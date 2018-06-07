



Иван Шилов ИА REGNUM Уильям Браудер

В очередной раз заглянул на интернет-портал lenta.ru, где иногда попадаются неглупые и содержательные публикации. И обнаружил объемную аналитическую статью под названием «Вложили по полной» с подзаголовком «Кто сделал финансиста Браудера главным врагом России». Поскольку я сам когда-то интересовался «финансистом Браудером», стал читать.

Вначале автор сообщает, что 30 мая Уильяма Браудера арестовали (и сразу отпустили) в Испании по российскому ордеру Интерпола (понятный информационный повод для статьи). А далее — приступает к описанию деятельности Браудера (точнее, его созданного в 1996 г. инвестфонда Hermitage Capital Management) в России. Описывает автор — достаточно аналитично и осведомленно — «успешную» практику фонда Браудера в сфере так называемого «гринмейла». То есть приобретения миноритарных пакетов акций крупных российских корпораций, а далее давления на политику основных акционеров этих корпораций со своими целями.

Однако цели Браудера, по мнению автора, были благородными — пресечь махинации директората и мажоритарных акционеров российских компаний. И якобы именно по этой причине в 2005 г. Браудеру был запрещен въезд в Россию. Хотя уже на этом этапе аналитическая осведомленность автора подводит: он забывает сообщить, что по собственному признанию Браудера, стоимость российских активов его фонда росла в 24 раза быстрее, чем капитализация российской биржи. И что основным занятием его фонда была сверхприбыльная спекулятивная игра на созданной российским правительством «пирамиде» государственных казначейских обязательств, доходность которых в 1998 г. превысила 100% годовых, и что именно на деньги от этих спекуляций Браудер покупал акции крупнейших российских корпораций.

Затем автор переходит к знаменитому «делу Магнитского» — юриста из фирмы Firestone Duncan, которая обеспечивала юридические интересы фонда Hermitage. Браудер (заочно, поскольку уже находился в Лондоне) и Магнитский (очно) были арестованы по обвинению в крупных хищениях налогов. Причем Магнитский через 11 месяцев умер в тюрьме, как выяснило следствие, «из-за неоказания своевременной медицинской помощи».

Сергей Магнитский

Далее автор вспоминает о своей аналитической экспертной информированности и в главке под знаковым названием «Бизнес по-русски» очень подробно, красочно и без тени сомнений рассказывает о том, как российские спецслужбисты, изъяв у Магнитского печати трех фирм Браудера, провернули аферу по хищению этих фирм, а заодно и 5,4 млрд руб. из российского бюджета. Ни первоначальную версию самого Браудера, который публично заявлял, что эту аферу совершили его зарубежные конкуренты, связанные с компанией Firestone Duncan, ни версию российского следствия о том, что «псевдоаферу» соорудили сами Браудер с Магнитским, автор «почему-то» не упоминает.

Затем автор в отдельной главке своего опуса рассказывает о том, что Россией Браудеру и Магнитскому были предъявлены обвинения в найме в дочерние фирмы Браудера в Особой экономической зоне (ОЭЗ) Калмыкии аналитиков-инвалидов, что позволяло платить налоги в 5,5% вместо 35%, и в продаже кипрскому офшору Браудера акций «Газпрома». Автор объясняет, что, по сути, никакого криминала в их действиях не было, и что налоговые деньги и крупный пакет акций «Газпрома» они украли, пользуясь несовершенством российского законодательства и «лазейками» в нем.

Но здесь автору его «экспертный аналитизм» сильно изменяет. То есть он врет, что называется, на голубом глазу.

Он «почему-то» забывает сообщить о том, что по закону льготы компаниям, работающим в ОЭЗ, даются в обмен на инвестиции в развитие территории (чего фирмы Браудера не делали). Автор забывает сообщить о том, что нанятые Браудером с Магнитским «финансовые аналитики» были умственно отсталыми инвалидами детства, с трудом произносящими простые слова. То есть, что фирмы были полностью фиктивными. Наконец, автор забывает сообщить о том, что вывод акций «Газпрома» из российской юрисдикции, которым занимались эти фирмы, был прямо и безусловно запрещен законом.

То есть автор «почему-то» отказывается признать то, что калмыкская афера Браудера и Магнитского была откровенным, наглым и бесспорно доказанным воровством.

Далее автор переходит к следующему сюжету — о роли Браудера и его старшего партнера в фонде Hermitage, крупного банкира Эдмона Сафры, в судьбе загадочно «исчезнувшего» кредита МВФ в $4,781 млрд, который был выдан в конце июля 1998 г. и должен был спасти Россию от дефолта. Автор разъясняет, что все рассуждения о воровстве этого кредита в телепередачах на российских каналах НТВ, «Россия 1» и т.д. были фальшивыми, поскольку, как заявил аж сам представитель МВФ, этот кредит никуда не исчезал, и что это доказало аудиторское расследование компании PricewaterhouseCoopers (PWC).

А дальше, обсуждая некоторые неточности в запросах по судьбе кредита МВФ, направленных главой Комитета по безопасности Госдумы Виктором Илюхиным в Генпрокуратуру, автор «вдруг» снова теряет и осведомленность, и компетенцию, и «экспертный аналитизм». Он вдруг «почему-то» забывает множество обстоятельств, которые опровергают его оптимистическую версию событий.

Он забывает сообщить о том, что глава минфина США Роберт Рубин 19 марта 1999 года в газете «Нью-Йорк таймс» написал, что «заём в размере 4,8 миллиарда долларов, выделенный МВФ России, возможно, был использован на другие цели неподобающим образом. Точнее, расхищен окружением президента Ельцина».

Автор забывает сообщить, что PWC по результатам своего аудита летом 1999 г. выпустила доклады, в которых указывала на вопиющие нарушения финансовой отчетности Центробанка России, и что эти доклады уже в сентябре того же года «почему-то» исчезли с официального сайта МВФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Касьянов

Автор забывает сообщить, что созданная Советом Федерации Временная комиссия установила, что кредит был получен без требуемого по закону согласования с Госдумой, Советом Федерации и Совбезом России, и что решение о дефолте принималось также незаконно и негласно, без заседания Совета министров РФ, узким кругом лиц в составе премьера С. Кириенко, главы ЦБ С. Дубинина и его первого зама РФ С. Алексашенко, главы Минфина РФ М. Задорнова, а также приглашенных в качестве экспертов А. Чубайса и Е. Гайдара.

Автор также забывает сообщить, что та же Временная комиссия установила, что вся сумма кредита из Федерального резервного банка США «почему-то» перекочевала на корреспондентский счет ЦБ РФ в Republic National Bank of New York — собственный банк партнера Браудера, Эдмона Сафры

Автор отрицает участие Михаила Касьянова в судьбе кредита МВФ потому, что он, мол, стал премьером только в 1999 г. Но забывает сообщить, что Касьянов в период поступления этого кредита был замглавы Минфина, отвечавшим за внешние займы, и что ни получение кредита МВФ, ни его последующие банковские проводки не могли производиться без его санкции.

Автор забывает сообщить, что тот «представитель МВФ», на которого он ссылается (исполнительный директор МВФ от России Алексей Можин), в своем интервью откровенно признал, что полученные от МВФ доллары ЦБ «продал тем, кто хотел их купить». И что расследование генпрокурора РФ Юрия Скуратова, инициированное письмом главы МВФ Мишеля Камдессю в ЦБ и Генпрокуратуру с требованием «незамедлительно отчитаться об использовании 4,8 млрд долларов», выявило, что эти доллары задешево купили еще до дефолта избранные российские и зарубежные банки, в том числе расплачиваясь обесцененными рублевыми ГКО, и тут же перевели долларовую выручку на свои зарубежные счета.

Автор заявляет, что Bank of Sidney, в который, по данным Илюхина, было направлено $2,35 млрд из кредита МВФ, никогда не существовал. Хотя расследование выявило, что такой банк, зарегистрированный не в Австралии, а в одном из офшоров в 1996 г., вполне существовал, но исчез неизвестным образом через месяц после российского дефолта.

Автор также забывает сообщить еще один факт, установленный расследованием. А именно то, что на счету ЦБ в принадлежащем Сафре Republic National Bank of New York до поступления транша МВФ, 27 июля 1998 г., находилось $400 млн. Во время дефолта, 17 августа, счет вырос до $21,5 млрд. А 24 августа на счету оказалось всего $300 млн. Куда делись эти деньги, включавшие кредит МВФ, — неизвестно.

Далее автор излагает читателю одну из версий того, как в декабре произошла трагическая смерть Сафры. Он якобы страдал манией преследования, считал, что его хотят убить, и прятался в особняке, напичканном охранными системами и бронированными дверями. Якобы охранник Сафры хотел подняться в глазах босса, для чего инсценировал нападение, ранил себя в живот, поднял тревогу, проводил супругов в бронированную ванную и поджег дом. Прибывшие на место инцидента пожарные якобы не смогли убедить параноика Сафру выйти из ванной, где они вместе с женой задохнулись от угарного газа.

Однако при этом автор забывает сообщить о том, что Сафра уже осенью 1998 г. оказался в сфере внимания ФБР США по подозрению в отмывании денег из России. Но благополучно жил на своей вилле на юге Франции и время от времени вел долгие беседы со следователями ФБР о различных финансовых сюжетах своего банка.

Андрей Зелев Эдмонд Сафра

Как выявила прокуратура Швейцарии, летом 1999 г. сюжетная линия бесед с ФБР дошла до судьбы российского кредита МВФ. И тогда у Сафры состоялась встреча с визитером из России Борисом Березовским, после которой Сафра проявил такой «параноидальный» страх смерти, что спешно эвакуировался вместе с семьей в бронированный особняк в Монако. Где эта смерть его и настигла.

А партнер Сафры Браудер в результате стал единоличным хозяином фонда Hermitage Capital. И, как признает сам автор статьи, более чем успешно работал в России и обогащался во время премьерства М. Касьянова…

Рассматривать другие сюжеты статьи «Вложили по полной», касающиеся союза Касьянова с Браудером и Навальным, поддержки Касьяновым развязанной Браудером санкционной войны против России в рамках так называемого «списка Магнитского», возможного сотрудничества Браудера с ЦРУ и МИ-6 и т.д., — я не буду, поскольку этими сюжетами не занимался.

Однако не могу не отметить, что странная «аналитическая несоведомленность» или «экспертная забывчивость» автора статьи по ключевым узлам очень крупных и трагических событий новейшей российской истории выглядит неприлично заказушной. И тем более неприлично заказушными выглядят пассажи статьи, в которых, в частности, автор называет Сергея Кургиняна и Олега Лурье «экспертами» в кавычках и обвиняет в измышлениях. Поскольку именно они проводили серьезную профессиональную экспертизу этих событий как по зарубежной и российской прессе, так и в ходе диалога с теми, кто пытался эти события расследовать в России и за рубежом.

А статья на lenta.ru получилась информативно-разоблачительная. Уж слишком откровенно в ней отмываются как «белые и пушистые» Браудер, Касьянов и другие организаторы крупных поражений российской экономики в недавние времена.

Поучительная статья.