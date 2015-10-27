



Иван Шилов ИА REGNUM Марш на Рим

Быстрый восход к власти в Италии вчерашних публицистов и социалистов, нищих художников и искусствоведов футуризма — поразил весь мир. И русский мир, и советский мир — особенно: для русской эмиграции показалось заманчиво очень просто «взять в руки палку», «организовать толпу», «напитать её идеями» — и победить пролетарский коммунизм в целой стране. Многие, очень многие правые русские эмигранты, скандально многие — поверили в эту альтернативу и неприлично безоглядно влюбились в неё и печатно облизывали её — даже такие легендарно брезгливые, как Иван Ильин или Пётр Струве.

Но театр этот только казался вечным, пока напыщенные и надутые «древнеримским» фанфаронством фашистские войска Муссолини не пришли на нашу землю, в СССР. И здесь были раздавлены — даже под защитой нацистов, даже всё ещё отступающей Красной Армией. Здесь они были сломлены как попытка «цивилизации» — и побежали домой, чтобы мгновенно предать и повесить, жестоко повесить своего «дуче» и его «древних римлян». Учитесь, фашисты, записывайте уроки вашего уничтожения.

Смотрите фотогалерею о восхождении и падении итальянского фашизма

Смотрите галерею работ итальянских художников — футуристов

В ходе международных конференций по переделу мира после Первой мировой войны Италия, как один из победителей, получила лишь часть обещанных союзниками при вступлении в войну итальянских территорий, ранее захваченных Австро-Венгерской империей. Но Италии, в частности, не вернули районы побережья Адриатики в Далмации и Албании, сохранявшие по преимуществу итальянский состав населения.

Это возбудило в Италии массовое ощущение «украденной победы» и широкую и острую волну националистического реваншизма.

Разочарование послевоенной ситуацией было массовым и сильным. Его пытались — не без успеха — использовать в политических целях и воспрявшие на фоне этого разочарования «антивоенные» социалисты, и католические «пополари», и националисты, и фашисты. Но в итоге сполна — хотя и не сразу — это массовое разочарование использовал именно Муссолини.

Его фашистская «лига», созданная до войны, уже в ходе войны начала прирастать новыми членами, имеющими боевой опыт. А 23 марта 1919 г. Муссолини созвал в Милане учредительный съезд фашистской партии Fasci italiani di combattimento («Итальянский союз борьбы»).

Муссолини объявил главной целью партии воссоздание величия Италии как новой Римской империи. Фашистская партия начала быстро приобретать сторонников и в городах, и в деревне. Муссолини настойчиво работал, создавая мощную организацию. Если в 1919 г. численность его фашистов не превышала десяти тысяч, то к началу 1921 г. в партии было уже более сотни тысяч членов. На Муссолини работала и ситуация.

На парламентских выборах в ноябре 1919 г. либералы и демократы были разгромлены. Власть в парламенте получили социалисты (156 мест) вместе с католическими популари (95 мест). Но… победители тут же отказались сотрудничать, поскольку социалисты решительно взяли на вооружение лозунги российских большевиков: «Земля — крестьянам, заводы — рабочим». Вот тут-то и оказались востребованы выпестованные Муссолини фашистские отряды — «скуадри». Летом 1920 г. под лозунгом социалистов «Заводы рабочим, земля крестьянам» пошли массовые захваты буржуазной собственности. Правительство в сентябре 1920 г. заключает соглашение с рабочими, которое предусматривает повышение заработной платы, социальное обеспечение, восьмичасовой рабочий день и рабочий контроль на предприятиях.

В результате против «красных» объединились почти все — от крупной и мелкой городской и сельской буржуазии до интеллигенции и католиков, возмущенных левой антирелигиозной пропагандой. Тут-то и активизировались фашисты. Под провозглашенным Муссолини лозунгом «отпора красному хаосу» отряды чернорубашечников сначала вступают в столкновения на митингах и демонстрациях с социалистами, коммунистами и анархистами. А затем начинают по всей Италии свирепый и массовый террор. Командиры фашистов составляют — вполне в духе Древнего Рима — проскрипционные списки первоочередных жертв «справедливого возмездия». В городах фашисты разоряют и сжигают редакции «красных» газет, помещения левых партийных организаций и клубов, нападают на квартиры левых лидеров. В деревнях громят «красные» синдикаты, лиги и кооперативы.

В апреле 1921 г. король распускает парламент и назначает новые выборы. Власть надеется ослабить в парламенте фракции левых и католиков-пополаров. В составе палаты после выборов 15 мая стало меньше «красных» и больше либералов, но заодно появились — впервые — 38 фашистов, включая Муссолини. К лету 1921 г. фашистский террор, жертвами которого всё чаще становятся ни в чем не повинные люди, включая местных чиновников и католических священников, распространяется на всю страну.

Муссолини ставит задачу резко усилить партийную дисциплину. Он военизирует партию, объявляя ее фашистской милицией.

Фашистские кадры начинают муштровать по-военному и серьезно вооружать. К началу 1922 г. их оружие — уже не палки и камни, а винтовки и пулеметы, которые фашистам раздавали (с якобы разграбленных складов) сочувствующие начальники некоторых региональных гарнизонов. Весной 1922 года в партию, при общей численности 470 тыс. чел, входит около 280 тыс. крестьян и сельскохозяйственных рабочих и более 70 тыс. городских рабочих. А осенью 1922 г. численность НФП приближается к миллиону человек. Муссолини заявляет: «Фашизм — уже победитель, ибо социализм уже побежден везде».

В центре пропаганды — обрастающий деталями, символами и обрядами древнеримский миф. В миф включается христианство, которое всю свою прежнюю политическую жизнь Муссолини презрительно клеймил. В фашистский миф включается — именно как преемственное Риму — величие Италии эпохи Возрождения. В него же включаются итальянские победы в средневековых войнах и победа над Австро-Венгрией в недавней Мировой войне. В центре деятельности итальянских фашистов — силовые акции против политических конкурентов, а также массовые публичные действа — митинги, шествия, праздники чернорубашечных когорт.

В элите начинаются разговоры о необходимости «обуздать фашизм». А Муссолини начинает спешно готовить переворот.

Первым сигналом стал разгром фашистами в июле 1922 г. дома лидера левых католиков Мильоли в Кремоне. Пополары в знак протеста заявили о выходе из правительственного большинства. 19 июля Муссолини в парламенте заявил: «У нас в стране большие, организованные и дисциплинированные силы. Если у власти окажется правительство антифашистской реакции, — берегитесь, мы будем действовать с непреклонной решимостью: мы поднимем восстание».

Муссолини непрерывно выступает и пишет статьи. Он громит «трусливый парламент», либералов, власть в целом. В выступлении 20 сентября 1922 г. дуче окончательно раскрывает карты. Муссолини провозглашает лозунг «Рим или смерть» и объявляет: «Мы хотим управлять Италией. В этом наши стремления. Если будут недовольные — неважно: совершенство живет лишь в отвлеченных теориях философов».

24 октября 1922 г. в Неаполе на открытии съезда НФП Муссолини фактически выдвигает ультиматум правительству: «Если правительство не уступит желаниям тех, кто представляет нацию, черные рубашки пойдут на Рим». На следующий день съезд объявляется закрытым, и начинается фашистский «поход на Рим». К 27 октября вокруг Рима были собраны более 100 тыс. вооруженных «скуадри».

Премьер Луиджи Факта объявил в Италии осадное положение, но король отказался подписывать указ и послал Муссолини приглашение «посоветоваться». Правительство заявило об отставке, Муссолини ответил монарху, что ради совещаний нет смысла беспокоиться. Тогда король отправил дуче телеграмму с предложением составить правительство. 29 октября Муссолини прибыл в Рим на прием к королю: «Я — верный слуга Вашего Величества». Вернувшись в отель, Муссолини с балкона под овации собравшейся толпы прокричал: «Фашисты! Граждане! Фашизм — полный победитель. Меня призвали в Рим — править!»

Полный текст статьи Юрия Бялого «Итальянский фашизм: путь к захвату власти», написанной для газеты «Суть времени» в 2013 году, можно прочесть здесь.

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