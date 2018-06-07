Юрий Бялый
Последние публикации
Браудер. Покажи мне твоих друзей — и я узнаю твою судьбу
В очередной раз заглянул на интернет-портал lenta.ru, где иногда попадаются неглупые и содержательные публикации. И обнаружил объемную аналитическую статью под названием «Вложили по полной» с подзаголовком «Кто сделал финансиста Браудера главным врагом России». Поскольку я сам когда-то...
7 июня 2018
Итальянский фашизм: манерная гадина ползёт к власти
К 27 октября вокруг Рима были собраны более 100 тыс. вооруженных «скуадри». Премьер Луиджи Факта объявил в Италии осадное положение, но король отказался подписывать указ и послал Муссолини приглашение «посоветоваться». Правительство заявило об отставке, Муссолини ответил монарху, что ради...
28 октября 2015