Повышение уровня межгосударственных российско-турецких отношений по целому спектру направлений обретает форму устойчивого тренда. В этом контексте некоторые турецкие эксперты приметили тот любопытный факт, что в последнее время президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и главные медиа страны почти не касаются темы происходящего в сирийском Алеппо. Хотя ранее никогда не упускали возможности осудить президента САР Башара Асада, непременно добавляя, что Москва покровительствует «диктатору» и его «преступлениям». Загадочному молчанию есть объяснение.

ИА REGNUM

На днях лидеры России и Турции обсудили двусторонние отношения стран в ходе телефонного разговора. Они обменялись мнениями по поводу предстоящего 23-го Всемирного энергетического конгресса, на котором запланировано выступление топ-менеджеров ведущих российских энергетических госкорпораций. Во время беседы стороны затронули межгосударственное взаимодействие по проектам АЭС «Аккую» и «Турецкий поток», а также не забыли ситуацию в Сирии.

Кстати о ней, несмотря на перманентную значимость вопросов энергетики в сотрудничестве Москвы и Анкары, представляется что, исходя из напряженной международной обстановки, а также печальных уроков прошлого (инцидент с российским бомбардировщиком СУ-24М), на этот раз не меньшее внимание стороны уделят и военно-политическим граням своего взаимодействия в САР.

Создание благоприятной почвы для данного процесса видно невооруженным глазом с турецкой стороны. Вряд ли случайно, что президент Турции Эрдоган, ранее предпочитавший крепкие выражения в адрес своего сирийского коллеги Башара Асада, вдруг заметно сбавил обороты своей критики «брутального диктатора, убивающего свой собственный народ». «Нетрудно догадаться, что главная причина скромного молчания Анкары о событиях в Алеппо продиктована тем, что Россия вовлечена в военную операцию в Сирии» — подчеркивает политолог и журналист-международник Семих Йыдыз. Во время своей речи 1 октября в парламенте (ВНСТ), отмечавшей открытие законодательного года, Эрдоган также всего лишь мимоходом затронул ситуацию в осажденном Алеппо, не выделяя среди «виновных» в этом ни Россию, ни даже Сирию. Он возложил всю ответственность на страны Запада. «Те страны, которые всего лишь молча наблюдают за жестокостью, творимой в Алеппо, ответят перед лицом истории», — заявил президент. В его обращении более ни разу не прозвучала сирийская тема, в то время как заголовки мировых СМИ только и говорили об Алеппо и «преступлениях сирийского режима».

Вместо этого Эрдоган предпочел много говорить об операции турецких ВС «Щит Евфрата» на севере САР. «Эрдоган не хочет ставить под удар примирение Москвы и Анкары, поскольку он руководствуется военно-стратегическими соображениями», — заметил политолог. Неудивительно, ведь проводимая турками войсковая операция на севере Сирии была бы вряд ли возможна, если бы отношения с Россией не вернулись в конструктивное русло. «Примирение с Россией позволило турецким войскам войти на север страны в районе линии Азаза — Джараблус с перспективой продвижения на юг к аль-Бабу», — пояснил ветеран турецкой политической журналистики из газеты Hürriyet Фикрет Била. Ему вторит один авторитетный военный источник: «Мы могли бы ожидать ответного удара от российских ВВС и ракетных комплексов, в случае если бы начали сирийские маневры без согласования с российским Генштабом».

Действительно, факты лишь подкрепляют утверждения о том, что перед нами военно-политический диалог высшего уровня. Так, глава российского генштаба Валерий Герасимов встретился 15 сентября со своим коллегой из Турции Халуси Акаром. За все время участия Москвы в антитеррористической операции эта встреча состоялась впервые. Фикрет Била полагает, что между ними была достигнута следующая договоренность: «Анкара предложила Москве не возражать против ее операции на севере Сирии «Щит Евфрата» в обмен на свой отказ поддерживать боевиков в Алеппо». Примечательно, что реакция МИД России на турецкий «Щит Евфрата» была удивительно сдержанной.

По всей видимости, джентльменское соглашение в той или иной мере коснулось и турецких медиа, которые непривычно для себя либо не касаются темы Алеппо и Асада в эти дни в принципе (в то время, как их западные коллеги обвиняют в «варварствах» Россию), либо вскользь их упоминают, как правило, не выходя за рамки приличий. Аналитик из международного журнала Foreign Policy и проправительственного ресурса Karar Галип Далай убежден: «Налаживание связей с Россией — это единственная причина, по которой турецкие медиа молчат на предмет происходящего в Алеппо».