзновение или дерзость?
I Россия 24 февраля 2022 года решилась на действие, которое находится где-то на границе между дерзновением и дерзостью. Почему речь идёт о дерзости? Один мой мыслящий друг, известный православный публицист Андрей Рогозянский высказал любопытное и одновременно тревожное, задевающее наблюдение. Мы в...
16 июня 2022
Декабристы: что Эрнст сказал нам и власти
Философ Александр Моисеевич Пятигорский однажды иронично спросил во время своих московских лекций по политической философии у аудитории: как вы думаете, кто такой эксперт? Это тот, кто что-то такое знает, например, про Южную Африку, чего не знаем мы? Нет! Эксперт — это тот, кто знает, что нам надо...
10 января 2020