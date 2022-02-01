Владимир Высоцкий
Последние публикации
Не на Солнце — на Земле: О ядерном синтезе при низких энергиях в природе
Аннотация В работе рассмотрены особенности, механизмы реализации и возможные методы использования ядерных реакций, которые могут протекать в естественных условиях без использования высоких температур и других критичных параметров. Показано, что такие реакции достоверно протекают в организме...
1 февраля 2022
Биологическая трансмутация в стоматологии: осложнения и их профилактика
Предисловие ИА REGNUM Для большинства читателей титан — олицетворение прочности и надёжности. Потребление титана постоянно увеличивается в различных отраслях мировой промышленности. Более половины производимого титана сегодня потребляется авиастроением. Не обошёл титан стороной и пищевую...
9 ноября 2020
Фантастическая реальность холодного ядерного синтеза
Дистанционный доклад заведующего кафедрой математики и теоретической радиофизики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, члена-корреспондента РАЕН, доктора физико-математических наук, профессора Владимира Ивановича Высоцкого на конференции «Холодному синтезу — 30 лет: итоги и...
17 мая 2019
Анри Рухадзе — Гражданин и Ученый
Наш мир покинул большой ученый и Великий человек Анри Амвросьевич Рухадзе. Он был выдающимся ученым и до последнего дня оставался настоящим человеком, ни разу не вступившим в конфликт с собственной совестью и убеждениями. Его бескомпромиссность, порядочность, научная и человеческая честность стали...
10 марта 2018
Авангард мировой науки: О механизмах биологической трансмутации изотопов
«Ядерная трансмутация стабильных и радиоактивных изотопов в растущих биологических системах» Доклад профессора Киевского национального университета имени Тараса Шевченко доктора физико-математических наук Владимира Ивановича Высоцкого и старшего научного сотрудника Физического МГУ им. М.В...
31 декабря 2016