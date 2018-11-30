Итак, курс В. Путина на необходимость незамедлительного подписания мирного договора с Японией, основываясь на Декларации 1956 г., некую «совместную хозяйственную деятельность» с Японией на Курилах резко взбудоражил как российскую, так и японскую общественность (противоречивые варианты известны). Ситуация еще более «затуманилась» и обострилась после «секретных» переговоров В. Путина с «другом Абэ» в Сингапуре в ноябре.

Иван Шилов ИА REGNUM Курилы

Сейчас самое время хотя бы штрихами восстановить эпизоды изначальной и более близкой истории этой проблемы, ее международно-правовых аспектов:

Итак, на финальном этапе Второй мировой войны, когда Красная Армия уже завершала разгром японцев в Маньчжурии и на Сахалине, воинствующая русофобская элита США поставила президенту Трумэну, сменившему «неожиданно?!» умершего Ф. Рузвельта, задачу оккупировать все Курильские острова вопреки четким условиям «Ялтинского соглашения трех великих держав от 11 февраля 1945 г.». Об этом Трумэн «по-союзнически» известил И. Сталина, направив ему 15 августа 1945 г. на согласование подготовленный в Пентагоне проект соответствующего «Приказа №1» об условиях и зонах принятия капитуляции от японских милитаристов соответственно американскими и советскими войсками. Согласно этому проекту, Курильские острова должны были оккупироваться американскими войсками.

Иосиф Сталин и Гарри Трумэн

Однако в ответном письме Трумэну Сталин также «по-союзнически» заявил, что все Курилы будут оккупироваться только советскими войсками. С 18 по 24 августа 1945 г., несмотря на яростное сопротивление формально якобы капитулировавших еще 15 августа японцев, была успешно проведена стремительная десантная операция советских войск на остров Шумшу и Парамушир, а до конца сентября 1945 г. — уже практически бескровная оккупация остальных Курильских островов. Таким образом, умысел американцев и уже согласившихся на американское «подданство» их будущих японских вассалов тогда не удался. Им не удалось тогда «запереть» Курильские выходы советского флота в Тихий океан, а также обеспечить себе безраздельное использование богатейших морских ресурсов прилежащих вод.

Не удалось Трумэну также уговорить Сталина в последующей августовской переписке обустроить американскую военную базу на одном из средних островов Курил. В этой связи, чтобы решительно выбить из головы Трумэна всякие «мечтания по Курилам», Сталин заявил о своем пожелании оккупировать также северную часть Хоккайдо по линии Румои — Кусиро. Естественно, что огорошенный Трумэн этому не мог не воспротивиться. Но и Сталин не стал настаивать, хотя для виду эта десантная операция была уже подготовлена. На том как бы и разошлись, не разжигая конфликт до военного столкновения между собой.

Советский десант

В общем, тот дипломатический блеф И. Сталину явно удался. Курилы остались в наших руках в точном соответствии с Ялтинскими договоренностями. А весьма накладная оккупация севера Хоккайдо, который все равно должен был, в итоге, остаться под японским суверенитетом, Сталину была без надобности.

Вот только неугомонные американские стратеги даже и не подумали отказываться от своего генерального умысла по Курилам. Они срочно взрастили и прочно оседлали японский реваншизм, перед которым с начала 1950-х годов и по сей день определена задача всеми мыслимыми и немыслимыми путями последовательно требовать не только исконно российские (но некогда отторгнутые от России) южные Курилы, все Курилы, Сахалин, но даже и Камчатку. Здесь американские и японские интересы скоррелировались и синергировались.

С тем, чтобы утвердить зоны своего влияния на международно-правовом уровне, англосаксы сверстали в 1951 г. т.н. мирный договор с Японией и пригласили в Сан-Франциско для его подписания (без права внесения корректив) представителей более 50 стран. Китай к подписанию вообще не приглашался, а СССР, Польша, Чехословакия, Индия, Бирма и Югославия отказались подписывать этот договор, т.к. целый ряд его положений вступал в противоречие с Уставом ООН и, в частности, — со статьям 103, 106 и 107 Устава. Так, согласно Сан-Францисскому договору, Курилы и южный Сахалин от Японии отторгаются без указания их передачи Советскому Союзу.

Премьер-министр Японии Сигэру Ёсида подписывает Сан-Францисский мирный договор с Японией

Одновременно там же был подписан двусторонний японо-американский договор безопасности, превращающий Японию в «непотопляемый авианосец» США на дистанции подлета бомбардировщиков с атомными бомбами ко всем соседям Японии.

В 1956-м году, после двухлетних переговоров по мирному договору с Японией, которая по указанию США настойчиво требовала себе южные Курилы, была, наконец, подписана и ратифицирована обеими сторонами советско-японская Декларация, согласно которой стороны «… продолжат переговоры по заключению мирного договора…», а после заключения мирного договора СССР, «…идя навстречу пожеланиям Японии и учитывая интересы японского государства, соглашается на передачу Японии островов Хабомаи и острова Сикотан…» (Хабомаи — японская топонимика группы малых островов южнее о. Шикотан. В российской топонимике Шикотан вместе с этой группой из 18 островов обозначаются как Малая Курильская гряда).

Заметим, что, подписав Декларацию, Япония тем самым де-юре подтвердила, что на момент ее подписания все Курильские острова продолжают принадлежать СССР. Но здесь хитрый Н. Хрущев перехитрил сам себя в тщетной надежде на то, что Япония все же выдворит американцев из страны, «клюнув» на эту «территориальную приманку» в размере Малой Курильской гряды.

Подписание совместной Декларации СССР и Японии в Москве. 19 октября 1956 года

Осуждая сейчас этот волюнтаризм Хрущева, надо бы, все же, принять во внимание, что на тот момент еще не был достигнут даже минимальный ядерный паритет с Соединенными Штатами, окружившими СССР авиабазами с атомными бомбами (Япония, Турция, Италия) и даже особо не скрывавшими свои планы бомбардировок порядка 300 советских городов (план «Дропшоп» и еще несколько других).

Когда же в 1960-м году Япония заключила с американцами новый, еще более кабальный договор о безопасности, правительство СССР 27 января 1960 г. прямо заявило, что передача японцам Малой Курильской гряды может состояться только лишь в случае вывода американских войск из Японии и последующего подписания мирного договора. В том, что Хрущев в 1960-м году занял уже более жесткую и более четко обозначенную позицию по вопросу американских баз в Японии, решающую роль сыграли запуск в 1957 г. первого советского искусственного спутника Земли и поставка на вооружение советской армии межконтинентальных ракет, покрывающих территорию США.

В итоге, взаимная межправительственная переписка завершилась в 1960 г. тем, что японцы обвинили СССР в нарушении якобы обозначенного в Декларации обязательства сторон обсуждать в дальнейшем территориальный вопрос и своем намерении «…неотступно добиваться возвращения не только островов Хабомаи и о-ва Сикотан, но также и других исконных японских территорий ». Советская же сторона 22 апреля 1960 г. окончательно заявила, что Декларация не предусматривает дальнейшее обсуждение территориального вопроса, т.к. «Территориальный вопрос между СССР и Японией решен и закреплен соответствующими международными соглашениями, которые должны соблюдаться» .

При этом, все остальные положения Декларации и, в том числе, взаимные обязательства «…на продолжение переговоров о заключении мирного договора…» не дезавуировались и остались в силе.

Однако, заметим, что вся эта переписка велась лишь на межправительственном уровне, но не ратифицировалась высшими органами власти — парламентами. И в этой связи ратифицированная парламентами в 1956 г. Декларация все же обязывает СССР (Россию) передать Японии Малую Курильскую гряду в случае заключения и ратификации парламентами мирного договора, если в его тексте не будет специального указания о дезавуировании обязательства СССР (России) о передаче Малой Курильской гряды. Без такого специального указания предложение В. Путина о заключении мирного договора «без всяких предварительных условий» , высказанное «другу Абэ», ничего не меняет с точки зрения международного права и оставляет японским реваншистам широкое поле для требований Малой Курильской гряды.

Малая Курильская гряда

Вполне объяснимо, что ответственную российскую общественность такие, подобные «хрущевским», новации никак не устраивают. Уж, куда лучше тогда для России бесконечно «…продолжать переговоры о мирном договоре…» , если по-прежнему опираться на Декларацию 1956 г. Да и реваншисты решительно воспротивились и требуют своих специальных указаний по территориальному вопросу в уже сейчас наскоро верстаемом Путиным и «другом Абэ» мирном договоре.

Ну, а теперь вспомним, что 9 лет назад (в 2009 г.) японский парламент принял законодательную поправку о включении всех южных Курил в состав территорий Японии. Тем самым высший орган власти Японии односторонне денонсировал территориальную часть Декларации 1956 г. и одновременно нарушил положения Ялтинского соглашения 1945 г. и, соответственно, Устава ООН. С этого момента ни один премьер-министр этой страны, и в т.ч. Синдзо Абэ, вообще не вправе, согласно японской конституции, даже заикаться о передаче Японии «какой-то там части» южных Курил.

Тем не менее российский партнер «друга Абэ» на переговорах по мирному договору по-прежнему берет эту уже законодательно дезавуированную японцами в ее территориальной части Декларацию за основу.

Kremlin.ru Владимир Путин и Синдзо Абэ

В этой ситуации, заведенной японским парламентом в тупик, Госдума РФ должна бы помочь и своему президенту и «другу Абэ». Для этого ей необходимо на основании статей 44 (делимость договорных положений), 56 (денонсация договоров), 60 (прекращение договоров вследствие их нарушения), 62 (коренное изменение обстоятельств) «Венской конвенции о праве международных договоров» от 23 мая 1969 г. (ратифицирована ООН) принять законодательную поправку об изъятии из Договора 1956 г. его части, касающейся Малой Курильской гряды.

С такой законодательной инициативой могли бы выйти в ГД РФ или Сахалинская областная дума, или наш депутат Карлов Г.А., или наши сенаторы, или вообще любые ответственные физические и юридические лица России, обладающие правом законодательной инициативы.

Остальные указанные в Декларации обязательства пусть остаются и успешно реализуются во благо России и Японии. А мирный договор продолжим (как обязались), верстать до тех времен, пока японцы не прозреют и не признают, наконец, итоги развязанной ими Второй мировой войны. Спешка здесь ни к чему. К тому же, такая законодательная поправка будет вполне корреспондироваться с предложением В. Путина подписать мирный договор «без всяких предварительных условий».