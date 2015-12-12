Юлия Сергеевна Крижанская
Последние публикации
«Новый политический год», который не случился. Воспоминания о 93-м годе
Ах да! Выборы! Это же воплощенная демократия! Именно на выборах наверняка используют результаты исследований общественного мнения, которые vox populi, которые глас народа и т.п. и т.д. — скажет читатель. Ну… как вам сказать… Когда-то, 20 лет назад, мы тоже так думали. Что во время «свободных...
12 декабря 2015
Фильтр им.Джельсомино: необходимая справка о превращенных формах
Превращенные формы — понятие, введенное Марксом и характеризующее строение и способ функционирования сложных систем. По Марксу (в изложении советского философа Мераба Мамардашвили), «особенность превращенной формы, отличающая ее от классического отношения формы и содержания, состоит в объективной...
23 октября 2015
«Капиталистический рай» для «жертв тоталитаризма»: опыт Джельсомино
Читайте начало: Правда о капитализме от коммуниста — отца Джельсомино и Чипполино Итак, применим «Фильтр им. Джельсомино» Возьмем для примера, вопрос об общественных туалетах, который в свое время (во времена перестройки) был поднят либералами и антисоветчиками поистине «на недосягаемую высоту». В...
23 октября 2015
Правда о капитализме от коммуниста — отца Джельсомино и Чипполино
Посмотрите вокруг. Сникерс — это не еда, так как не утоляет голод. И даже не помогает стать «собой», хотя в рекламе это и предполагается: «Ты — не ты, когда голоден». Кока-кола не утоляет жажду, а ее провоцирует. Система образования не образовывает, а отупляет и архаизирует сознание. Средства...
23 октября 2015