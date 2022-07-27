Мариупольский зоопарк, который начал работу всего несколько лет тому назад, представляет собой маленький оазис в разбитом городе. Чистые дорожки, вольеры с природной обстановкой (трава, деревца), в которых естественно находиться животным. Ходят мимо рабочие, занятые делом, — кормят подопечных.

Иван Шилов ИА REGNUM Мариуполь

Внутри от прежних времён — ресторан «Три медведя», суши-бар, беседки в аренду, прокат лошадей, указатели, где можно взять шашлыки и армянские чебуреки. Видно, что зоопарк распланирован и сделан с любовью и толком.

Мы рядом с вольером, где, видимо, живут любимцы владельца зоопарка — медведи Потап и Настя. Директора Мариупольского парка Савелия Вашуру ещё сопровождает, как он говорит, его друг — большая чёрная собака Ванда. Мы спрашиваем, много ли погибло животных за время боевых действий.

Савелий: Погибли пять верблюдов, три ламы, четыре страуса, шесть обезьян, девочку леопарда порвало от попадания снаряда, ещё несколько козочек декоративных.

В процентном отношении, получается, сколько животных погибло?

Савелий: Ну процентов пять, может быть.

Расскажите, пожалуйста, как зоопарк пережил военные действия, как удалось сохранить животных? Где брали, например, еду для животных?

Савелий: У меня были запасы свои, месяца на два. Морозы были до минус 12, мясо поэтому сохранялось. Вначале, когда мясо было еще более или менее хорошее, людям давали мясо, тогда голод уже начинался, даже убитых животных, тех же лам или страусов. Мясо-то было хорошее.

Цитата из видео «Мариупольский ЗООПАРК» Мариупольский зоопарк

Почему вы сами не уехали?

Савелий: Как я могу бросить своих зверей? Многие у меня на руках рождались. Я остался, чтобы спасти и сохранить зоопарк. Обстрелы были сильные. Многие хищники спаслись только потому, что у них есть норы в вольерах, в которые они и прятались. Все сотрудники тут жили со мной. Но в любую минуту все могли тут поумирать — и люди, и звери. Но зверей никто не увозил, не перевозил. Ещё у нас жило 26 беженцев из Сартаны, и все выжили. А когда началось мародерство, пытались и нас ограбить. Так батальон Сомали выставил нам охрану — три человека. Ещё другие части нам охрану давали. Бойцы здесь сидели, кушали у меня, но сохранили зоопарк.

А сейчас ситуация с зоопарком налаживается?

Савелий: Ну, мы так же и работаем, никуда не ушли, чтобы ситуация наладилась. Проблемы были такие, что мы два месяца не могли выезжать, привозить фрукты и овощи для животных. Вот чего не хватало. Сейчас всё более или менее нормально. Нам помогают и Москва, и Ростов-на-Дону, и Ленинградский зоопарк. От курского губернатора недавно пришло десять тонн мяса. Выгрузили в Седово (Новоазовский район), где есть электричество, я туда езжу и понемногу привожу.

Расскажите, пожалуйста, о зоопарке вообще. Сколько в нём животных, какова его площадь и так далее.

Савелий: Площадь его около пяти гектаров. У нас 13 медведей, львов и тигров около 25 штук. И белые тигры есть, и белые львы. Сервалы, каракалы. Есть у нас пегие, серые и чёрные волки, леопарды, разные хищные птицы, много всего.

Сколько лет вашему зоопарку?

Савелий: В 2008 году у меня появился зоопарк в Сартане, в 2014-м война началась, а мы здесь появились в 2015 году. Тогда тоже была война, падали снаряды, никто не плодился, но за два года мы всё обустроили. В этом году, кстати, отдали в донецкий зоопарк три тигрёнка, два львёнка.

А ваш зоопарк государственный, муниципальный или частный?

Савелий: Частный.

Простите за глупый вопрос, зачем вам это нужно? Завести зоопарк, всеми этими хлопотами заниматься?

Савелий: Ну а как вообще жизнь устроена? Один любит одно, другой другое. Я с этого в Сартане начинал, это поселок здесь рядом, 15 км от Мариуполя. Сначала лебеди у меня плавали. Потом обезьян стал покупать, медведей, других животных. Медведь Потап родился ещё в Сартане, он по улицам маленький со мной бегал, даже в бассейне купался. Все львы, тигры — это ещё с Сартаны.

Вы содержите зоопарк на свои средства или спонсоры есть?

Цитата из видео «Мариупольский ЗООПАРК» Мариупольский зоопарк

Савелий: До этих событий — на свои средства. У меня ресторан тут работал, люди были, вход по билетам был: 70 гривен стоил детский билет, 100 взрослый.

Сейчас вход по билетам?

Савелий: Сейчас всех пропускаем свободно. Все покупаю сам, помимо помощи, те же фрукты и овощи.

Сколько приходило раньше и сколько приходит сейчас в зоопарк?

Савелий: Раньше в день приходило от ста и до нескольких сотен человек. Сейчас человек 20–40, может, до 50.

Как вы думаете, получится полноценно восстановить зоопарк?

Савелий: У меня всё восстановлено. Вольеры только кое-где надо доделать, ещё кое-что. Надо деньги иметь, без денег сложно.

А посещаемость, чтобы люди ходили, как раньше?

Савелий: Это года через два, не раньше. Сначала нужно, чтобы люди вернулись и им было где жить. Нужно жилье сначала сделать, чтобы были газ, вода, свет. Сейчас начинают восстанавливать, но это ещё далеко не везде. И чтобы рабочие места были, чтобы было где работать.

А вы два года продержитесь?

Савелий: Нам помогают, и я думаю, что будут помогать. Сейчас нас Санкт-Петербургский зоопарк должен на поруки взять, уже с губернатором договорённость есть. В общем, крутимся, работаем.