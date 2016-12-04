Москва, 4 декабря, 2016, 13:08 — ИА Регнум.



Курильские острова

Исследую эту тематику профессионально с 1986 по 1996 г. как сотрудник управления КГБ (ФСБ) по Сахалинской области, а после выхода на пенсию — как один из координаторов Сахалино-Курильского общественного движения в защиту итогов Второй мировой войны, осуществившего десятки (если не сотни) массовых и прочих мероприятий по противодействию территориальным притязаниям Японии. Результаты мероприятий внесли немало требуемых корректив в позицию ряда представителей советских и российских властей, демонстрировавших самобичевание под реваншистским натиском потомков японских милитаристов.

Полностью солидарен с авторами Открытого письма Президенту РФ от 01.12.2016 г. в том, что так называемый «мирный договор» — это абсолютно ступорный анахронизм, в который изначально заложены неприемлемые как для России (передача территорий), так и для Японии (отказ от договора безопасности с США) условия. Надо забыть об этом фантоме и реально развивать добрососедские отношения на фундаменте жизнеспособных статей Советско-японской Декларации 1956 г.

Однако в своем Письме уважаемые авторы допустили ошибки и недосказанности, которые, в принципе, могут отрицательно отразиться на эффективности переговоров Президента с премьер-министром Японии.

В частности, в 7 абзаце авторы Письма указывают: «…Состояние войны между нашими странами прекращено еще в 1956 г…».Это в корне ошибочное дублирование формулировки статьи 1 Совместной декларации СССР и Японии от 19 октября 1956 г., которая была изложена следующим некорректным образом: «Состояние войны между Союзом Советских Социалистических Республик и Японией прекращается со дня вступления в силу настоящей Декларации, и между ними восстанавливаются мир и добрососедские дружественные отношения». Но ведь война между СССР и Японией официально была завершена 2 сентября 1945 г. подачей японцами акта о безоговорочной капитуляции, а новой войны между нашими странами в 11-летнем интервале 1945−1956 годов не было. Кроме того. авторы Письма упускают тот важный момент, что, подав акт о безоговорочной капитуляции в 1945 году, Япония автоматически стала БЕЗОГОВОРОЧНЫМ исполнителем Ялтинского «Соглашения трех великих держав по Дальнему Востоку» от 11 февраля 1945 г., которое сохраняло и сохраняет до сих пор свою юридическую силу согласно статьи 107 Устава ООН, принятого 26 июня 1945 г. А Ялтинское соглашение в части касающейся гласит:

«Руководители трех великих держав — Советского Союза, Соединенных Штатов Америки и Великобритании — согласились в том, что через два-три месяца после капитуляции Германии и окончания войны в Европе Советский Союз вступит в войну против Японии на стороне союзников при условии:

…2. Восстановления принадлежавших России прав, нарушенных вероломным нападением Японии в 1904 г., а именно: а) возвращения Советскому Союзу южной части о. Сахалина и всех прилегающих к ней островов.

…3. Передачи Советскому Союзу Курильских островов.

1945 года, 11 февраляИ. СталинФранклин РузвельтУинстон Черчилль»

Тот факт, что Япония теоретически могла быть не осведомлена о Ялтинском Соглашении в силу его секретности до февраля 1946 г., никак не противоречит обязательности автоматического признания тотчас же после ее безоговорочной капитуляции как этого, так и других касающихся ее Соглашений, Деклараций и Договоров, принятых победителями (ст. 107 Устава ООН) в ходе Второй мировой войны. И это означает, что уже 2 сентября 1945 г. Япония безоговорочно признает передачу южного Сахалина и Курильских островов Советскому Союзу. Безоговорочность исключает какие-либо иные толкования японцами Ялтинского соглашения. — Остается лишь процесс оформления и реализации механизма передачи этих территорий. Вряд ли следует, хоть и косвенно, брать за ориентир директиву и карту Д. Маккартура или же Сан-Францисский договор 1951 г., совершенно резонно не подписанный Советским Союзом и еще рядом стран по причине его предумышленных территориальных невнятностей, противоречащих Уставу ООН.

А 19 октября 1956 г. Япония, подписавшись под Совместной Декларацией СССР и Японии, уже дополнительно, официально и документально признала де-факто принадлежность Курильских островов Советскому Союзу. Практически денонсированная в 1960 г. сначала японцами (затребовали все южные Курилы), а затем и Советским Союзом (ответно закрыли вопрос изменения итогов Второй мировой войны) статья 9 Декларации указывала лишь на намерения будущего свойства. Последующими документальными признаниями нашего суверенитета стали также многочисленные договорные и прочие материалы по японскому рыболовству в советской (российской) морской экономической зоне, прилежащей к южным Курильским островам.

Юрий Иванович Недорез — секция геополитики Сахалинского отделения Русского географического общества