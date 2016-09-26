Попытка государственного переворота в стране оказала серьезное воздействие и на образовательную систему (сферу). «Единственно верная» трактовка исторических событий «15 июля» будет изложена в школах и университетах ученикам, которым предстоит строить «Новую Турцию». В ней президент Реджеп Тайип Эрдоган приходит на смену основателю республики Ататюрку, а противостояние путчистам приравнивается к «Войне за независимость». «Черно-белая» картина поделит страну на «патриотов» и «предателей», исключая лишние вопросы для будущих поколений турок.

Иван Шилов ИА REGNUM

Образовательный год для 18 млн студентов и школьников внешне начался привычно — в середине сентября. Необычным, впрочем, можно считать новую обстановку, в атмосфере которой будет проходить их обучение в течение учебного года. Ведь образование начинается не с введения в точные или гуманитарные науки, а с истории «предательства», сотворенного с народом и страной путчистами 15 июля, когда была предпринята попытка государственного переворота.

Преподавателям дано распоряжение детально информировать обучающихся от мала до велика о том, как «турецкая демократия» была атакована «внутренними врагами и предателями». Отдадут дань памяти и мученикам, отдавшим свою жизнь за конституционный строй в ту роковую ночь. Параллельно сотрудники образовательных учреждений создают «уголки мучеников», где ученики смогут увидеть фотографии 241 погибшего. Студенты проводят театрализованное представление, посвященное этой тематике. Школьники дают клятву никогда не забыть и быть верными подвигу, который появился благодаря «жертве героев».

Не последнюю помощь ученикам в осмыслении произошедшего окажет семиминутный видеоролик, подготовленный специального министерством образования Турции. В начале фильм повествует о великих исторических битвах, которые выиграла страна. К таковым картина относит знаменитую «Битву при Чанаккале» 1915 (Галлиполийское сражение), а также национально-освободительную Войну за независимость (тур.: Kurtuluş Savaşı) 1919−1922 гг. Затем сюжетная линия плавно перетекает к попытке госпереворота 15 июля 2016 года, которая как бы венчает и закрепляет все достигнутые страной победы. Взору обучающихся представят впечатляющие сцены, где граждане противостоят танкам путчистов. Этим, однако, фильм не ограничивается: слышно и закадровый голос, степенно читающий строки национального гимна İstiklal Marşı… Он принадлежит президенту Реджепу Тайипу Эрдогану, появление которого не заставляет себя долго ждать и в ролике. Лидер предстает перед обучающимися как главнокомандующий, призывающий граждан выйти на улицы и защитить демократию.

В завершение этого произведения показан многотысячный митинг исламистов в поддержку ПСР и портрет светского основоположника Турецкой Республики, реформатора Мустафы Кемаля Ататюрка. Последнему, видимо, служащие министерства также отдают должное, по крайней мере, символически. Неудивительно, ведь Реджеп Эрдоган может лишний раз подчеркнуть свою легитимность, делая акцент на преемственности власти в стране, создателем которой является не он. «В этом новом мифе Эрдоган сменяет Ататюрка, а «15 июля» становится новой Войной за независимость», — убежден известный турецкий аналитик Мустафа Акйол. Трудно не согласиться с такой оценкой. Тем более что с содержательной точки зрения данная идеологическая «замена» уже давно подготавливалась, поощрялась, а для многих граждан и состоялась, благодаря административному ресурсу Партии справедливости и развития и подконтрольным медиа. Перед нами «новый спаситель» — «Новой Турции» (слоган правящей партии).

Однако вернемся к просвещению. Похоже, что министерство образования решило всерьез и надолго взяться за воспитание молодого поколения, так сказать, в «патриотическом духе». Было официально объявлено, что на следующий год попытка госпереворота, а вернее его правильная трактовка будут непременно отражены в школьной и университетской учебной литературе. Ну, а пока, с теми же благими намерениями, вниманию учащихся будет представлено два буклета, посвященных «15 июля». Надо полагать, чтобы «связь восприятия» не прерывалась.

Один буклет носит название «Победа демократии и наши мученики». Он, нетрудно догадаться, начинается с вступительного слова президента Эрдогана, где лидер страны излагает историю переворота и идет дальше: юный читатель сталкивается с описанием природы «предателей-гюленистов». Другой буклет озаглавлен «Июль 15: попытка оккупировать Турцию». В нем мы обнаруживаем историю переворотов и восстаний против легитимной власти начиная с Османской империи. Она написана историком, который является автором колонки проправительственной газеты Sabah. На обложке взор читателя приковывает гюленистская «армия вторжения», которая образно представлена в «троянском коне».

Таким образом, повествование о «15 июля» увековечат, сделав интегральной частью турецкой системы образования на многие годы вперед.

Что же примечательного в этих образовательных процессах? С одной стороны, турецкое правительство и общество вправе давать своим учащимся подобную оценку событий «15 июля». Действительно, жертвами во время попытки переворота стали в основном невооруженные гражданские лица вне зависимости от их политических симпатий и антипатий. Вполне логично, что Турция рассматривает этих погибших как «мучеников», а гюленистов, подозреваемых властями в организации этого путча, как предателей и преступников.

С другой стороны, это мировоззрение, спущенное министерством образования студентам и школьникам, отражает навеки застывшую картину восприятия, которое предстает перед ними в черно-белых тонах. В ней есть лишь «патриоты», защищающие «нацию» от внутренних и внешних «врагов и предателей». В саге изображен и главнокомандующий, который руководит этой «нацией», вопреки многочисленным всевозможным угрозам.

Картина, внушаемая учащимся, лишена и намека на самокритику и осмысление происходящего в их собственной стране, которая могла бы поставить перед будущими поколениями турок следующие вопросы. «Как и почему турецкий народ дошел до края пропасти, именуемой «попытка переворота»? Каковы корни-первопричины бесконечной борьбы за власть, принимающей в Турции столь кровавый характер? Несет ли государство и его руководство ответственность за то, что они вносят весомую лепту в те самые угрозы, против которых они воюют?» — недоумевает Мустафа Акйол.

Турецкая Республика продолжает оставаться страной полярностей, которые стремятся закрепить теперь и в образовательной системе. Если раньше в «Старой Турции» Ататюрка жестко управлял светский режим меньшинства, то в «Новой Турции» Эрдогана правят балом исламисты-консерваторы всех мастей, провозгласившие себя большинством в стране. Эта система не подразумевает политической инклюзивности, которая учитывала бы мнения оппонентов и вольнодумцев. У «предателей» нет шанса на реабилитацию. «Эрдоган не меняет инструментов той системы, которая выстраивалась республиканцами до прихода исламистов. Он лишь трансформирует светские символы на исламистские», — считает ряд турецких аналитиков.