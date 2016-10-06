Юрий Мавашев
Последние публикации
Россия и Турция: состоится ли джентльменское соглашение по Сирии?
Повышение уровня межгосударственных российско-турецких отношений по целому спектру направлений обретает форму устойчивого тренда. В этом контексте некоторые турецкие эксперты приметили тот любопытный факт, что в последнее время президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и главные медиа страны почти не...
6 октября 2016
В Турции уже не хватает тюрем
Вслед за путчем 15 июля страну сотрясает новая волна арестов, коснувшаяся на этот раз сотрудников и охранников тюремного ведомства и судов. И хотя ранее было известно, что тех же тюрем и так не хватает для сторонников террористической, по мнению Анкары, организации проповедника Фетхуллах Гюлена...
2 октября 2016
Эрдоган сменяет Ататюрка
Попытка государственного переворота в стране оказала серьезное воздействие и на образовательную систему (сферу). «Единственно верная» трактовка исторических событий «15 июля» будет изложена в школах и университетах ученикам, которым предстоит строить «Новую Турцию». В ней президент Реджеп Тайип...
26 сентября 2016