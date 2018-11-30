Юрий Недорез
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Помочь Путину свернуть с «хрущёвской тропы» по Курилам!
Итак, курс В. Путина на необходимость незамедлительного подписания мирного договора с Японией, основываясь на Декларации 1956 г., некую «совместную хозяйственную деятельность» с Японией на Курилах резко взбудоражил как российскую, так и японскую общественность (противоречивые варианты известны)...
30 ноября 2018
Япония признала Курилы советскими (российскими) ещё в 1945 и 1956 годах
Исследую эту тематику профессионально с 1986 по 1996 г. как сотрудник управления КГБ (ФСБ) по Сахалинской области, а после выхода на пенсию — как один из координаторов Сахалино-Курильского общественного движения в защиту итогов Второй мировой войны, осуществившего десятки (если не сотни) массовых и...
4 декабря 2016